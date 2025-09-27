12500 रुपये से कम में खरीदें सैमसंग और LG के ये स्मार्ट टीवी, शाओमी की कीमत मात्र 8999 रुपये amazon great indian festival sale offering samsung lg and xiaomi tv under rupees 12500, Gadgets Hindi News - Hindustan
12500 रुपये से कम में खरीदें सैमसंग और LG के ये स्मार्ट टीवी, शाओमी की कीमत मात्र 8999 रुपये

इन टीवी की कीमत 12500 रुपये से कम है। इस लिस्ट में सैमसंग, एलजी और शाओमी के टीवी शामिल हैं। लिस्ट में जो सबसे सस्ता टीवी है, उसकी कीमत ऑफर्स के साथ मात्र 8999 रुपये है। इन टीवी पर बैंक ऑफर और कैशबैक भी दिया जा रहा है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 12:31 PM
अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में ताबड़तोड़ ऑफर दिए जा रहे हैं। वहीं, अगर आप इस सेल में बजट सेगमेंट में आने वाले बेस्ट स्मार्ट टीवी की तलाश कर रहे हैं, तो हम आपको तीन जबर्दस्त ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। इन टीवी की कीमत 12500 रुपये से कम है। हमारी इस लिस्ट में सैमसंग, एलजी और शाओमी के टीवी शामिल हैं। लिस्ट में जो सबसे सस्ता टीवी है, उसकी कीमत ऑफर्स के साथ मात्र 8999 रुपये है। इन टीवी पर बैंक ऑफर और कैशबैक के साथ एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

Samsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4550FUXXL

सैमसंग के इस टीवी की कीमत 11,990 रुपये है। आप इस टीवी को 10 पर्सेंट के इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। टीवी पर 599 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में आप इस टीवी की कीमत को 2690 रुपये तक कम कर सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो आपको इस टीवी में 50Hz के रिफ्रेश रेट के साथ एचडी डिस्प्ले मिलेगा। यह टीवी 20 वॉट के साउंड आउटपुट और Q-Symphony साउंड के साथ आता है।

Xiaomi 80 cm (32 inch) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MB-FIN

इस टीवी की कीमत अमेजन इंडिया पर 9999 रुपये है। सेल में टीवी पर 1 हजार रुपये का कूपन डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप इस टीवी को 499 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में यह टीवी 2690 रुपये तक और सस्ता हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो टीवी में कंपनी 1366 x 768 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 60Hz के रिफ्रेश रेट वाला एचडी रेडी डिस्प्ले दे रही है। दमदार साउंड के लिए टीवी में डॉल्बी ऑडियो के साथ 20 वॉट का साउंड आउटपुट दिया गया है।

LG 80 cms (32 inches) LR570 Series Smart webOS LED TV 32LR570B6LA

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में यह टीवी 12490 रुपये का मिल रहा है। टीवी पर 10 पर्सेंट का बैंक डिस्काउंट और 624 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में यह टीवी 2690 रुपये तक सस्ता हो सकता है। एलजी का यह टीवी कई शानदार फीचर्स के साथ आता है। इसमें आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। साथ ही टीवी में कंपनी एआई साउंड के साथ 10 वॉट का आउटपुट भी दे रही है।

