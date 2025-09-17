Amazon Sale: 55 इंच 4K LED टीवी, 60 हजार की टीवी ₹28,499 में, चेक करें Sony, LG मॉडल पर डिस्काउंट Amazon Great indian Festival sale live check most affordable 55 inch 4k LED models, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Amazon Great indian Festival sale live check most affordable 55 inch 4k LED models

Amazon Sale: 55 इंच 4K LED टीवी, 60 हजार की टीवी ₹28,499 में, चेक करें Sony, LG मॉडल पर डिस्काउंट

अगर आप स्मार्ट टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो अमेजन सेल से शानदार डिस्काउंट ऑफर का लुत्फ उठाकर आप सस्ते में स्मार्ट टीवी खरीद सकते हैं, यहां 55 इंच स्मार्ट टीवी को उनकी वास्तविक कीमत स करीब आधी कीमत में लिस्ट किया गया है।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 09:43 AM
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल से पहले 55 इंच स्मार्ट टीवी के डिस्काउंट ऑफर को लाइव कर दिया गया है। अमेजन लेटेस्ट 55 इंच मॉडल पर 50 फीसद की छूट दे रहा है, मतलब आप टीवी को उनकी वास्तविक कीमत से आधे दाम में खरीद सकते हैं, साथ ही कुछ अतिरिक्त डिस्काउंट ऑफर का भी लुत्फ उठा सकते हैं, जिससे आप 55 इंच स्मार्ट टीवी को सबसे कम कीमत में खरीद सकते हैं, तो चलिए देखते हैं इन टीवी पर मिलने वाले डिस्काउंट ऑफर..

Amazon Sale: 55 इंच 4K LED टीवी, 60 हजार की टीवी ₹28,499 में, चेक करें Sony, LG मॉडल पर डिस्काउंट
Loading Suggestions...

TCL की इस 55 इंच स्मार्ट टीवी की असली कीमत 1,09,990 रुपये है, लेकिन अमेज़न सेल में आप इसे 62% डिस्काउंट के बाद सिर्फ 41,990 रुपये में खरीद सकते हैं। साथ ही बैंक ऑफर और नो-कॉस्ट ईएमआई का भी फायदा ले सकते हैं। यह 4K रिजॉल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट वाली टीवी है, जिसमें 35W डॉल्बी एटमॉस साउंड मिलता है। टीवी 4K UHD QLED पैनल के साथ आती है और कंपनी इस पर 2 साल की वारंटी दे रही है।

Specifications

डिस्प्ले
55 इंच 4K QLED
रिफ्रेश रेट
120Hz
ऑडियो
35W स्पीकर

क्यों खरीदें

...

4K QLED डिस्प्ले + Dolby Vision & HDR10

...

120Hz रिफ्रेश रेट

...

Dolby Atmos साउंड

...

तेज़ परफॉर्मेंस और ऐप्स के लिए ज्यादा स्टोरेज

क्यों खोजें विकल्प

...

सिर्फ 1 USB पोर्ट

...

3-स्टार एनर्जी रेटिंग

...

HDR ब्राइटनेस

Loading Suggestions...

Philips के इस 55 इंच QLED स्मार्ट टीवी की कीमत वैसे तो 49,999 रुपये है, लेकिन अमेजन सेल में आपको यह सिर्फ 34,999 रुपये में मिल रहा है। इसमें 4K रिजॉल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट और Dolby Atmos साउंड सपोर्ट है। साथ ही Google TV OS पर चलता है और 2GB RAM और 32GB स्टोरेज के साथ आता है।

Specifications

डिस्प्ले
55" 4K QLED
ऑडियो
30W स्पीकर
कनेक्टिविटी
3 HDMI, 2 USB, Ethernet, Dual-band Wi-Fi, Chromecast
डिजाइन
Bezel-less

क्यों खरीदें

...

4K QLED डिस्प्ले

...

120Hz रिफ्रेश रेट

...

दमदार और साफ आवाज

...

स्मार्ट और आसान नेविगेशन

क्यों खोजें विकल्प

...

सिर्फ 1 साल वारंटी

...

30W साउंड आउटपुट

...

QLED है लेकिन ब्राइटनेस की कमी

Loading Suggestions...

LG के इ, 55 इंच स्मार्ट टीवी की वास्तविक कीमत 71,990 रुपये है, लेकिन अमेजन लिमिटेड टाइम डील में यह सिर्फ 39,990 रुपये में उपलब्ध है। इसमें 4K रिजॉल्यूशन, HDR10 और HLG सपोर्ट मिलता है। साथ ही यह WebOS (2025 वर्जन) पर चलता है, जिसमें ओटीटी ऐप सपोर्ट और एआई साउंड फीचर दिया गया है।

Specifications

डिस्प्ले
55" 4K UHD LED
रिफ्रेश रेट
60Hz
कनेक्टिविटी
HDMI, USB, Ethernet, Wi-Fi
प्रोसेसर/सॉफ्टवेयर
WebOS 2025

क्यों खरीदें

...

4K UHD डिस्प्ले

...

स्मार्ट और ऑटोमैटिक एडजस्टमेंट

...

पर्सनलाइज्ड और स्मार्ट UI

...

सिनेमैटिक कंटेंट का असली मजा

क्यों खोजें विकल्प

...

सिर्फ 60Hz रिफ्रेश रेट

...

30W से कम साउंड आउटपुट

...

डीप ब्लैक्स और ब्राइटनेस नहीं

Loading Suggestions...

इस टीवी की कीमत 59,990 रुपये है, जिसे आप अमेजन सेल में 31,999 रुपये में खरीद सकते हैं। यह टीवी Google TV पर चलता है और इसमें HDR10, HLG, Dolby Digital जैसे फीचर्स मिलते हैं। साथ ही कंपनी इस पर 1 साल की वारंटी दे रही है।

Specifications

डिस्प्ले
55" 4K UHD LED
रिफ्रेश रेट
60Hz
ऑडियो
डॉल्बी डिजिटल
स्मार्ट फीचर्स
Google TV OS, Google Assistant, Chromecast, Screen Mirroring
कनेक्टिविटी
HDMI, USB, Ethernet, Wi-Fi

क्यों खरीदें

...

4K UHD डिस्प्ले

...

स्मूद मोशन और बेहतर गेमिंग परफॉर्मेंस

...

बैलेंस्ड और क्लियर ऑडियो

...

आसान और स्मार्ट यूजर एक्सपीरियंस

क्यों खोजें विकल्प

...

सिर्फ 60Hz रिफ्रेश रेट

...

सिर्फ 1 साल की वारंटी

Loading Suggestions...

यह एक किफायती लेकिन प्रीमियम-फील देने वाला स्मार्ट टीवी है। इसमें QLED पैनल, 4K रिजॉल्यूशन, डॉल्बी एटमास साउंड और Google TV प्लेटफॉर्म का कॉम्बिनेशन मिलता है। इसकी बेजल-लेस डिजाइन और लोकल डिमिंग फीचर विज़ुअल एक्सपीरियंस को और शानदार बनाते हैं।

Specifications

डिस्प्ले
55 इंच QLED
साउंड
30W आउटपुट
कनेक्टिविटी
3 HDMI
स्मार्ट फीचर्स
Google TV, कंटेंट रिकमेंडेशन, Google Assistant
प्रोसेसर/स्टोरेज
क्वाड-कोर, 2GB RAM, 16GB स्टोरेज

क्यों खरीदें

...

QLED पैनल

...

लोकल डिमिंग से बेहतर कलर और कॉन्ट्रास्ट

...

Dolby Atmos के साथ पावरफुल साउंडबेज़ल-लेस स्टाइलिश डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

सिर्फ 60Hz रिफ्रेश रेट

...

मात्र 2GB रैम

Loading Suggestions...

यह एक प्रीमियम स्मार्ट टीवी है, जिसकी कीमत 99,990 रुपये हैं, लेकिन इसे अमेजन डिस्काउंट के बाद 44,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। टीवी शानदार पिक्चर क्वालिटी, स्मार्ट फीचर्स और दमदार परफॉर्मेंस के बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ आती है। इसमें 4K Processor X1 दिया गया है। इसकी 4K X-Reality PRO टेक्नोलॉजी विज़ुअल्स को बेहद रियलिस्टिक और नेचुरल बनाते हैं।

Specifications

कनेक्टिविटी
3 HDMI
डिस्प्ले
55 इंच 4K Ultra HD LED
पिक्चर टेक्नोलॉजी
4K Processor X1
साउंड
20W आउटपुट

क्यों खरीदें

...

बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी

...

स्पीकर से क्लियर और बैलेंस्ड साउंड

...

प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी और स्लिम डिजाइन

...

मल्टी-स्मार्ट ऑप्शंस

क्यों खोजें विकल्प

...

सिर्फ 20W साउंड आउटपुट

...

60Hz रिफ्रेश रेट

Loading Suggestions...

Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Ultra HD Smart LED TV (UA55UE81AFULXL)

यह टीवी शानदार 4K अपस्केलिंग, स्मार्ट फीचर्स और प्रीमियम डिजाइन के साथ आती है। इसका क्रिस्टल प्रोसेसर 4K और HDR10+ सपोर्ट पिक्चर को शानदार बना देता हैं।

Specifications

डिस्प्ले
55 इंच 4K Ultra HD
प्रोसेसर
Crystal Processor 4K
रिफ्रेश रेट
50Hz
साउंड
20W आउटपुट

क्यों खरीदें

...

Google Assistant / Alexa सपोर्ट

...

AirPlay सपोर्ट

...

स्लिम डिजाइन

...

मोबाइल टू टीवी मिरर

...

पिक्चर क्वालिटी शार्प और कलर-रिच

...

बेहतर ऑडियो एक्सपीरियंस

क्यों खोजें विकल्प

...

सिर्फ 50Hz रिफ्रेश रेट

...

20W साउंड आउटपुट

...

केवल 1 USB पोर्ट

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Gadgets Hindi News
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.