Amazon पर साल की सबसे बड़ी सेल हुई शुरू, 50% तक तबाड़तोड़ डिस्काउंट के साथ सस्ते मिल रहे फोन-टीवी-एसी

Amazon Sale Live For All: अगर आप अपने घर के लिए कोई भी सामान सस्ते में खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑफर्स के बारे में बता रहे हैं।

Tue, 23 Sep 2025 12:10 AM

Sale Live For All: Amazon Great Indian Festival Sale अब सभी ग्राहकों के लिए लाइव हो चुकी है। इस दौरान शानदार ऑफर्स के साथ खरीदारी का बेहतरीन मौका मिलेगा। घर का लगभग हर सामान किफायती दामों पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस सेल में इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, होम अप्लायंसेज, फैशन और डेली नीड्स को कम कीमत में घर ला सकते हैं। यहां हम आपको ऐसी ही कुछ डील्स की जानकारी दे रहे हैं, जिन्हें आप सस्ते में घर सकते हैं। अगर आप बेस्ट डील्स चाहते हैं, तो यह सेल मिस न करें।

इस फोन की कीमत 22,999 रुपये है। इसे 39% डिस्काउंट के साथ 13,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक स्टाइलिश और पावरफुल स्मार्टफोन है। इसका 7.7mm स्लिम डिजाइन इसे बेहद क्लासी लुक देता है। इसमें 50MP OIS ट्रिपल कैमरा है, जो खासकर नाइट फोटोग्राफी में शानदार फोटोज क्लिक करने में मदद करता है। इसमें 6GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज दी गई है।

Specifications डिस्प्ले 6.6 इंच एफएचडी प्लस सुपर एमोलेड प्रोसेसर 5G सक्षम, AI सपोर्टेड रैम/स्टोरेज 6GB रैम + 128GB स्टोरेज कैमरा 50MP OIS ट्रिपल कैमरा स्पेशल फीचर्स सर्कल टू सर्च, गूगल जेमिनी क्यों खरीदें AI आधारित फीचर्स जैसे Gemini और Circle to Search स्लिम और प्रीमियम डिजाइन बेहतरीन नाइट फोटोग्राफी क्यों खोजें विकल्प 6GB RAM हेवी यूजर्स के लिए थोड़ी लिमिटेड

इस लैपटॉप की कीमत 84,990 रुपये है और इस पर 35% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 54,990 रुपये हो गई है। यह स्टाइलिश और पावरफुल लैपटॉप है, जो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए सही रहेगा। इसमें 16 इंच का एफएचडी ओएलईडी दिया गया है, जो शार्प और कलरफुल विज़ुअल्स देता है। इसमें इंटेल कोर आई5 प्रोसेसर के साथ 16 जीबी की रैम दी गई है। इसके साथ ही 512 जीबी की स्टोरेज दी गई है। इसमें बैकलिट कीबोर्ड भी मौजूद है।

Specifications डिस्प्ले 16 इंच FHD प्रोसेसर इंटेल कोर i5-13420H रैम/स्टोरेज 16GB रैम + 512GB एसएसडी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 + ऑफिस होम 2024 कीबोर्ड बैकलिट कीबोर्ड क्यों खरीदें OLED डिस्प्ले 16GB रैम और i5 प्रोसेसर से फास्ट परफॉर्मेंस हल्का और पोर्टेबल डिजाइन ऑफिस 2024 और विंडोज 11 प्री-इंस्टॉल क्यों खोजें विकल्प बैटरी बैकअप डिटेल क्लियर नहीं डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं (गेमिंग के लिए लिमिटेड) प्रीमियम OLED डिस्प्ले होने से कीमत थोड़ी ज्यादा

इस टीवी की कीमत 99,900 रुपये है। इस पर 44% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 55,990 रुपये हो गई है। इसमें 4K प्रोसेसर एक्स1 और 4K एक्स-रिएलिटी प्रो है, जो फोटोज को और भी क्लियर करने में मदद करता है। इसमें 60Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है, जो स्मूद व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है। इसमें डॉल्बी एटमस और डीटीएस-एक्स सपोर्ट मौजूद है। यह गूगल टीवी, गूगल अस्सिटेंट, क्रोमकास्ट और एलेक्सी जैसे स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं।

Specifications डिस्प्ले 4K Ultra HD प्रोसेसर 4K प्रोसेसर एक्स1 कनेक्टिविटी 4 एचडीएमआई, 2 यूएसबी, ई-आर्क साउंड 20W ऑउटपुट, ओपन बैफल स्पीकर, डॉल्बी एटमस स्मार्ट फीचर्स गूगल टीवी, क्रोमकास्ट, एलेक्सा और एयरप्ले 2 सपोर्ट क्यों खरीदें शानदार 4K पिक्चर क्वालिटी और कलर एक्यूरेसी डॉल्बी विजन और DTS:X के साथ बेहतरीन साउंड गूगल टीवी, क्रोमकास्ट, एलेक्सा और एयरप्ले 2 सपोर्ट HDMI 2.1 और ALLM से गेमिंग फ्रेंडली क्यों खोजें विकल्प केवल 20W स्पीकर्स, हाई वॉल्यूम पर बेस कम 2 स्टार एनर्जी रेटिंग, बिजली की खपत थोड़ी ज्यादा OLED/QLED पैनल के मुकाबले ब्लैक लेवल थोड़ा कम

इस लैपटॉप की कीमत 45,999 रुपये है। इसकी वास्तविक कीमत 59,990 रुपये है, जिस पर 23% डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसमें नया M3 चिप दिया गया है, जो मल्टीटास्किंग, गेमिंग और क्रिएटिव काम को बेहद स्मूद बनाता है। इसका 11 लिक्विड रेटिना डिस्प्ले शार्प और ब्राइट विजुअल्स देता है। इसमें 12MP फ्रंट और बैक कैमरा है, जिससे फोटो और वीडियो कॉल का एक्सपीरियंस दोगुना हो जाता है।

Specifications डिस्प्ले 11 इंच लिक्विड रेटीना प्रोसेसर एम3 चिप स्टोरेज 128GB कैमरा 12MP फ्रंट और बैक कनेक्टिविटी वाई-फाई 6E बैटरी ऑल-डे बैटरी लाइफ सिक्योरिटी टच आईडी क्यों खरीदें पावरफुल M3 चिप प्रीमियम लिक्विड रेटीना डिस्प्ले हल्का और पोर्टेबल डिजाइन ऑल-डे बैटरी और तेज Wi-Fi वाई-फाई 6E क्यों खोजें विकल्प 128GB स्टोरेज लिमिटेड 5G (सेल्युलर) सपोर्ट का विकल्प नहीं महंगा डिवाइस

इस स्प्लिट एसी की कीमत 58,400 रुपये है। इसे 44% डिस्काउंट के साथ 32,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 1.5 टन का स्प्लिट एसी है, जो छोटे कमरों के लिए सही रहेगा। इसमें हेप्टा सेंसर ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी दी गई है। इसका कॉपपर कंडेंसर कॉइल DNNS सेल्फ-हील कोटिंग के साथ आता है, जिससे यह ज्यादा ड्यूरेबल हो जाता है। इसमें 3डी एयरफ्लो और पावर चिल मोड दिया गया है।

Specifications कम्प्रेसर इन्वर्टर फिल्टर PM 2.5 (हेल्दी एयर) डिस्प्ले ट्रिपल डिस्प्ले नॉइज लेवल 30 dB(A) एम्बिएंट ऑपरेशन 52°C वारंटी 1 साल प्रोडक्ट, 5 साल PCB, 10 साल कम्प्रेसर क्यों खरीदें ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी पावर चिल से फास्ट कूलिंग 3D एयरफ्लो से यूनिफॉर्म कूलिंग टिकाऊ कॉपर कॉइल और लो मेंटेनेंस क्यों खोजें विकल्प सिर्फ 3 स्टार रेटिंग बड़े कमरों के लिए सही नहीं इंस्टॉलेशन खर्च अतिरिक्त

इस रेफ्रिजरेटर की कीमत 24,990 रुपये है। इसे हर महीने 2,777 रुपये की ईएमआई के साथ खरीदा जा सकेगा। यह 235 लीटर की क्षमता वाला मल्टी-डोर फ्रिज है, जो छोटे या मीडियम साइज के परिवार के लिए सही रहेगा। इसमें फ्रॉस्ट फ्री टेक्नोलॉजी है, जिससे बरफ़ जमने की समस्या नहीं होती। यह CFL बल्ब से भी कम बिजली खर्च करता है, जिससे यह अपनी क्लास में सबसे एनर्जी एफिशिएंट रेफ्रिजरेटर माना जाता है।

Specifications एनर्जी एफिशिएंस CFL से भी कम पावर खपत वोल्टेज 160–300V (स्टेबलाइजर-फ्री) वारंटी 1 साल प्रोडक्ट, 10 साल कम्प्रेसर क्यों खरीदें कम बिजली की खपत वोल्टेज फ्लक्चुएशन में भी सुरक्षित मल्टी-डोर डिजाइन से बेहतर स्पेस मैनेजमेंट 10 साल की लंबी कम्प्रेसर वारंटी क्यों खोजें विकल्प सिंगल डोर फ्रिज से महंगा 235L बड़ी फैमिली के लिए कम

अगर आपको घर पर साउंडबार रखना पसंद है और आप घर पर साउंड सिस्टम सिनेमाहॉल जैसा चाहते हैं, तो यह 50% डिस्काउंट के साथ 64,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। अगर आप घर पर थिएटर जैसा मजा लेना चाहते हैं, तो यह एक शानदार विकल्प है। यह 11.1 चैनल (7.1.4 सराउंड) वाला ट्रूली वायरलेस साउंडबार है, जो डॉल्बी एटमस सपोर्ट करता है। इसमें 880W का पावर आउटपुट है और साथ में 10 इंच का डाउन-फायरिंग वायरलेस सबवूफर मिलता है।

Specifications पावर आउटपुट 880W टेक्नोलॉजी ट्रू डॉल्बी एटमस सबवूफर 10 इंच वायरलेस कनेक्टिविटी एचडीएमआई ईआर्क, ब्लूटूथ, वाई-फाई क्यों खरीदें असली सराउंड साउंड और थियेटर जैसी ऑडियो क्वालिटी वायरलेस सबवूफर और डिटेचेबल स्पीकर्स डॉल्बी ऑडियो और डीटीएस:X सपोर्ट Alexa और ऐप कंट्रोल जैसे स्मार्ट फीचर्स क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा छोटे कमरों में जरूरत से ज्यादा पावरफुल

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।