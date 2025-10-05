9 हजार से कम के टॉप 3 टीवी, सबसे सस्ता ₹7199 का, मिलेगा धांसू डिस्प्ले और डॉल्बी साउंड
अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में आप 9 हजार रुपये से भी कम में धांसू टीवी खरीद सकते हैं। टॉप 3 की लिस्ट में जो सबसे सस्ता टीवी है उसकी कीमत मात्र 7199 रुपये है। इन टीवी में आपको फ्रेमलेस डिजाइन, बेहतरीन डिस्प्ले और डॉल्बी साउंड मिलेगा।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
कम बजट में जबर्दस्त साउंड और डिस्प्ले वाला टीवी तलाश रहे हैं, तो हम आपको तीन बेस्ट ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। हम आपको जिन टीवी के बारे में बताने वाले हैं, उनकी कीमत अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में 9 हजार रुपये से भी कम है। लिस्ट में जो सबसे सस्ता टीवी है उसकी कीमत मात्र 7199 रुपये है। इन टीवी में आपको फ्रेमलेस डिजाइन के साथ बेहतरीन डिस्प्ले मिलेगा। खास बात है कि इस लिस्ट में डॉल्बी साउंड वाले टीवी भी मौजूद हैं। आप इन टीवी को ऑफर और कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं इन टीवी के बारे में।
VW 80 cm (32 inches) Frameless Series HD Ready Android Smart LED TV VW32S
इस टीवी की कीमत अमेजन इंडिया पर 7199 रुपये है। फ्रेमलेस डिजाइन वाले इस टीवी पर 10 पर्सेंट का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप इसे कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। टीवी के फीचर्स की बात करें, तो इसमें आपको 32 इंच के डिस्प्ले के साथ क्वॉड कोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा। टीवी में दमदार साउंड के लिए 20 वॉट के आउटपुट के साथ सराउंड साउंड स्पीकर्स दिए गए हैं।
1. VW 80 cm (32 inches) Frameless Series HD Ready Android Smart LED TV VW32S
VW 80 cm (32 inches) Pro Series HD Ready Smart QLED Google TV VW32GQ1
इस टीवी की कीमत अमेजन पर 8999 रुपये है। इस टीवी पर भी 10 पर्सेंट का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। आपको इस पर 449 रुपये तक का कैशबैक भी मिल सकता है। फीचर्स की जहां तक बात है, तो टीवी में आपको फ्रेमलेस डिजाइन के साथ 32 इंच का एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 60Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। टीवी में डॉल्बी ऑडियो के साथ 30 वॉट का साउंड आउटपुट दिया गया है। टीवी 1जीबी रैम और 8जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है।
2. VW 80 cm (32 inches) Pro Series HD Ready Smart QLED Google TV VW32GQ1
BLACK+DECKER 80 cm (32 inches) A1 Series HD Ready LED Smart Google TV BXTVGU32HD2841ATIN (Black)
यह टीवी 8999 रुपये के प्राइसटैग के साथ अमेजन इंडिया पर लिस्ट है। टीवी पर 10 पर्सेंट का बैंक डिस्काउंट और 449 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। यह टीवी क्वॉड कोर प्रोसेसर पर काम करता है। इसमें आपको फोर साइड फ्रेमलेस डिजाइन देखने को मिलेगा। टीवी में कंपनी दमदार साउंड के लिए 30 वॉट के आउटपुट के साथ डॉल्बी ऑडियो ऑफर कर रही है।
3. BLACK+DECKER 80 cm (32 inches) A1 Series HD Ready LED Smart Google TV BXTVGU32HD2841ATIN (Black)
इन टीवी पर भी बंपर डील