43 इंच QLED स्मार्ट टीवी मात्र ₹13499 में, Amazon सेल में सबसे सस्ते मिल रहे ये मॉडल
Smart TV खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो Amazon Great Indian sale 2025 में आपके लिए बहुत कुछ है। सेल शुरू होने से पहले ही अमेजन ने टीवी डील्स को लाइव कर दिया है। यहां हम आपको ऐसे 43 inch Smart TV मॉडल बता रहे हैं, जो 20,000 रुपये से कम में मिल रहे हैं। देखें लिस्ट...
VW
सेल में यह टीवी 13,499 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। इस टीवी में 43 इंच का फुल एचडी स्मार्ट QLED पैनल मिलता है। टीवी में 24W का दमदार साउंड मिलता है और इसमें कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं। यह टीवी एंड्रॉयड टीवी ओएस पर चलता है और इसमें ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स मिल जाते हैं।
Hisense
सेल में यह टीवी 19,499 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। कूपन डिस्काउंट के बाद इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। इस टीवी में 43 इंच का फुल एचडी स्मार्ट QLED पैनल मिलता है। टीवी में 30W का दमदार साउंड मिलता है और इसमें कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं। यह टीवी गूगल टीवी ओएस पर चलता है और इसमें ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स मिल जाते हैं।
BLACK+DECKER
सेल में यह टीवी 19,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। इस टीवी में 43 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी एलईडी पैनल मिलता है। टीवी में 36W का दमदार साउंड मिलता है और इसमें कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं। यह टीवी गूगल टीवी ओएस पर चलता है और इसमें ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स मिल जाते हैं।
Aiwa
सेल में यह टीवी 18,499 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। इस टीवी में 43 इंच का फुल एचडी एलईडी पैनल मिलता है। टीवी में 20W का दमदार साउंड मिलता है और इसमें कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं। यह टीवी कूलिटा ओएस पर चलता है और इसमें ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स मिल जाते हैं।
Wobble
सेल में यह टीवी 19,905 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। इस टीवी में 43 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED पैनल मिलता है। टीवी में 20W का दमदार साउंड मिलता है और इसमें कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं। यह गूगल टीवी ओएस पर चलता है और इसमें ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स मिल जाते हैं।
JVC
सेल में यह टीवी 19,687 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। इस टीवी में 43 इंच का QLED पैनल मिलता है। टीवी में 60W का दमदार साउंड मिलता है और इसमें कनेक्टिविटी के लिए भी ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं। यह गूगल टीवी ओएस पर चलता है और इसमें ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स मिल जाते हैं।