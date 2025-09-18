गिर गए दाम, iPad, वनप्लस और सैमसंग Tablets पर हजारों रुपये की छूट, देखें बेस्ट डील्स की लिस्ट
Amazon Sale Tablet Deals Live: 23 सितंबर से शुरू हो रही Amazon Great Indian Festival Sale 2025 में हर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पर भारी डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन स्टडी, ऑफिस वर्क या फिर कंटेंट देखने के लिए टैबलेट खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो सेल में आपके लिए बहुत कुछ है। देखें डील्स...
OnePlus Pad 3
सेल में यह टैबलेट 42,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिलेगा। इसमें 13.2 इंच डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर, 8 स्पीकर सेटअप, 12140 एमएएच बैटरी, AI फीचर्स, 13 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा है।
Apple iPad Air M3
सेल में यह आईपैड मॉडल 50 हजार से कम कीमत में मिलेगा। कंपनी ने टीज किया है कि इसकी कीमत 4X,999 रुपये होगी। इसमें 11 इंच का लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, एम3 चिपसेट, 12 मेगापिक्सेल का रियर और फ्रंट कैमरा है।
Samsung Galaxy Tab S9 FE
सेल में यह टैबलेट 19,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिलेगा। इसमें 10.9 इंच डिस्प्ले, एक्सीनॉस 1380 प्रोसेसर, डुअल स्पीकर सेटअप, 8000 एमएएच बैटरी, 8 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा और 12 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा है।
Samsung Galaxy Tab S9
सेल में यह टैबलेट 35,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिलेगा। इसमें 11 इंच डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 प्रोसेसर, क्वाड स्पीकर सेटअप, 8400 एमएएच बैटरी, 13 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा और 12 मेगापिक्सेल फ्रंट कैमरा है।
Redmi Pad 2
सेल में यह टैबलेट 12,599 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिलेगा। टैब एक्टिव पेन सपोर्ट के साथ आता है। इसमें 11 इंच डिस्प्ले, मीडियाटेक हीलियो G100 प्रोसेसर, क्वाड स्पीकर सेटअप और 9000 एमएएच बैटरी है।
Lenovo yoga Tab Plus
सेल में यह टैबलेट 44,499 रुपये की शुरुआती कीमत पर मिलेगा। टैब पेन और कीबोर्ड सपोर्ट के साथ आता है। इसमें 12.7 इंच डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 प्रोसेसर, 6 स्पीकर सेटअप और 10,200 एमएएच बैटरी है।
