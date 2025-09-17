Amazon Sale: 55 इंच 4K LED टीवी, 60 हजार की टीवी ₹28,499 में, चेक करें Sony, LG मॉडल पर डिस्काउंट
अगर आप स्मार्ट टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो अमेजन सेल से शानदार डिस्काउंट ऑफर का लुत्फ उठाकर आप सस्ते में स्मार्ट टीवी खरीद सकते हैं, यहां 55 इंच स्मार्ट टीवी को उनकी वास्तविक कीमत स करीब आधी कीमत में लिस्ट किया गया है।
अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल से पहले 55 इंच स्मार्ट टीवी के डिस्काउंट ऑफर को लाइव कर दिया गया है। अमेजन लेटेस्ट 55 इंच मॉडल पर 50 फीसद की छूट दे रहा है, मतलब आप टीवी को उनकी वास्तविक कीमत से आधे दाम में खरीद सकते हैं, साथ ही कुछ अतिरिक्त डिस्काउंट ऑफर का भी लुत्फ उठा सकते हैं, जिससे आप 55 इंच स्मार्ट टीवी को सबसे कम कीमत में खरीद सकते हैं, तो चलिए देखते हैं इन टीवी पर मिलने वाले डिस्काउंट ऑफर..
TCL की इस 55 इंच स्मार्ट टीवी की असली कीमत 1,09,990 रुपये है, लेकिन अमेज़न सेल में आप इसे 62% डिस्काउंट के बाद सिर्फ 41,990 रुपये में खरीद सकते हैं। साथ ही बैंक ऑफर और नो-कॉस्ट ईएमआई का भी फायदा ले सकते हैं। यह 4K रिजॉल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट वाली टीवी है, जिसमें 35W डॉल्बी एटमॉस साउंड मिलता है। टीवी 4K UHD QLED पैनल के साथ आती है और कंपनी इस पर 2 साल की वारंटी दे रही है।
Specifications
क्यों खरीदें
4K QLED डिस्प्ले + Dolby Vision & HDR10
120Hz रिफ्रेश रेट
Dolby Atmos साउंड
तेज़ परफॉर्मेंस और ऐप्स के लिए ज्यादा स्टोरेज
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 1 USB पोर्ट
3-स्टार एनर्जी रेटिंग
HDR ब्राइटनेस
Philips के इस 55 इंच QLED स्मार्ट टीवी की कीमत वैसे तो 49,999 रुपये है, लेकिन अमेजन सेल में आपको यह सिर्फ 34,999 रुपये में मिल रहा है। इसमें 4K रिजॉल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट और Dolby Atmos साउंड सपोर्ट है। साथ ही Google TV OS पर चलता है और 2GB RAM और 32GB स्टोरेज के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
4K QLED डिस्प्ले
120Hz रिफ्रेश रेट
दमदार और साफ आवाज
स्मार्ट और आसान नेविगेशन
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 1 साल वारंटी
30W साउंड आउटपुट
QLED है लेकिन ब्राइटनेस की कमी
LG के इ, 55 इंच स्मार्ट टीवी की वास्तविक कीमत 71,990 रुपये है, लेकिन अमेजन लिमिटेड टाइम डील में यह सिर्फ 39,990 रुपये में उपलब्ध है। इसमें 4K रिजॉल्यूशन, HDR10 और HLG सपोर्ट मिलता है। साथ ही यह WebOS (2025 वर्जन) पर चलता है, जिसमें ओटीटी ऐप सपोर्ट और एआई साउंड फीचर दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
4K UHD डिस्प्ले
स्मार्ट और ऑटोमैटिक एडजस्टमेंट
पर्सनलाइज्ड और स्मार्ट UI
सिनेमैटिक कंटेंट का असली मजा
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 60Hz रिफ्रेश रेट
30W से कम साउंड आउटपुट
डीप ब्लैक्स और ब्राइटनेस नहीं
इस टीवी की कीमत 59,990 रुपये है, जिसे आप अमेजन सेल में 31,999 रुपये में खरीद सकते हैं। यह टीवी Google TV पर चलता है और इसमें HDR10, HLG, Dolby Digital जैसे फीचर्स मिलते हैं। साथ ही कंपनी इस पर 1 साल की वारंटी दे रही है।
Specifications
क्यों खरीदें
4K UHD डिस्प्ले
स्मूद मोशन और बेहतर गेमिंग परफॉर्मेंस
बैलेंस्ड और क्लियर ऑडियो
आसान और स्मार्ट यूजर एक्सपीरियंस
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 60Hz रिफ्रेश रेट
सिर्फ 1 साल की वारंटी
यह एक किफायती लेकिन प्रीमियम-फील देने वाला स्मार्ट टीवी है। इसमें QLED पैनल, 4K रिजॉल्यूशन, डॉल्बी एटमास साउंड और Google TV प्लेटफॉर्म का कॉम्बिनेशन मिलता है। इसकी बेजल-लेस डिजाइन और लोकल डिमिंग फीचर विज़ुअल एक्सपीरियंस को और शानदार बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
QLED पैनल
लोकल डिमिंग से बेहतर कलर और कॉन्ट्रास्ट
Dolby Atmos के साथ पावरफुल साउंडबेज़ल-लेस स्टाइलिश डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 60Hz रिफ्रेश रेट
मात्र 2GB रैम
यह एक प्रीमियम स्मार्ट टीवी है, जिसकी कीमत 99,990 रुपये हैं, लेकिन इसे अमेजन डिस्काउंट के बाद 44,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। टीवी शानदार पिक्चर क्वालिटी, स्मार्ट फीचर्स और दमदार परफॉर्मेंस के बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ आती है। इसमें 4K Processor X1 दिया गया है। इसकी 4K X-Reality PRO टेक्नोलॉजी विज़ुअल्स को बेहद रियलिस्टिक और नेचुरल बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी
स्पीकर से क्लियर और बैलेंस्ड साउंड
प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी और स्लिम डिजाइन
मल्टी-स्मार्ट ऑप्शंस
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 20W साउंड आउटपुट
60Hz रिफ्रेश रेट
Samsung 138 cm (55 inches) Crystal 4K Vista Ultra HD Smart LED TV (UA55UE81AFULXL)
यह टीवी शानदार 4K अपस्केलिंग, स्मार्ट फीचर्स और प्रीमियम डिजाइन के साथ आती है। इसका क्रिस्टल प्रोसेसर 4K और HDR10+ सपोर्ट पिक्चर को शानदार बना देता हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
Google Assistant / Alexa सपोर्ट
AirPlay सपोर्ट
स्लिम डिजाइन
मोबाइल टू टीवी मिरर
पिक्चर क्वालिटी शार्प और कलर-रिच
बेहतर ऑडियो एक्सपीरियंस
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 50Hz रिफ्रेश रेट
20W साउंड आउटपुट
केवल 1 USB पोर्ट
