तुरंत उठाओ फायदा, 20 हजार से कम में लें ये 10 स्मार्टफोन, लिस्ट में वनप्लस, सैमसंग और वीवो भी

Sun, 21 Sep 2025 06:52 PM

प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को देश के नाम संबोधन दिया, जिसमें उन्हें कहा कि कल (यानी 22 सितंबर) से GST बचत उत्सव शुरू हो रहा है। जीएसटी की दर में कई गई कटौती के बाद से स्मार्टफोन भी सस्ते हो गए हैं। दूसरी ओर, 23 सितंबर से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर सेल भी शुरू हो रही हैं। अगर आप भी नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं और बजट 20 हजार रुपये से कम है, तो Amazon Great Indian Festival Sale 2025 में आपके लिए बहुत कुछ है। यहां हम आपको 20 हजार से कम की प्राइस रेंज में मिल रहे कुछ बेस्ट डील्स के बारे में बता रहे हैं। लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा...

Realme NARZO 80 Pro 5G

सेल में यह फोन 16,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इस फोन में डाइमेंसिटी 7400 चिपसेट, 6000 एमएएच बैटरी, 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और 4500 निट्स ब्राइटनेस का डिस्प्ले है। फोन IP69 रेटिंग के साथ आता है।

Tecno POVA Curve 5G

सेल में यह फोन 16,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इस फोन में 144 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले, 5500 एमएएच बैटरी, 64 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा और डाइमेंसिटी 7300 चिपसेट है।

iQOO Z10R 5G

सेल में यह फोन 17,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इस फोन में क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, डाइमेंसिटी 7400 प्रोसेसर और 32 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा मिल जाता है।

OnePlus Nord CE4

सेल में यह फोन 18,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इस फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 प्रोसेसर और 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा है। यह फोन लाइफ टाइम डिस्प्ले वारंटी के साथ आता है। इसमें 100W फास्ट चार्जिंग के साथ 5500 एमएएच बैटरी है।

iQOO Z10 5G

सेल में यह फोन 18,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इस फोन में स्नैपड्रैगन 7s जेन 3 प्रोसेसर, क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, 7300 एमएएच बैटरी है।

Vivo Y31 Pro 5G

सेल में यह फोन 18,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इस फोन में 44W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6500 एमएएच बैटरी, डाइमेंसिटी 7300 चिपसेट और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिल जाता है।

Samsung Galaxy A17 5G

सेल में यह फोन 18,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इस फोन में AI फीचर्स का सपोर्ट, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा और 5000 एमएएच बैटरी है।

HONOR X9c 5G

सेल में यह फोन 19,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। इस फोन में 108 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 6600 एमएएच बैटरी और 4000 निट्स पीक ब्राइटनेस वाला एमोलेड डिस्प्ले है।

Tecno Pova Slim 5G

सेल में यह फोन 19,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का सबसे स्लिम फोन है। इसमें 5160 एमएएच बैटरी, 144 हर्ट्ज कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले और मजबूत बिल्ड मिल जाती है।

HONOR 200 5G

