Amazon Sale: 55 इंच 4K LED टीवी, 60 हजार की टीवी ₹28,499 में, चेक करें Sony, LG मॉडल पर डिस्काउंट

अगर आप स्मार्ट टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो अमेजन सेल से शानदार डिस्काउंट ऑफर का लुत्फ उठाकर आप सस्ते में स्मार्ट टीवी खरीद सकते हैं, यहां 55 इंच स्मार्ट टीवी को उनकी वास्तविक कीमत स करीब आधी कीमत में लिस्ट किया गया है।

Wed, 17 Sep 2025 09:43 AM

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल से पहले 55 इंच स्मार्ट टीवी के डिस्काउंट ऑफर को लाइव कर दिया गया है। अमेजन लेटेस्ट 55 इंच मॉडल पर 50 फीसद की छूट दे रहा है, मतलब आप टीवी को उनकी वास्तविक कीमत से आधे दाम में खरीद सकते हैं, साथ ही कुछ अतिरिक्त डिस्काउंट ऑफर का भी लुत्फ उठा सकते हैं, जिससे आप 55 इंच स्मार्ट टीवी को सबसे कम कीमत में खरीद सकते हैं, तो चलिए देखते हैं इन टीवी पर मिलने वाले डिस्काउंट ऑफर..

TCL की इस 55 इंच स्मार्ट टीवी की असली कीमत 1,09,990 रुपये है, लेकिन अमेज़न सेल में आप इसे 62% डिस्काउंट के बाद सिर्फ 41,990 रुपये में खरीद सकते हैं। साथ ही बैंक ऑफर और नो-कॉस्ट ईएमआई का भी फायदा ले सकते हैं। यह 4K रिजॉल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट वाली टीवी है, जिसमें 35W डॉल्बी एटमॉस साउंड मिलता है। टीवी 4K UHD QLED पैनल के साथ आती है और कंपनी इस पर 2 साल की वारंटी दे रही है।

Philips के इस 55 इंच QLED स्मार्ट टीवी की कीमत वैसे तो 49,999 रुपये है, लेकिन अमेजन सेल में आपको यह सिर्फ 34,999 रुपये में मिल रहा है। इसमें 4K रिजॉल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट और Dolby Atmos साउंड सपोर्ट है। साथ ही Google TV OS पर चलता है और 2GB RAM और 32GB स्टोरेज के साथ आता है।

LG के इ, 55 इंच स्मार्ट टीवी की वास्तविक कीमत 71,990 रुपये है, लेकिन अमेजन लिमिटेड टाइम डील में यह सिर्फ 39,990 रुपये में उपलब्ध है। इसमें 4K रिजॉल्यूशन, HDR10 और HLG सपोर्ट मिलता है। साथ ही यह WebOS (2025 वर्जन) पर चलता है, जिसमें ओटीटी ऐप सपोर्ट और एआई साउंड फीचर दिया गया है।

इस टीवी की कीमत 59,990 रुपये है, जिसे आप अमेजन सेल में 31,999 रुपये में खरीद सकते हैं। यह टीवी Google TV पर चलता है और इसमें HDR10, HLG, Dolby Digital जैसे फीचर्स मिलते हैं। साथ ही कंपनी इस पर 1 साल की वारंटी दे रही है।

यह एक किफायती लेकिन प्रीमियम-फील देने वाला स्मार्ट टीवी है। इसमें QLED पैनल, 4K रिजॉल्यूशन, डॉल्बी एटमास साउंड और Google TV प्लेटफॉर्म का कॉम्बिनेशन मिलता है। इसकी बेजल-लेस डिजाइन और लोकल डिमिंग फीचर विज़ुअल एक्सपीरियंस को और शानदार बनाते हैं।

यह एक प्रीमियम स्मार्ट टीवी है, जिसकी कीमत 99,990 रुपये हैं, लेकिन इसे अमेजन डिस्काउंट के बाद 44,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। टीवी शानदार पिक्चर क्वालिटी, स्मार्ट फीचर्स और दमदार परफॉर्मेंस के बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ आती है। इसमें 4K Processor X1 दिया गया है। इसकी 4K X-Reality PRO टेक्नोलॉजी विज़ुअल्स को बेहद रियलिस्टिक और नेचुरल बनाते हैं।

Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Ultra HD Smart LED TV (UA55UE81AFULXL)

यह टीवी शानदार 4K अपस्केलिंग, स्मार्ट फीचर्स और प्रीमियम डिजाइन के साथ आती है। इसका क्रिस्टल प्रोसेसर 4K और HDR10+ सपोर्ट पिक्चर को शानदार बना देता हैं।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।