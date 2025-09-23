65 इंच 4K टीवी 31 हजार में, इन मॉडल्प पर Amazon दे रहा 65% तक की छूट
अमेजन की तरफ से 65 इंच स्मार्ट टीवी को सस्ते में खरीदने का ऑफर दिया जा रहा है, जहां आ 65 इंच मॉडल को बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है।
अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 2025 लाइव हो चुकी हैं। इस सेल में आप स्मार्ट टीवी को सबसे कम कीमत में खरीद सकते हैं। सेल में लाखों की कीमत वाली स्मार्ट टीवी को मात्र कुछ हजार रुपये में खरीद सकते हैं। वही अगर आप एक्सचेंज ऑफर या फिर एचडीएफसी डेबिट और क्रेडिट कार्ड का लुत्फ उठा लेते हैं, तो आप 4000 रुपये अतिरिक्त डिस्काउंट ऑफर का लुत्फ उठा सकते हैं। साथ ही इन स्मार्ट टीवी मॉडल को ईएमआई पर भी खरीदने का ऑफर दिया जा रहा है। इसके साथ ही कैशबैक ऑफर का लुत्फ उठाया जा सकता है।
1. Samsung 163 cm (65 inches) 4K Ultra HD Smart LED TV UA65DUE70BKLXL (Black)
इसकी एमआरपी 1,01,390 रुपये है, जिसे अमेजन से 44% डिस्काउंट के साथ 56,990 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफर और एसबीआई बैंक ऑफर से 7,000 रुपये तक का अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिल सकता है। ऐसे में टीवी की इफेक्टिव प्राइस करीब 50,000 रुपये तक आ सकती है। यह टीवी बड़ी स्क्रीन, शानदार पिक्चर क्वालिटी, स्मार्ट फीचर्स और दमदार ऑडियो का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
फास्ट मूविंग सीन में भी स्मूद विज़ुअल्स
गेमिंग के लिए बेहतर रेस्पॉन्स और स्मूद परफॉर्मेंस
थियेटर जैसा साउंड एक्सपीरियंस
डेटा और डिवाइस की सुरक्षा
क्यों खोजें विकल्प
50Hz रिफ्रेश रेट
20W ऑडियो आउटपुट
सिर्फ 1 USB पोर्ट
2. VU 164cm (65 inches) GloQLED Series 4K QLED Smart Google TV 65GLOQLED25
इसकी एमआरपी 70,000 रुपये है, जिसे अमेजन से 39% डिस्काउंट के साथ 42,990 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा एक्सचेंज ऑफर और एसबीआई बैंक ऑफर से करीब 5,000 रुपये तक का अतिरिक्त डिस्काउंट मिल सकता है। ऐसे में टीवी की इफेक्टिव प्राइस लगभग 38,000 रुपये तक आ सकती है। यह टीवी शानदार QLED डिस्प्ले, गूगल टीवी सपोर्ट, गेमिंग फीचर्स और स्मार्ट कनेक्टिविटी का शानदार कॉम्बिनेशन देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
400 निट्स ब्राइटनेस और शार्प कलर डिटेल्स के साथ
शानदार वीडियो एक्सपीरियंस
फास्ट और स्मूद परफॉर्मेंस
हाई-एंड गेमिंग के लिए बढ़िया सपोर्ट
क्लीयर और डायनैमिक साउंड एक्सपीरियंस
क्यों खोजें विकल्प
24W साउंड आउटपुट
3-Star एनर्जी रेटिंग
MEMC है लेकिन रिफ्रेश रेट 60Hz
3. Hisense 164 cm (65 inches) E6N Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 65E6N (Black)
इसे अमेजन पर 42% की छूट के बाद 41,999 रुपये में उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही बैंक ऑफर और एक्सचेंज डील्स के जरिए लगभग 4,000-5,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ भी उठाया जा सकता है। इस हिसाब से टीवी की इफेक्टिव कीमत करीब 37,000 से 38,000 रुपये तक रह जाती है। इस टीवी में Dolby Vision, MEMC, VRR जैसे फीचर्स के साथ प्रीमियम डिस्प्ले क्वालिटी, स्मार्ट गूगल TV OS और बेहतर ऑडियो अनुभव मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार ब्राइटनेस और शार्प इमेज क्वालिटी
हाई-डायनामिक रेंज के साथ बेहतर कंट्रास्ट और कलर
क्लियर और इमर्सिव ऑडियो
स्मार्ट नेविगेशन और वॉयस कमांड
तेज और स्टेबल कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
24W ऑडियो आउटपुट
QLED या MiniLED नहीं
थोड़ी मोटी बॉडी
4. TCL 164 cm (65 inches) 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 65T8C
इस टीवी को 63% डिस्काउंट के बाद अमेजन से 55,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसके साथ SBI कार्ड्स और एक्सचेंज ऑफर्स से लगभग 5,000 तक की अतिरिक्त छूट मिल सकती है। ऐसे में इस QLED TV की इफेक्टिव कीमत करीब 50,000 रुपये तक आ जाती है। इसमें Dolby Vision, 144Hz VRR, MEMC, और 3GB रैम जैसे फ्लैगशिप फीचर्स मिलते हैं जो इसे एक हाई-परफॉर्मेंस स्मार्ट टीवी बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन ब्राइटनेस, कलर और कॉन्ट्रास्ट क्वालिटी
गेमर्स के लिए स्मूद और फास्ट एक्सपीरियंस
मल्टीटास्किंग और ऐप परफॉर्मेंस के लिए दमदार
35W डॉल्बी एटमॉस साउंड
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 1 USB पोर्ट
थोड़ा भारी और मोटा बॉडी डिजाइन
एडवांस्ड गेमिंग के लिए डिस्प्ले पोर्ट नहीं
5. TOSHIBA 164 cm (65 inches) C380RP Series 4K Ultra HD Smart LED TV 65C380RP
इसे अमेजन से 50% छूट के बाद 44,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। एक्सचेंज ऑफर और बैंक ऑफर के बाद टीवी की इफेक्टिव कीमत 39,000 के करीब होती है। यह मॉडल REGZA Engine, Dolby Vision, और Game Mode Plus जैसे फीचर्स के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट पिक्चर प्रोसेसिंग और बेहतर डिटेल्स
सिनेमैटिक विजुअल एक्सपीरियंस
स्मूद और लो-लेटेंसी गेमिंग के लिए
क्लियर और इमर्सिव साउंड
क्यों खोजें विकल्प
LED पैनल, QLED नहीं
20W ऑडियो आउटपुट
60Hz रिफ्रेश रेट
6. Philips 165 cm (65 inches) 8100 Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 65PQT8100/94
इस टीवी को 35% छूट के बाद अमेजन से 41,999 में खरीदा जा सकेगा। बैंक ऑफर्स और कैशबैक मिलाकर कीमत और कम हो सकती है, जिससे इफेक्टिव प्राइस लगभग 38,000 – 39,000 पड़ सकती है। Philips का यह मॉडल QLED पैनल, Dolby Vision + Atmos, और Google TV OS जैसे फीचर्स के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार कलर रिप्रोडक्शन और ब्राइटनेस
बेहतर डायनमिक रेंज और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस
स्मूथ विज़ुअल्स, गेमिंग और स्पोर्ट्स के लिए बेहतर
आसान नेविगेशन और स्मार्ट फंक्शनलिटी
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1 साल की वारंटी
Wall mount बॉक्स में नहीं हो सकता
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।