लॉन्च प्राइस से ₹12150 सस्ता हुआ Samsung का सुपरहिट 5G फोन, कीमत देखते ही करेंगे ऑर्डर

कम की कीमत में तगड़े फीचर वाले फोन की तलाश कर रहे हैं, तो पिछले साल लॉन्च हुआ सैमसंग गैलेक्सी A35 5G आपके लिए एक शानदार ऑप्शन है। अमेजन की सेल में यह फोन लॉन्च प्राइस से 12120 रुपये सस्ते में मिल रहा है। आइए जानते हैं डीटेल।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 12:30 PM
अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में आप बंपर डील्स में अपना पसंदीदा फोन खरीद सकते हैं। वहीं, अगर आप सैमसंग के फैन हैं और 20 हजार रुपये से कम की कीमत में तगड़े फीचर वाले डिवाइस की तलाश कर रहे हैं, तो पिछले साल लॉन्च हुआ सैमसंग गैलेक्सी A35 5G आपके लिए एक शानदार ऑप्शन है। लॉन्च से समय फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 30999 रुपये थी। अब यह वेरिएंट अमेजन इंडिया पर 18849 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है।

यानी सैमसंग के इस फोन की कीमत लॉन्च प्राइस से 12150 रुपये कम हो गई है। फोन पर आपको 1 हजार रुपये तक का बैंक डिस्काउंट और 942 रुपये तक का कैशबैक भी मिल सकता है। एक्सचेंज ऑफर में आप इस फोन की कीमत को और कम कर सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

कंपनी इस फोन में 6.6 इंच का फुल एचडी+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन 8जीबी रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी Exynos 1380 चिपसेट दे रही है। फोटोग्राफी के लिए फोन में एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे दिए गए हैं। इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एक 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर शामिल है।

वहीं, सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। ओएस की बात करें, तो सैमसंग का यह फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड Samsung One UI 6.1 पर काम करता है। सैमसंग का यह फोन डॉल्बी ऐटमॉस साउंड के साथ आता है।

