80 फीसदी तक कम में खरीदें 32 से 75 इंच तक के Smart TV, कल खत्म हो रही Amazon Sale

Amazon Great Indian Festival Sale कल यानी 20 अक्टूबर को समाप्त होने वाली है। सेल में अलग-अलग के स्मार्ट टीवी भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। अगर आप भी टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं लेकिन किसी कारण से अभी तक अमेजन सेल में मिल रही डील्स का लाभ नहीं ले पाएं है, तो टेंशन मत लीजिए। अभी भी आपके पास मौका है। यहां हम आपको सेल में मिल रहे 32 इंच से लेकर 75 इंच के सबसे सस्ते टीवी बता रहे हैं। लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा...

1. VW ( Visio World 80 cm (32 inches) OptimaX Series HD Ready Smart QLED Android TV VW32AQ1 (Black) 18,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 61 फीसदी छूट के साथ अमेजन सेल में 7,499 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। टीवी में 32 इंच का एचडी रेडी स्मार्ट QLED पैनल है। इसमें 24W साउंड आउटपुट के साथ ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट और ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है।

2. Kodak 108 cm (43 inches) 9XPRO Series Full HD Certified Android LED TV 439X5081 (Black) 29,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 49 फीसदी छूट के साथ अमेजन सेल में 15,299 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। टीवी में 43 इंच का फुल एचडी LED पैनल है। इसमें 30W साउंड आउटपुट के साथ ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट और ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है।

3. VW 140 cm (55 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW55GQ1 59,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 58 फीसदी छूट के साथ अमेजन सेल में 24,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED पैनल है। इसमें 30W साउंड आउटपुट के साथ ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट और ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है।

4. Xiaomi 138 cm (55 inch) FX Ultra HD 4K Smart LED Fire TV L55MB-FIN 54,999 रुपये एमआरपी वाला यह टीवी 45 फीसदी छूट के साथ अमेजन सेल में 29,999 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED पैनल है। इसमें 30W साउंड आउटपुट के साथ ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट और ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ओटीटी ऐप्स का सपोर्ट मिलता है।