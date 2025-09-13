55 inch Smart TV पर छप्परफाड़ डिस्काउंट, अमेजन ने लाइव की डील्स, देखें लिस्ट amazon great indian festival sale smart tv deals live check most affordable 55 inch model, Gadgets Hindi News - Hindustan
amazon great indian festival sale smart tv deals live check most affordable 55 inch model

55 inch Smart TV पर छप्परफाड़ डिस्काउंट, अमेजन ने लाइव की डील्स, देखें लिस्ट

Amazon ने Great Indian Festival Sale शुरू होने से पहले ही कई डील्स को लाइव कर दिया है। अमेजन ने स्मार्ट टीवी डील्स को भी लाइव कर दिया है। यहां हम आपको 55 इंच डील्स डील्स के बारे में बता रहे हैं, जो किफायती कीमत में मिल रहे हैं....

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 06:42 PM
Amazon ने Great Indian Festival Sale शुरू होने से पहले ही कई डील्स को लाइव कर दिया है। अमेजन ने आईकू, वनप्लस जैसे स्मार्टफोन डील्स को भी लाइव कर दिया है, लेकिन अगर आप अपने घर के लिए Smart TV खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो सेल में आपके लिए बहुत कुथ है। अमेजन ने स्मार्ट टीवी डील्स को भी लाइव कर दिया है। यहां हम आपको 55 इंच डील्स डील्स के बारे में बता रहे हैं, जो किफायती कीमत में मिल रहे हैं....

Karbonn

सेल में यह 55 इंच टीवी मात्र 26,803 रुपये में मिल रहा है। इसमें 4K अल्ट्रा एचडी आईपीएस एलईडी डिस्प्ले पैनल है। इसमें 20W का साउंड मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए भी टीवी में ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें ढेर सारे OTT प्लेटफॉर्म्स का सपोर्ट भी मिल जाता है। यह एंड्रॉयड टीवी ओएस पर काम करता है।

acer

सेल में यह 55 इंच टीवी मात्र 28,866 रुपये में मिल रहा है। इसमें 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट एलईडी डिस्प्ले पैनल है। इसमें 24W का साउंड मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए भी टीवी में ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें ढेर सारे OTT प्लेटफॉर्म्स का सपोर्ट भी मिल जाता है। यह गूगल टीवी ओएस पर काम करता है।

Wobble

सेल में यह 55 इंच टीवी मात्र 28,874 रुपये में मिल रहा है। इसमें 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट एलईडी डिस्प्ले पैनल है। इसमें 20W का साउंड मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए भी टीवी में ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें ढेर सारे OTT प्लेटफॉर्म्स का सपोर्ट भी मिल जाता है। यह गूगल टीवी ओएस पर काम करता है।

BLACK+DECKER

सेल में यह 55 इंच टीवी मात्र 30,999 रुपये में मिल रहा है। इसमें 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट एलईडी डिस्प्ले पैनल है। इसमें 36W का साउंड मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए भी टीवी में ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें ढेर सारे OTT प्लेटफॉर्म्स का सपोर्ट भी मिल जाता है। यह गूगल टीवी ओएस पर काम करता है।

acer

सेल में यह 55 इंच टीवी मात्र 35,999 रुपये में मिल रहा है। इसमें 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट QLED डिस्प्ले पैनल है। इसमें 36W का साउंड मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए भी टीवी में ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें ढेर सारे OTT प्लेटफॉर्म्स का सपोर्ट भी मिल जाता है। यह गूगल टीवी ओएस पर काम करता है।

Gadgets Hindi News Smart TV
