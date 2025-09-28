अमेजन की जबर्दस्त डील, लॉन्च प्राइस से ₹17 हजार सस्ता हुआ Samsung के 5G फोन का टॉप वेरिएंट amazon great indian festival samsung galaxy a55 5g top variant is now rupees 17000 cheaper from its launch price, Gadgets Hindi News - Hindustan
अमेजन की जबर्दस्त डील, लॉन्च प्राइस से ₹17 हजार सस्ता हुआ Samsung के 5G फोन का टॉप वेरिएंट

32MP के सेल्फी कैमरा वाला सैमसंग गैलेक्सी A55 5G का टॉप वेरिएंट अमेजन की सेल में बंपर डील के साथ मिल रहा है। इसे आप लॉन्च प्राइस से सीधे 17 हजार रुपये सस्ते में खरीद सकते हैं। फोन पर कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 08:54 AM
पावरफुल परफॉर्मेंस वाला सैमसंग फोन तलाश रहे हैं, तो अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में आपके लिए एक बंपर डील है। यह धांसू डील पिछले साल लॉन्च हुए Samsung Galaxy A55 5G पर दी जा रही है। लॉन्च से समय फोन के टॉप वेरिएंट यानी 12जीबी रैम + 256जीबी इंटरनल स्टोरेज की कीमत 45,999 रुपये थी। अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में यह 17 हजार रुपये के डिस्काउंट के बाद 28,999 रुपये का मिल रहा है। फोन पर 1449 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में आप इस फोन की कीमत को 27,150 रुपये तक कम कर सकते हैं।

सैमसंग गैलेक्सी A55 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस फोन में 6.6 इंच का फुल एचडी+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में कंपनी गोरिल्ला ग्लास विक्टस+ ऑफर कर रही है। फोन 12जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको Exynos 1480 चिपसेट देखने को मिलेगा।

फोन में फोटोग्राफी के लिए एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे दिए गए हैं। इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल कैमरा और एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा शामिल है। फोन में सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। सैमसंग का यह फोन 5000mAh की बैटरी से लैस है। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में कंपनी इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर ऑफर कर रही है। यह फोन IP67 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंट रेटिंग के साथ आता है। हाइब्रिड ड्यूल सिम वाला यह फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड OneUI 6.1 पर काम करता है। दमदार साउंड के लिए आपको इस फोन में डॉल्बी ऐटमॉस मिलेगा। फोन दो कलर ऑप्शन- ऑसम आइसब्लू और ऑसम नेवी में आता है।

इन फोन पर भी तगड़ी डील

