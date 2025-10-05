मोटोरोला के फोन पर कमाल की डील, 7 हजार रुपये से कम में 12GB तक की रैम, डॉल्बी साउंड का मजा

मोटो के इस फोन की कीमत 7398 रुपये है। फोन पर 10 पर्सेंट का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस डिस्काउंट के साथ यह फोन 7 हजार रुपये से कम में आपका हो सकता है। फोन 12जीबी तक की रैम के साथ आता है। इसमें डॉल्बी साउंड भी दिया गया है।

कम कीमत में मोटोरोला का धांसू फोन खरीदना चाह रहे हैं, तो Motorola G05 4G आपके लिए बेस्ट ऑप्शन्स में से एक है। खास बात है कि यह फोन अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में 7 हजार रुपये से कम में आपका हो सकता है। 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत 7398 रुपये है। फोन पर 10 पर्सेंट का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस डिस्काउंट के साथ यह फोन 7 हजार रुपये से कम में आपका हो सकता है। फोन पर 369 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। यह फोन एक्सचेंज ऑफर में और सस्ता हो सकता है।

ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। फोन रैम बूस्ट फीचर से लैस है। इससे इसकी टोटल रैम 12जीबी तक की हो जाती है। इसके अलावा फोन में डॉल्बी साउंड भी दिया गया है। आइए डीटेल में जानते हैं इस फोन के बारे में।

मोटोरोला G05 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन मोटोरोला के इस फोन में कंपनी 6.67 इंच का एचडी+ डिस्प्ले ऑफर कर रही है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह शानदार डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 1000 निट्स का है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए इसमें कंपनी गोरिल्ला ग्लास 3 दे रही है। यह फोन 4जीबी रियल और 8जीबी तक की वर्चुअल रैम को सपोर्ट करता है। रैम बूस्ट फीचर से इस फोन की टोटल रैम बढ़कर 12जीबी तक की हो जाती है।

फोन 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको मीडियाटेक हीलियो G81 अल्ट्रा चिपसेट देखने को मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में एलईडी फ्लैश के साथ 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। सेल्फी के लिए इसमें कंपनी 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है।

फोन की बैटरी 5200mAh की है। यह बैटरी 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। ओएस की बात करें, तो यह फोन ऐंड्रॉयड 15 पर काम करता है। फोन में कंपनी जबर्दस्त साउंड एक्सपीरियंस के लिए स्टीरियो स्पीकर और डॉल्बी ऑडियो दे रही है।

