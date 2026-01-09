खुशखबरी, 16 जनवरी से शुरू होगी Amazon Great Republic Day Sale, यह होगा खास

संक्षेप: Amazon Great Republic Day Sale 2026 जल्द ही भारत में शुरू होने वाली है। सेल भारत में 16 जनवरी से शुरू होगी, जिसमें कई इलेक्ट्रॉनिक्स पर डिस्काउंट मिलेगा। सेल में 10 प्रतिशत तक बैंक डिस्काउंट मिलेगा। जानिए इस बार सेल में क्या होगा खास

Republic Day Sale 2026 जल्द ही भारत में शुरू होने वाली है। आने वाले सेल इवेंट के लिए एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट अब अमेजन पर लाइव हो गई है, जहां कंपनी ने तारीख के साथ-साथ सेल में मिलने वाले बैंक डिस्काउंट और डील्स के बारे में बताया गया है। कंपनी से उम्मीद है कि वह स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच, टैबलेट, लैपटॉप, पीसी, गेमिंग कंसोल, स्मार्ट ग्लास, वॉशिंग मशीन, प्रोजेक्टर, स्मार्ट टीवी, रेफ्रिजरेटर और स्मार्ट होम अप्लायंसेज सहित कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स को काफी कम कीमतों पर बेचेगी। बता दें कि हाल ही में Flipkart ने घोषणा की कि उसकी Republic Day Sale 2026 सभी ग्राहकों के लिए 17 जनवरी से शुरू होगी।

16 जनवरी से शुरू होगी अमेजन सेल अमेजन ने घोषणा की है कि उसकी Amazon Great Republic Day Sale 2026 भारत में 16 जनवरी से शुरू होगी, जिसमें कई इलेक्ट्रॉनिक्स पर डिस्काउंट मिलेगा। डेडिकेटेड माइक्रोसाइट के अनुसार, आने वाले सेल इवेंट में SBI क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर 10 प्रतिशत का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा, SBI कार्ड वाले कस्टमर्स को EMI ट्रांजैक्शन पर भी उतनी ही छूट मिलेगी।

हालांकि, अमेजन ने माइक्रोसाइट पर खुलासा किया है कि सेल इवेंट के दौरान, कंपनी रोजाना "8 pm डील्स", "ट्रेंडिंग डील्स", "ब्लॉकबस्टर डील्स", "ब्लॉकबस्टर डील्स विद एक्सचेंज" और "टॉप 100 डील्स" लिस्ट करेगी। इसमें "प्राइस क्रैश स्टोर", "फ्रीबी सेंट्रल", "एक्सचेंज मेला", और "सैंपल मेनिया" भी होंगे। यह ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म डिस्काउंटेड कीमतों पर अमेजन कूपन भी देगा।

Amazon सलाह देता है कि कस्टमर्स ट्रांजैक्शन शुरू करते समय तेजी से चेकआउट के लिए अपने प्रोफाइल में क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जानकारी जोड़ें। इसके अलावा, कंपनी सुझाव देती है कि यूजर्स अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक्टिवेट करें और अपना डिलीवरी एड्रेस सेव या अपडेट करें। उम्मीद है कि कंपनी आने वाले दिनों में यह खुलासा करेगी कि सेल में किस प्रोडक्ट पर कितना डिस्काउंट मिलेगा।