Amazon से मात्र रु 6000 में खरीदें वॉशिंग मशीन, इन मॉडल्प पर मिल रही बंपर छूट

अमेजन सेल में वॉशिंग मशीन को किफायती कीमत में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। ऐसे में आप सस्ते में वॉशिंग मशीन को खरीदकर घर ला सकते हैं...

Follow Us on

Thu, 18 Sep 2025 10:26 AM

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल से पहले वॉशिंग मशीन की कुछ डील्स रिवील हो चुकी हैं। इस डील में वॉशिंग मशीन को सस्ते में खरीदने का ऑफर दिया जा रहा है। इन वॉशिंग मशीन पर 80 फीसद तक का डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। इन वॉशिंग मशीन में न सिर्फ लेटेस्ट फीचर्स दिए जा रहे हैं, बल्कि वॉशिंग मशीन एनर्जी सेविंग के साथ आती है। मतलब वॉशिंग को ज्यादा वक्त चलाने के बावजूद बिजली का ज्यादा बिल नहीं आएगा।

Loading Suggestions...

इस वॉशिंग मशीन की एमआरपी 27,000 रुपये है, लेकिन अमेजन से डिस्काउंट ऑफर के बाद इसे मात्र 13,990 रुपये में खरीद पाएंगे। यह एआई पावर्ड जीरो प्रेशर टेक्नोलॉजी वाली वॉशिंग मशीन है। यह मशीन खासकर उन घरों के लिए बनाई गई है, जहाँ पानी का प्रेशर कम होता है। इसका टर्बो 6 प्लास्टर और एक्यू वॉश ड्रम मिलकर कपड़ों को गहराई से साफ करते हैं और बेहतर धुलाई का भरोसा देते हैं।

Loading Suggestions...

इस वॉशिंग मशीन की कीमत 16,090 रुपये है। यह एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इसे अमेजन से 35% छूट पर खरीद सकते हैं। यह 5 स्टार रेटिंग एनर्जी वाली वॉशिंग मशीन है। इसमें विंड जेट ड्राई टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कपड़ों को जल्दी सुखाने में मदद करती है।

Loading Suggestions...

इस वॉशिंग मशीन की कीमत 19,550 रुपये है। यह एक 7 किग्रा. मैजिक क्लीन फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इसे 20% छूट पर खरीदा जा सकेगा। वॉशिंग मशीन 6th सेंस टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कपड़ों के वजन और फैब्रिक के हिसाब से वॉश को एडजस्ट करती है।

Loading Suggestions...

इस वॉशिंग मशीन की कीमत 15,500 रुपये है। यह एक 7 किग्रा. वाली वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन की खरीद पर 45% छूट दी जा रही है। यह 5 स्टार एनर्जी रेटिंग और एंटी बैक्टीरियल क्रास प्लसेटर दिया गया है, जो कपड़ों को बेहतर साफ करने के साथ बैक्टीरिया से भी बचाव करता है।

Loading Suggestions...

इस वॉशिंग मशीन की कीमत 15,000 रुपये है। जिसे अमेजन सेल में 9,890 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसकी खरीद पर सीधे 34% छूट मिल रही है। इसमें एक्टिव शोक टेक्नोलॉजी और 370W पावरमैक्स वॉश मोटर दिया गया है, जो हेवी लॉन्ड्री को भी आसानी से साफ करता है।

Loading Suggestions...

वॉशिंग मशीन की कीमत 12,200 रुपये हैं, जिसे अमेजन से 18 फीसद डिस्काउंट के बाद 9,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह मशीन 1400 RPM की हाई-स्पीड मोटर के साथ आती है। इसकी रस्ट फ्री बॉडी, रैट प्रोटेक्शन और स्पिन शॉवर जैसी टेक्नोलॉजी इसे टिकाऊ और रोजाना इस्तेमाल के लिए और भी बेहतर बनाती हैं।

Loading Suggestions...

इसे अमेजन से डिस्काउंट के बाद 9,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह टॉप लोडिंग सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इसके चलने पर कम बिजली की खपत होती है। इसमें कॉलर स्क्रब, टू वे वाटरफॉल और 3 वॉश प्रोग्राम जैसी टेक्नोलॉजी मिलती हैं।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।