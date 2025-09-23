Amazon पर साल की सबसे बड़ी सेल हुई शुरू, 50% तक तबाड़तोड़ डिस्काउंट के साथ सस्ते मिल रहे फोन-टीवी-एसी
Amazon Sale Live For All: अगर आप अपने घर के लिए कोई भी सामान सस्ते में खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑफर्स के बारे में बता रहे हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Sale Live For All: Amazon Great Indian Festival Sale अब सभी ग्राहकों के लिए लाइव हो चुकी है। इस दौरान शानदार ऑफर्स के साथ खरीदारी का बेहतरीन मौका मिलेगा। घर का लगभग हर सामान किफायती दामों पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस सेल में इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, होम अप्लायंसेज, फैशन और डेली नीड्स को कम कीमत में घर ला सकते हैं। यहां हम आपको ऐसी ही कुछ डील्स की जानकारी दे रहे हैं, जिन्हें आप सस्ते में घर सकते हैं। अगर आप बेस्ट डील्स चाहते हैं, तो यह सेल मिस न करें।
इस फोन की कीमत 22,999 रुपये है। इसे 39% डिस्काउंट के साथ 13,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक स्टाइलिश और पावरफुल स्मार्टफोन है। इसका 7.7mm स्लिम डिजाइन इसे बेहद क्लासी लुक देता है। इसमें 50MP OIS ट्रिपल कैमरा है, जो खासकर नाइट फोटोग्राफी में शानदार फोटोज क्लिक करने में मदद करता है। इसमें 6GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI आधारित फीचर्स जैसे Gemini और Circle to Search
स्लिम और प्रीमियम डिजाइन
बेहतरीन नाइट फोटोग्राफी
क्यों खोजें विकल्प
6GB RAM हेवी यूजर्स के लिए थोड़ी लिमिटेड
इस लैपटॉप की कीमत 84,990 रुपये है और इस पर 35% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 54,990 रुपये हो गई है। यह स्टाइलिश और पावरफुल लैपटॉप है, जो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए सही रहेगा। इसमें 16 इंच का एफएचडी ओएलईडी दिया गया है, जो शार्प और कलरफुल विज़ुअल्स देता है। इसमें इंटेल कोर आई5 प्रोसेसर के साथ 16 जीबी की रैम दी गई है। इसके साथ ही 512 जीबी की स्टोरेज दी गई है। इसमें बैकलिट कीबोर्ड भी मौजूद है।
Specifications
क्यों खरीदें
OLED डिस्प्ले
16GB रैम और i5 प्रोसेसर से फास्ट परफॉर्मेंस
हल्का और पोर्टेबल डिजाइन
ऑफिस 2024 और विंडोज 11 प्री-इंस्टॉल
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी बैकअप डिटेल क्लियर नहीं
डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं (गेमिंग के लिए लिमिटेड)
प्रीमियम OLED डिस्प्ले होने से कीमत थोड़ी ज्यादा
इस टीवी की कीमत 99,900 रुपये है। इस पर 44% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 55,990 रुपये हो गई है। इसमें 4K प्रोसेसर एक्स1 और 4K एक्स-रिएलिटी प्रो है, जो फोटोज को और भी क्लियर करने में मदद करता है। इसमें 60Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है, जो स्मूद व्यूइंग एक्सपीरियंस देता है। इसमें डॉल्बी एटमस और डीटीएस-एक्स सपोर्ट मौजूद है। यह गूगल टीवी, गूगल अस्सिटेंट, क्रोमकास्ट और एलेक्सी जैसे स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार 4K पिक्चर क्वालिटी और कलर एक्यूरेसी
डॉल्बी विजन और DTS:X के साथ बेहतरीन साउंड
गूगल टीवी, क्रोमकास्ट, एलेक्सा और एयरप्ले 2 सपोर्ट
HDMI 2.1 और ALLM से गेमिंग फ्रेंडली
क्यों खोजें विकल्प
केवल 20W स्पीकर्स, हाई वॉल्यूम पर बेस कम
2 स्टार एनर्जी रेटिंग, बिजली की खपत थोड़ी ज्यादा
OLED/QLED पैनल के मुकाबले ब्लैक लेवल थोड़ा कम
इस लैपटॉप की कीमत 45,999 रुपये है। इसकी वास्तविक कीमत 59,990 रुपये है, जिस पर 23% डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसमें नया M3 चिप दिया गया है, जो मल्टीटास्किंग, गेमिंग और क्रिएटिव काम को बेहद स्मूद बनाता है। इसका 11 लिक्विड रेटिना डिस्प्ले शार्प और ब्राइट विजुअल्स देता है। इसमें 12MP फ्रंट और बैक कैमरा है, जिससे फोटो और वीडियो कॉल का एक्सपीरियंस दोगुना हो जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरफुल M3 चिप
प्रीमियम लिक्विड रेटीना डिस्प्ले
हल्का और पोर्टेबल डिजाइन
ऑल-डे बैटरी और तेज Wi-Fi वाई-फाई 6E
क्यों खोजें विकल्प
128GB स्टोरेज लिमिटेड
5G (सेल्युलर) सपोर्ट का विकल्प नहीं
महंगा डिवाइस
इस स्प्लिट एसी की कीमत 58,400 रुपये है। इसे 44% डिस्काउंट के साथ 32,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 1.5 टन का स्प्लिट एसी है, जो छोटे कमरों के लिए सही रहेगा। इसमें हेप्टा सेंसर ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी दी गई है। इसका कॉपपर कंडेंसर कॉइल DNNS सेल्फ-हील कोटिंग के साथ आता है, जिससे यह ज्यादा ड्यूरेबल हो जाता है। इसमें 3डी एयरफ्लो और पावर चिल मोड दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी
पावर चिल से फास्ट कूलिंग
3D एयरफ्लो से यूनिफॉर्म कूलिंग
टिकाऊ कॉपर कॉइल और लो मेंटेनेंस
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 3 स्टार रेटिंग
बड़े कमरों के लिए सही नहीं
इंस्टॉलेशन खर्च अतिरिक्त
इस रेफ्रिजरेटर की कीमत 24,990 रुपये है। इसे हर महीने 2,777 रुपये की ईएमआई के साथ खरीदा जा सकेगा। यह 235 लीटर की क्षमता वाला मल्टी-डोर फ्रिज है, जो छोटे या मीडियम साइज के परिवार के लिए सही रहेगा। इसमें फ्रॉस्ट फ्री टेक्नोलॉजी है, जिससे बरफ़ जमने की समस्या नहीं होती। यह CFL बल्ब से भी कम बिजली खर्च करता है, जिससे यह अपनी क्लास में सबसे एनर्जी एफिशिएंट रेफ्रिजरेटर माना जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम बिजली की खपत
वोल्टेज फ्लक्चुएशन में भी सुरक्षित
मल्टी-डोर डिजाइन से बेहतर स्पेस मैनेजमेंट
10 साल की लंबी कम्प्रेसर वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
सिंगल डोर फ्रिज से महंगा
235L बड़ी फैमिली के लिए कम
अगर आपको घर पर साउंडबार रखना पसंद है और आप घर पर साउंड सिस्टम सिनेमाहॉल जैसा चाहते हैं, तो यह 50% डिस्काउंट के साथ 64,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। अगर आप घर पर थिएटर जैसा मजा लेना चाहते हैं, तो यह एक शानदार विकल्प है। यह 11.1 चैनल (7.1.4 सराउंड) वाला ट्रूली वायरलेस साउंडबार है, जो डॉल्बी एटमस सपोर्ट करता है। इसमें 880W का पावर आउटपुट है और साथ में 10 इंच का डाउन-फायरिंग वायरलेस सबवूफर मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
असली सराउंड साउंड और थियेटर जैसी ऑडियो क्वालिटी
वायरलेस सबवूफर और डिटेचेबल स्पीकर्स
डॉल्बी ऑडियो और डीटीएस:X सपोर्ट
Alexa और ऐप कंट्रोल जैसे स्मार्ट फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
छोटे कमरों में जरूरत से ज्यादा पावरफुल
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।