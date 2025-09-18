गिर गए दाम, iPad, वनप्लस और सैमसंग Tablets पर हजारों रुपये की छूट, देखें बेस्ट डील्स की लिस्ट

Amazon Sale Tablet Deals Live: 23 सितंबर से शुरू हो रही Amazon Great Indian Festival Sale 2025 में हर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पर भारी डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन स्टडी, ऑफिस वर्क या फिर कंटेंट देखने के लिए टैबलेट खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो सेल में आपके लिए बहुत कुछ है। देखें डील्स...

Thu, 18 Sep 2025 08:03 PM

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Amazon Sale Tablet Deals Live: 23 सितंबर से शुरू हो रही Amazon Great Indian Festival Sale 2025 में हर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पर भारी डिस्काउंट मिलेगा। सेल में स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी से लेकर मोबाइल एक्सेसरीज और होम अप्लायंसेस भी बेहद सस्ते मिलेंगे। अगर आप ऑनलाइन स्टडी, ऑफिस वर्क या फिर कंटेंट देखने के लिए टैबलेट खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो सेल में आपके लिए बहुत कुछ है। देखें डील्स...

OnePlus Pad 3

Loading Suggestions...

सेल में यह टैबलेट 42,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिलेगा। इसमें 13.2 इंच डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर, 8 स्पीकर सेटअप, 12140 एमएएच बैटरी, AI फीचर्स, 13 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा है।

Apple iPad Air M3

Loading Suggestions...

सेल में यह आईपैड मॉडल 50 हजार से कम कीमत में मिलेगा। कंपनी ने टीज किया है कि इसकी कीमत 4X,999 रुपये होगी। इसमें 11 इंच का लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, एम3 चिपसेट, 12 मेगापिक्सेल का रियर और फ्रंट कैमरा है।

Samsung Galaxy Tab S9 FE

Loading Suggestions...

सेल में यह टैबलेट 19,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिलेगा। इसमें 10.9 इंच डिस्प्ले, एक्सीनॉस 1380 प्रोसेसर, डुअल स्पीकर सेटअप, 8000 एमएएच बैटरी, 8 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा और 12 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा है।

Samsung Galaxy Tab S9

Loading Suggestions...

सेल में यह टैबलेट 35,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिलेगा। इसमें 11 इंच डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 प्रोसेसर, क्वाड स्पीकर सेटअप, 8400 एमएएच बैटरी, 13 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा और 12 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा है।

Redmi Pad 2

Loading Suggestions...

सेल में यह टैबलेट 12,599 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिलेगा। टैब एक्टिव पेन सपोर्ट के साथ आता है। इसमें 11 इंच डिस्प्ले, मीडियाटेक हीलियो G100 प्रोसेसर, क्वाड स्पीकर सेटअप और 9000 एमएएच बैटरी है।

Lenovo yoga Tab Plus

Loading Suggestions...

सेल में यह टैबलेट 44,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिलेगा। टैब पेन और कीबोर्ड सपोर्ट के साथ आता है। इसमें 12.7 इंच डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 प्रोसेसर, 6 स्पीकर सेटअप और 10,200 एमएएच बैटरी है।

15,000 रुपये से कम में मिल रहे इतने सारे टैबलेट

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

इस प्रीमियम टैबलेट्स पर भी भारी डिस्काउंट