65 इंच 4K टीवी 31 हजार में, इन मॉडल्प पर Amazon दे रहा 65% तक की छूट

अमेजन की तरफ से 65 इंच स्मार्ट टीवी को सस्ते में खरीदने का ऑफर दिया जा रहा है, जहां आ 65 इंच मॉडल को बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 07:50 AM
अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2025 लाइव हो चुकी हैं। इस सेल में आप स्मार्ट टीवी को सबसे कम कीमत में खरीद सकते हैं। सेल में लाखों की कीमत वाली स्मार्ट टीवी को मात्र कुछ हजार रुपये में खरीद सकते हैं। वही अगर आप एक्सचेंज ऑफर या फिर एचडीएफसी डेबिट और क्रेडिट कार्ड का लुत्फ उठा लेते हैं, तो आप 4000 रुपये अतिरिक्त डिस्काउंट ऑफर का लुत्फ उठा सकते हैं। साथ ही इन स्मार्ट टीवी मॉडल को ईएमआई पर भी खरीदने का ऑफर दिया जा रहा है। इसके साथ ही कैशबैक ऑफर का लुत्फ उठाया जा सकता है।

65 इंच 4K टीवी 31 हजार में, इन मॉडल्प पर Amazon दे रहा 65% तक की छूट

इसकी एमआरपी 1,01,390 रुपये है, जिसे अमेजन से 44% डिस्काउंट के साथ 56,990 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफर और एसबीआई बैंक ऑफर से 7,000 रुपये तक का अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिल सकता है। ऐसे में टीवी की इफेक्टिव प्राइस करीब 50,000 रुपये तक आ सकती है। यह टीवी बड़ी स्क्रीन, शानदार पिक्चर क्वालिटी, स्मार्ट फीचर्स और दमदार ऑडियो का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देता है।

Specifications

रिज़ोल्यूशन
4K Ultra HD
रिफ्रेश रेट
50Hz
साउंड आउटपुट
20W, 2CH स्पीकर, Q-Symphony, Adaptive Sound
गेमिंग फीचर्स
Auto Game Mode (ALLM), VRR, HGiG
कनेक्टिविटी
3x HDMI, 1x USB-A, Wi-Fi, Bluetooth

क्यों खरीदें

...

फास्ट मूविंग सीन में भी स्मूद विज़ुअल्स

...

गेमिंग के लिए बेहतर रेस्पॉन्स और स्मूद परफॉर्मेंस

...

थियेटर जैसा साउंड एक्सपीरियंस

...

डेटा और डिवाइस की सुरक्षा

क्यों खोजें विकल्प

...

50Hz रिफ्रेश रेट

...

20W ऑडियो आउटपुट

...

सिर्फ 1 USB पोर्ट

इसकी एमआरपी 70,000 रुपये है, जिसे अमेजन से 39% डिस्काउंट के साथ 42,990 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफर और एसबीआई बैंक ऑफर से करीब 5,000 रुपये तक का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल सकता है। ऐसे में टीवी की इफेक्टिव प्राइस लगभग 38,000 रुपये तक आ सकती है। यह टीवी शानदार QLED डिस्प्ले, गूगल टीवी सपोर्ट, गेमिंग फीचर्स और स्मार्ट कनेक्टिविटी का शानदार कॉम्बिनेशन देता है।

Specifications

डिस्प्ले
4K QLED डिस्प्ले
ऑडियो
24W Dolby Atmos
कनेक्टिविटी
ड्यूल बैंड Wi-Fi + Bluetooth 5.3
रैम
2GB
प्रोसेसर
1.5GHz VuOn

क्यों खरीदें

...

400 निट्स ब्राइटनेस और शार्प कलर डिटेल्स के साथ

...

शानदार वीडियो एक्सपीरियंस

...

फास्ट और स्मूद परफॉर्मेंस

...

हाई-एंड गेमिंग के लिए बढ़िया सपोर्ट

...

क्लीयर और डायनैमिक साउंड एक्सपीरियंस

क्यों खोजें विकल्प

...

24W साउंड आउटपुट

...

3-Star एनर्जी रेटिंग

...

MEMC है लेकिन रिफ्रेश रेट 60Hz

इसे अमेजन पर 42% की छूट के बाद 41,999 रुपये में उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही बैंक ऑफर और एक्सचेंज डील्स के जरिए लगभग 4,000-5,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ भी उठाया जा सकता है। इस हिसाब से टीवी की इफेक्टिव कीमत करीब 37,000 से 38,000 रुपये तक रह जाती है। इस टीवी में Dolby Vision, MEMC, VRR जैसे फीचर्स के साथ प्रीमियम डिस्प्ले क्वालिटी, स्मार्ट गूगल TV OS और बेहतर ऑडियो अनुभव मिलता है।

Specifications

इमेज क्वॉलिटी
LED + 4K AI Upscaler
साउंड
24W Dolby Digital
सपोर्ट
Google TV OS + Google Assistant
कनेक्टिविटी
ड्यूल बैंड Wi-Fi + Bluetooth 5.3

क्यों खरीदें

...

शानदार ब्राइटनेस और शार्प इमेज क्वालिटी

...

हाई-डायनामिक रेंज के साथ बेहतर कंट्रास्ट और कलर

...

क्लियर और इमर्सिव ऑडियो

...

स्मार्ट नेविगेशन और वॉयस कमांड

...

तेज और स्टेबल कनेक्टिविटी

क्यों खोजें विकल्प

...

24W ऑडियो आउटपुट

...

QLED या MiniLED नहीं

...

थोड़ी मोटी बॉडी

इस टीवी को 63% डिस्काउंट के बाद अमेजन से 55,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसके साथ SBI कार्ड्स और एक्सचेंज ऑफर्स से लगभग 5,000 तक की अतिरिक्त छूट मिल सकती है। ऐसे में इस QLED TV की इफेक्टिव कीमत करीब 50,000 रुपये तक आ जाती है। इसमें Dolby Vision, 144Hz VRR, MEMC, और 3GB रैम जैसे फ्लैगशिप फीचर्स मिलते हैं जो इसे एक हाई-परफॉर्मेंस स्मार्ट टीवी बनाते हैं।

Specifications

स्क्रीन साइज
65 इंच
रिजोल्यूशन
4K Ultra HD (3840 x 2160)
साउंड आउटपुट
35W, Dolby Atmos
स्मार्ट फीचर्स
Alexa/Google Assistant, Google TV OS, Alexa/Google Assistant
वारंटी
वारंटी 2 साल टीवी पर + 6 महीने रिमोट पर

क्यों खरीदें

...

बेहतरीन ब्राइटनेस, कलर और कॉन्ट्रास्ट क्वालिटी

...

गेमर्स के लिए स्मूद और फास्ट एक्सपीरियंस

...

मल्टीटास्किंग और ऐप परफॉर्मेंस के लिए दमदार

...

35W डॉल्बी एटमॉस साउंड

क्यों खोजें विकल्प

...

सिर्फ 1 USB पोर्ट

...

थोड़ा भारी और मोटा बॉडी डिजाइन

...

एडवांस्ड गेमिंग के लिए डिस्प्ले पोर्ट नहीं

इसे अमेजन से 50% छूट के बाद 44,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। एक्सचेंज ऑफर और बैंक ऑफर के बाद टीवी की इफेक्टिव कीमत 39,000 के करीब होती है। यह मॉडल REGZA Engine, Dolby Vision, और Game Mode Plus जैसे फीचर्स के साथ आता है।

Specifications

स्क्रीन साइज
65 इंच
रिफ्रेश रेट
60Hz
साउंड आउटपुट
20W, Dolby Atmos,
गेमिंग फीचर्स
Game Mode Plus, MEMC

क्यों खरीदें

...

स्मार्ट पिक्चर प्रोसेसिंग और बेहतर डिटेल्स

...

स्मार्ट पिक्चर प्रोसेसिंग और बेहतर डिटेल्स

...

सिनेमैटिक विजुअल एक्सपीरियंस

...

स्मूद और लो-लेटेंसी गेमिंग के लिए

...

क्लियर और इमर्सिव साउंड

...

क्लियर और इमर्सिव साउंड

क्यों खोजें विकल्प

...

LED पैनल, QLED नहीं

...

20W ऑडियो आउटपुट

...

60Hz रिफ्रेश रेट

इस टीवी को 35% छूट के बाद अमेजन से 41,999 में खरीदा जा सकेगा। बैंक ऑफर्स और कैशबैक मिलाकर कीमत और कम हो सकती है, जिससे इफेक्टिव प्राइस लगभग 38,000 – 39,000 पड़ सकती है। Philips का यह मॉडल QLED पैनल, Dolby Vision + Atmos, और Google TV OS जैसे फीचर्स के साथ आता है।

Specifications

स्क्रीन साइज
65 इंच
रिज़ोल्यूशन
4K Ultra HD
रिफ्रेश रेट
120Hz
साउंड आउटपुट
30W

क्यों खरीदें

...

शानदार कलर रिप्रोडक्शन और ब्राइटनेस

...

शानदार कलर रिप्रोडक्शन और ब्राइटनेस

...

बेहतर डायनमिक रेंज और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस

...

स्मूथ विज़ुअल्स, गेमिंग और स्पोर्ट्स के लिए बेहतर

...

आसान नेविगेशन और स्मार्ट फंक्शनलिटी

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल 1 साल की वारंटी

...

केवल 1 साल की वारंटी

...

Wall mount बॉक्स में नहीं हो सकता

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Gadgets Hindi News
