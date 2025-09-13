सीधे 6500 रुपये की छूट, Amazon ने इन वनप्लस फोन पर दिया तगड़ा डिस्काउंट, डील लाइव
Amazon Great Indian Festival Sale 2025 सभी यूजर्स के लिए 23 सितंबर से शुरू हो रही है। अमेजन ने सेल शुरू होने से पहले ही कुछ अर्ली डील्स का खुलासा कर दिया है। अगर आप वनप्लस का फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। अमेजन ने कुछ वनप्लस मॉडल्स की डील्स को भी लाइव कर दिया है और अब यह स्पेशल सेल प्राइस पर खरीदने के लिए भी उपलब्ध हैं। आप भी देखिए...
OnePlus Nord CE4 5G
अमेजन ने खुलासा कर दिया है कि सेल में यह वनप्लस मॉडल 18,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। बता दें कि वर्तमान में यह फोन अमेजन पर 19,499 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है और लॉन्च के समय इसके बेस 8GB+128GB मॉडल की कीमत 24,999 रुपये थी। यानी सेल में ऑफर्स के बाद लॉन्च से पूरे 6500 रुपये सस्ता मिल रहा है।
वनप्लस नॉर्ड CE4 5G क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 प्रोसेसर पैक करता है। इसमें 8GB रैम (128GB/256GB स्टोरेज के साथ) है जो स्मूद परफॉर्मेंस देता है। फोन में 6.7-इंच 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले है। फोन में 5500mAh बैटरी है, जो 100W सुपरवूक फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। फोन के रियर में 50 मेगापिक्सेल सोनी LYTIA मेन रियर कैमरा सेंसर है। सेल्फी के लिए फोन में 16 मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा है।
OnePlus Nord CE 4 Lite
सेल में यह वनप्लस मॉडल 15,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिलेगा। बता दें कि वर्तमान में यह फोन अमेजन पर 16,998 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है और लॉन्च के समय इसके बेस 8GB+128GB मॉडल की कीमत 19,999 रुपये थी। यानी सेल में ऑफर्स के बाद लॉन्च से पूरे 3000 रुपये सस्ता मिल रहा है।
वनप्लस नॉर्ड CE 4 Lite स्मार्टफोन 5500mAh बैटरी के साथ आता है, जिसमें 80W सुपरवूक वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 5W रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। फोन में 6.67-इंच का फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले है, जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें एक्वा टच फीचर का सपोर्ट भी मिलता है, जिससे इसे गीले हाथों से भी आसानी चलाया जा सकता है। फोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर और 8GB रैम (128GB/256GB स्टोरेज के साथ) आता है। फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें OIS के साथ 50 मेगापिक्सेल सोनी LYT-600 मेन कैमरा है और सेल्फी के लिए भी फोन में 16 मेगापिक्सेल कैमरा है।