Amazon Sale: सबसे कम कीमत में मिल रहे iPhone, सैमसंग समेत ये 10 ब्रांडेड फोन, लिस्ट

23 सितंबर से शुरू हो रही Amazon Great Indian Festival Sale (AGIF) 2025 में ग्राहकों को सैमसंग, ऐप्पल, वनप्लस, आईकू, शाओमी, रियलमी, लावा समेत अन्य ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स साल की सबसे कम कीमत पर मिलेंगे। प्राइम मेंबर्स के लिए यह सेल 24 घंटे पहले शुरू हो जाएगी। सेल में मिल रहे इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट, कूपन ऑफर, 24 महीने तक की नो-कॉस्ट ईएमआई और एक्सचेंज ऑफर का लाभ लेकर डील्स को और किफायती बनाया जा सकेगा। यहां हम आपको कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स बता रहे हैं, जो सेल में साल की सबसे कम कीमत पर मिलेंगे। देखें लिस्ट…

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G: सेल में सैमसंग का यह फ्लैगशिप स्मार्टफोन 71,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। टाइटेनियम फ्रेम से बना यह फोन एआई फीचर्स, स्नैपड्रैगन 8 जेनरेशन 3 प्रोसेसर, बिल्ट-इन एस पेन और अन्य फीचर्स से लैस है।

iPhone 15: सेल में ऐप्पल का यह आईफोन मॉडल 43,749 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन 48 मेगापिक्सेल मेन कैमरा, A16 बायोनिक चिप और 6.1 इंच सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले के साथ आता है।

OnePlus 13R: सेल में फोन 35,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में 6000 एमएएच बैटरी, 1.5K प्रो एक्सडीआर 120 हर्ट्ज डिस्प्ले और सोनी LYT-700 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा है।

iQOO Neo 10R 5G: सेल में फोन 23,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन 8GB रैम और 256GB स्टोरेज, 6400 एमएएच की बैटरी, इन-बिल्ट FPS मीटर, 2000 हर्ट्ज इंस्टेंट टच सैंपलिंग रेट, 1.5K 144 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले और कई अन्य खूबियों से लैस है।

Redmi A4 5G: सेल में फोन 7,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन 6.88 इंच एचडी प्लस डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट, 5160 एमएएच बैटरी और अन्य खूबियों के साथ आता है।

realme NARZO 80 Lite 5G: सेल में फोन 9,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन 6000 एमएएच की लंबी चलने वाली बैटरी, स्लिम डिजाइन, 120 हर्ट्ज डिस्प्ले और मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 5G चिपसेट के साथ आता है।

Samsung Galaxy M36 5G: सेल में फोन 13,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन सर्किल टू सर्च विद गूगल, 50 मेगापिक्सेल ट्रिपल कैमरा, 4K रिकॉर्डिंग और कई अन्य फीचर्स हैं, जो इसे ग्राहकों के लिए सबसे बेहतरीन विकल्पों में से एक बनाते हैं।MI का विकल्प भी उपलब्ध है।

OnePlus Nord CE5: सेल में फोन 21,749 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में 7100 एमएएच की बैटरी, OIS के साथ 50 मेगापिक्सेल का सोनी कैमरा और 6.77 इंच का 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले है।

iQOO Z10R: सेल में फोन 17,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। फोन में 32 मेगापिक्सेल 4K सेल्फी कैमरा, 5700 एमएएच बैटरी, 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले समेत कई खास फीचर्स हैं।

