₹15 हजार से कम में सैमसंग, शाओमी और एलजी का टीवी, 11999 में मिल रहा 43 इंच वाला फ्रेमलेस मॉडल
अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में आप 15 हजार रुपये से कम में सैमसंग और एलजी के साथ शाओमी का टीवी खरीद सकते हैं। खास बात है कि सेल में VW का 43 इंच वाला फ्रेमलेस टीवी 11,999 रुपये में मिल रहा है। आइए जानते हैं डीटेल।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
कम बजट में ब्रैंडेड और तगड़े फीचर वाला एलईडी स्मार्ट टीवी तलाश रहे हैं, तो अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में आपके के लिए तीन जबर्दस्त ऑप्शन है। सेल में आप 15 हजार रुपये से कम में सैमसंग और एलजी के साथ शाओमी का टीवी खरीद सकते हैं। खास बात है कि सेल में VW का 43 इंच वाला फ्रेमलेस टीवी 11,999 रुपये में मिल रहा है। इन टीवी को आप बैंक डिस्काउंट और कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। साथ ही इन पर एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। आइए डीटेल में जानते हैं इन टीवी के बारे में।
Xiaomi 80 cm (32 inch) A HD Ready Smart Google LED TV L32MB-AIN
शाओमी के इस टीवी की कीमत अमेजन इंडिया पर 11,499 रुपये है। 32 इंच का यह टीवी सेल में 10 पर्सेंट तक के बैंक डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है। टीवी पर कैशबैक और एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। यह टीवी प्रीमियम मेटल बेजललेस डिजाइन और बेहतरीन डिस्प्ले के साथ आता है। टीवी में आपको 20 वॉट के आउटपुट के साथ डॉल्बी ऑडियो भी मिलेगा।
Samsung 80 cm (32 inches) HD Ready Smart LED TV UA32T4380AKXXL (Glossy Black)
इस टीवी की कीमत 11,990 रुपये है। सेल में 32 इंच के साइज वाले इस टीवी को आप 10 पर्सेंट के इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट और कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। टीवी पर एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। फीचर्स की बात करें, तो टीवी में आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले और डॉल्बी डिजिटल प्लस साउंड मिलेगा।
LG 80 cms (32 inches) LR600 Series Smart webOS IPS LED TV 32LR600B6LC
एलजी का यह टीवी सेल में बेस्ट ऑफर्स के साथ मिल रहा है। टीवी की कीमत 14989 रुपये है। टीवी पर 10 पर्सेंट का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसे आप 749 रुपये तक के कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। टीवी पर कंपनी तगड़ एक्सचेंज बोनस भी दे रही है। फीचर्स की जहां तक बात है, तो टीवी में आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। टीवी का साउंड 20 वॉट का है।
VW 109 cm (43 inches) Linux Series Frameless Full HD Smart LED TV VW43S1 (Black)
फ्रेमलेस डिजाइन वाले इस टीवी की कीमत अमेजन इंडिया पर 11,999 रुपये है। 43 इंच के इस टीवी को भी आप बैंक डिस्काउंट और कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। टीवी पर एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। यह टीवी 60Hz के रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें आपको 5 साउंड मोड के साथ 20 वॉट का ऑडियो आउटपुट मिलेगा।
