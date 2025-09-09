अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में तगड़ी डील, ₹15 हजार से कम मिलेंगे ये धांसू फोन, सैमसंग भी लिस्ट में amazon great indian festival smartphone deals under 15000 list includes samsung and realme also, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़amazon great indian festival smartphone deals under 15000 list includes samsung and realme also

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 23 सितंबर से शुरू हो रही है। सेल में हर कैटिगरी के फोन्स पर धांसू डील जाएगी। वहीं, अगर आप 15 हजार से कम की कीमत में तगड़े फीचर वाला फोन चाहते हैं, तो इस सेल में आपको एक से बढ़ कर एक ऑप्शन मिलेंगे।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 09:05 AM
15 हजार रुपये से कम की कीमत में नया फोन लेने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। साल की सबसे जबर्दस्त सेल यानी अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 23 सितंबर से शुरू हो रही है। सेल में हर कैटिगरी के स्मार्टफोन्स पर धांसू डील जाएगी। वहीं, अगर आप 15 हजार रुपये से कम की कीमत में तगड़े फीचर वाला फोन चाहते हैं, तो इस सेल में आपको एक से बढ़ कर एक ऑप्शन मिलेंगे। कंपनी की वेबसाइट पर 15 हजार रुपये से कम की कीमत में मिलने वाले कुछ फोन्स को टीज किया गया है। इसमें फोन के सेल प्राइस की जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन प्राइसिंग का हल्का सा हिंट जरूर दिया गया है। तो आइए जानते हैं इस सेल में 15 हजार से की कीमत में मिलने वाले इन फोन के बारे में।

1- Redmi A4 5G

कंपनी का यह फोन अमेजन पर तगड़े डिस्काउंट के साथ मिलने वाला है। अमेजन इंडिया के अनुसार यह फोन सेल में 10,999 रुपये से भी काफी सस्ता मिलेगा। फीचर्स की बात करें, तो फोन 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। इसमें आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट वाला 6.88 इंच का एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में 50 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा सेटअप दिया गया है। इस डिवाइस की बैटरी 5160mAh की है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 4s जेन 2 दे रही है।

amazon
2- Realme NARZO 80 Lite 5G

6000mAh की बैटरी वाला यह फोन भी सेल में बंपर डिस्काउंट के साथ मिलने वाला है। फोन 6जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। फोन में कंपनी 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ पंच-होल डिस्प्ले ऑफर कर रही है। रियलमी के इस फोन में आपको 6000mAh की बैटरी मिलेगी। फोन का मेन कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। यह डिवाइस डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर पर काम करता है।

3- Samsung Galaxy M36 5G

सैमसंग के इस फोन के 6जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत अमेजन इंडिया पर 17,499 रुपये है। वहीं, अमेजन इंडिया पर लाइव सेल डील के अनुसार यह डिवाइस 15 हजार रुपये से कम में खरीदा जा सकेगा। कंपनी इस फोन में 6.7 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले दे रही है। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल और सेल्फी कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। यह फोन कई शानदार एआई फीचर्स के साथ आता है।

4- iQOO Z10x 5G

6500mAH की बैटरी वाला यह फोन भी अमेजन की डील में बंपर डिस्काउंट के साथ मिलने वाला है। फोन में आपको 6जीबी रैम और 128जीबी का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। प्रोसेसर के तौर पर कंपनी इस फोन में डाइमेंसिटी 7300 चिपसेट दे रही है। फोम का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। इसमें आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट वाला आई केयर डिस्प्ले मिलेगा। फोन मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ आता है।

