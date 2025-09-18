Amazon से मात्र रु 6000 में खरीदें वॉशिंग मशीन, इन मॉडल्प पर मिल रही बंपर छूट
अमेजन सेल में वॉशिंग मशीन को किफायती कीमत में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। ऐसे में आप सस्ते में वॉशिंग मशीन को खरीदकर घर ला सकते हैं...
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल से पहले वॉशिंग मशीन की कुछ डील्स रिवील हो चुकी हैं। इस डील में वॉशिंग मशीन को सस्ते में खरीदने का ऑफर दिया जा रहा है। इन वॉशिंग मशीन पर 80 फीसद तक का डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। इन वॉशिंग मशीन में न सिर्फ लेटेस्ट फीचर्स दिए जा रहे हैं, बल्कि वॉशिंग मशीन एनर्जी सेविंग के साथ आती है। मतलब वॉशिंग को ज्यादा वक्त चलाने के बावजूद बिजली का ज्यादा बिल नहीं आएगा।
इस वॉशिंग मशीन की एमआरपी 27,000 रुपये है, लेकिन अमेजन से डिस्काउंट ऑफर के बाद इसे मात्र 13,990 रुपये में खरीद पाएंगे। यह एआई पावर्ड जीरो प्रेशर टेक्नोलॉजी वाली वॉशिंग मशीन है। यह मशीन खासकर उन घरों के लिए बनाई गई है, जहाँ पानी का प्रेशर कम होता है। इसका टर्बो 6 प्लास्टर और एक्यू वॉश ड्रम मिलकर कपड़ों को गहराई से साफ करते हैं और बेहतर धुलाई का भरोसा देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
Godrej 7 Kg 5 Star
कम बिजली खर्च
वॉशिंग के दौरान शोर और वाइब्रेशन कम
12 वॉश प्रोग्राम्स
क्यों खोजें विकल्प
720 RPM ड्राईंग स्पीड
7 Kg कैपेसिटी
इस वॉशिंग मशीन की कीमत 16,090 रुपये है। यह एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इसे अमेजन से 35% छूट पर खरीद सकते हैं। यह 5 स्टार रेटिंग एनर्जी वाली वॉशिंग मशीन है। इसमें विंड जेट ड्राई टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कपड़ों को जल्दी सुखाने में मदद करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बिजली और पानी की बचत
1300 RPM स्पिन स्पीड
5 स्टार एनर्जी रेटिंग
वॉश और ड्राई दोनों फंक्शन
क्यों खोजें विकल्प
सेमी ऑटोमेटिक
5.5 Kg स्पिन टब
3 वॉश प्रोग्राम
इस वॉशिंग मशीन की कीमत 19,550 रुपये है। यह एक 7 किग्रा. मैजिक क्लीन फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इसे 20% छूट पर खरीदा जा सकेगा। वॉशिंग मशीन 6th सेंस टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कपड़ों के वजन और फैब्रिक के हिसाब से वॉश को एडजस्ट करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
हार्ड वाटर एरिया वाले घरों के लिए परफेक्ट
स्मार्ट और आसान वॉशिंग
बिजली की बचत
बेहतर सफाई
क्यों खोजें विकल्प
740 RPM स्पिन स्पीड
7 Kg कैपेसिटी
इस वॉशिंग मशीन की कीमत 15,500 रुपये है। यह एक 7 किग्रा. वाली वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन की खरीद पर 45% छूट दी जा रही है। यह 5 स्टार एनर्जी रेटिंग और एंटी बैक्टीरियल क्रास प्लसेटर दिया गया है, जो कपड़ों को बेहतर साफ करने के साथ बैक्टीरिया से भी बचाव करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बजट-फ्रेंडली प्राइस
बिजली और पानी दोनों की बचत
तेज स्पिन और फास्ट ड्राई
अतिरिक्त सुरक्षा और सफाई
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 2 वॉश प्रोग्राम
मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत
कम कैपेसिटी
इस वॉशिंग मशीन की कीमत 15,000 रुपये है। जिसे अमेजन सेल में 9,890 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसकी खरीद पर सीधे 34% छूट मिल रही है। इसमें एक्टिव शोक टेक्नोलॉजी और 370W पावरमैक्स वॉश मोटर दिया गया है, जो हेवी लॉन्ड्री को भी आसानी से साफ करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
जिद्दी दागों पर असरदार
हेवी लॉन्ड्री के लिए पावरफुल
मजबूत और आकर्षक डिजाइन
सेफ और टिकाऊ
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 2 वॉश प्रोग्राम
मैनुअल मेहनत ज़्यादा
वॉशिंग मशीन की कीमत 12,200 रुपये हैं, जिसे अमेजन से 18 फीसद डिस्काउंट के बाद 9,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह मशीन 1400 RPM की हाई-स्पीड मोटर के साथ आती है। इसकी रस्ट फ्री बॉडी, रैट प्रोटेक्शन और स्पिन शॉवर जैसी टेक्नोलॉजी इसे टिकाऊ और रोजाना इस्तेमाल के लिए और भी बेहतर बनाती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बिजली की बचत में बेस्ट
पावरफुल मोटर
लाइटवेट और पोर्टेबल
फास्ट ड्राईंग
क्यों खोजें विकल्प
प्लास्टिक बॉडी
सेमी ऑटोमेटिक
छोटे परिवार के लिए नहीं
इसे अमेजन से डिस्काउंट के बाद 9,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह टॉप लोडिंग सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। इसके चलने पर कम बिजली की खपत होती है। इसमें कॉलर स्क्रब, टू वे वाटरफॉल और 3 वॉश प्रोग्राम जैसी टेक्नोलॉजी मिलती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
कम बिजली खर्च
कॉलर/कफ की गहराई से सफाई
बेहतर डिटर्जेंट मिक्सिंग
फैब्रिक के हिसाब से वॉशिंग
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल इंटरवेंशन
प्लास्टिक बॉडी
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।