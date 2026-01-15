Amazon Sale: वनप्लस, iPhone और सैमसंग स्मार्टफोन्स पर भारी छूट, ₹99 में लें यह प्रोडक्ट

संक्षेप: Amazon Great Republic Day सेल में ग्राहक Apple, OnePlus, Samsung, iQOO, Xiaomi, realme और Lava जैसे पॉपुलर ब्रांड्स के प्रीमियम और बजट स्मार्टफोन पर शानदार ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं। देखें किस फोन पर कितना डिस्काउंट

Jan 15, 2026 06:32 pm IST

Amazon Great Republic Day सेल 16 जनवरी से शुरू हो रही है। सेल शुरू होने से पहले ही अमेजन ने स्मार्टफोन और मोबाइल एक्सेसरीज पर ब्लॉकबस्टर डील्स की घोषणा तक दी है। ग्राहक Apple, OnePlus, Samsung, iQOO, Xiaomi, realme और Lava जैसे पॉपुलर ब्रांड्स के प्रीमियम और बजट स्मार्टफोन पर शानदार ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं।

प्राइम मेंबर्स इस अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल में ज्यादा बचत कर सकते हैं। उन्हें 16 जनवरी को सभी प्रोडक्ट कैटेगरी पर SBI क्रेडिट कार्ड और ईएमआई ट्रांजैक्शन पर 12.5% ​​इंस्टेंट सेविंग, अमेजन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड से अनलिमिटेड 5% कैशबैक और नए साइन-अप पर 2,500 रुपये के वेलकम रिवॉर्ड मिल सकते हैं। देखें बेस्ट डील्स…

Apple iPhone: प्रो-लेवल कैमरे, इमर्सिव डिस्प्ले और तेज परफॉर्मेंस के साथ, ऐप्पल की iPhone 17 रेंज उन लोगों के लिए बनी है जो अपने स्मार्टफोन से ज्यादा उम्मीद करते हैं। सेल में मिल रहे ऑफर्स का लाभ लेकर, ग्राहक iPhone 17 Pro को 1,25,400 रुपये (जिसमें 3,000 रुपये बैंक डिस्काउंट और 6,500 रुपये कूपन ऑफर शामिल है), iPhone 17 Pro Max को 1,40,400 रुपये (जिसमें 3,000 रुपये बैंक डिस्काउंट और 6,500 रुपये कूपन ऑफर शामिल है), और iPhone 17 Air को 91,249 रुपये (जिसमें 750 रुपये बैंक डिस्काउंट शामिल है) में खरीद सकते हैं। इसके अलावा, ग्राहक iPhone 15 को 69,900 रुपये की प्रभावी कीमत में खरीद सकते हैं।

OnePlus: सेल में मिल रहे ऑफर्स का लाभ लेकर, ग्राहक OnePlus 15 को 68,999 रुपये (क्रेडिट कार्ड ईएमआई से 4,000 रुपये बैंक डिस्काउंट सहित), OnePlus 15R को 44,999 रुपये (क्रेडिट कार्ड ईएमआई से 3,000 रुपये बैंक डिस्काउंट सहित), OnePlus Nord 5 को 30,999 रुपये (क्रेडिट कार्ड ईएमआई से 1,500 रुपये बैंक डिस्काउंट सहित) और OnePlus Buds 4 को 4,999 रुपये (बैंक डिस्काउंट सहित) में खरीद सकते हैं।

iQOO: आईकू स्पीड और जबर्दस्त परफॉर्मेंस वाले पावरफुल स्मार्टफोन देता है जो गेमिंग, मल्टीटास्किंग और रोजाना पावर यूजर्स के लिए डिजाइन किए गए हैं। सेल में मिल रहे ऑफर्स का लाभ लेकर, ग्राहक iQOO 15 को 65,999 रुपये (7,000 रुपये बैंक डिस्काउंट सहित), iQOO Neo 10 5G को 33,999 रुपये (सभी ऑफर्स सहित), और iQOO Z10R 5G को 18,499 रुपये (2,500 कूपन ऑफर सहित) में खरीद सकते हैं।

Samsung: सेल में मिल रहे ऑफर्स का लाभ लेकर, ग्राहक सैमसंग Galaxy A55 5G को 23,999 रुपये में, सैमसंग Galaxy M17 G को 12,999 रुपये में, और सैमसंग Galaxy Buds3 Pro को 10,999 रुपये में (बैंक ऑफर्स सहित) खरीद सकते हैं।

Realme: रियलमी अपने ग्राहकों को परफॉर्मेंस, स्पीड और स्टाइल किफायती कीमत पर देता है। सेल में ऑफर्स का लाभ लेकर ग्राहक, Narzo 80 Lite 5G को 11,499 रुपये (1,500 रुपये कूपन ऑफर सहित) में खरीद सकते हैं।

Redmi: भरोसेमंद परफॉर्मेंस और जरूरी 5G कनेक्टिविटी के साथ, Redmi A4 5G बजट-फ्रेंडली कीमत पर एक स्मूथ स्मार्टफोन एक्सपीरियंस देता है। ग्राहक इस स्मार्टफोन को 8,299 रुपये में खरीद सकते हैं।

Lava: रोजाना इस्तेमाल के लिए बनाया गया, Lava Bold N1 5G एक कॉम्पैक्ट डिजाइन में वैल्यू और कनेक्टिविटी का बेहतरीन कॉम्बीनेशन है। ग्राहक इस स्मार्टफोन को 7,249 रुपये (जिसमें 750 रुपये बैंक डिस्काउंट शामिल है) में खरीद सकते हैं।

इसके अलावा, ग्राहक 99 रुपये से शुरू होने वाली कीमत पर स्मार्टफोन एक्सेसरीज खरीद सकते हैं। - ग्राहक OnePlus, Xiaomi, Apple, Samsung, Ambrane, realme, Spigen, Giftkart, Belkin, और pTron जैसे प्रीमियम ब्रांड्स की मोबाइल एक्सेसरीज पर 65% तक की बचत का भी फायदा उठा सकते हैं।

- सेल में स्क्रीन प्रोटेक्टर, और केस और कवर सिर्फ 99 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध हैं।

- सेल में मोबाइल होल्डर 129 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध हैं।

- सेल में हेडफोन 65% तक की छूट के साथ उपलब्ध हैं।