Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़amazon great indian festival sale and flipkart big billion days sale announced check details

खुशखबरी: Amazon और Flipkart पर शुरू होने वाली है सबसे बड़ी सेल, इलेक्ट्रॉनिक्स पर 80 फीसदी तक छूट

Amazon Great Indian Festival sale और Flipkart Big Billion Days sale जल्द शुरू होने वाली हैं। सेल में स्मार्ट टीवी, फ्रिज, लैपटॉप समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स बड़े डिस्काउंट के साथ मिलेंगे। अमेजन ने टीज कर दिया है कि सेल में इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सेसरीज पर 80 फीसदी तक छूट मिलेगी।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSun, 31 Aug 2025 01:31 PM
स्मार्ट टीवी, फ्रिज या फिर कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स सामान बड़े डिस्काउंट के साथ खरीदना चाहते हैं, तो बस कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि Flipkart और Amazon पर साल की सबसे बड़ी सेल शुरू होने वाली हैं। फ्लिपकार्ट ने Big Billion Days sale का टीजर जारी किया है, तो दूसरी तरफ, अमेजन ने भी Great Indian Festival Sale को टीज कर दिया है। हालांकि, किसी ने भी अभी तक तारीखों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन वेबसाइट और ऐप पर आए बैनर से हिंट मिलता है कि दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर सेल जल्द शुरू होने वाली है। ग्राहक स्मार्टफोन, लैपटॉप, होम अप्लायंसेस, फैशन और अन्य कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पर भारी छूट की उम्मीद कर सकते हैं। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आने वाले दिनों में तारीखों का खुलासा करेंगे। फिलहाल, फ्लिपकार्ट ने ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन अमेजन ने टीज कर दिया है कि सेल में इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सेसरीज पर 80 फीसदी तक छूट मिलेगी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक सामने आई डिटेल्स पर...

Amazon Great Indian Festival Sale

अमेजन ने अपनी वेबसाइट और ऐप पर अपकमिंग ग्रेट इंडियन फेस्टिव सेल का टीजर जारी कर दिया है। कंपनी ने टीज किया है कि प्राइम मेंबर्स को 24 घंटे पहले डील्स का एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा एसबीआई बैंक कार्ड पर 10 फीसदी इंस्टैंट डिस्काउंट का लाभ लिया जा सकेगा। सेल में कई प्रोडक्ट अपनी सबसे कम कीमत में मिलेंगे और अमेजन कई प्रोडक्ट्स पर तगड़ा एक्सचेंज बोनस भी ऑफर करेगी।

अमेजन ने सेल के लैंडिंग पेज पर टीज किया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सेसरीज 80 फीसदी तक छूट, होम, किचन एंड आउटडोर आइटम 80 फीसदी तक छूट, फैशन एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स 50-80 फीसदी तक छूट, होम अप्लायंसेस 65 फीसदी तक छूट, स्मार्ट टीवी एंड प्रोजेक्टर 65 फीसदी तक छूट और मोबाइल एंड एक्सेसरीज 40 फीसदी तक छूट के साथ मिलेंगे। इसके अलावा, अमेजन ने कई अन्य कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पर मिलने वाले डिस्काउंट को भी टीज किया है, जिसे आप ऐप और वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं।

Flipkart Big Billion Days sale

फ्लिपकार्ट ने फिलहाल ज्यादा जानकारी नहीं दी है लेकिन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी लगभग सभी कैटेगरीज पर भारी डिस्काउंट की पेशकश कर सकता है। ग्राहक स्मार्टफोन, लैपटॉप, किचन और होम अप्लायंसेस, टीवी, कपड़ों, जूतों और अन्य चीजों पर बड़ी छूट की उम्मीद कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट अक्सर प्रमुख बैंकों के साथ मिलकर इंस्टैंट डिस्काउंट और नो-कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन का विकल्प प्रदान करता है। इस साल भी, ई-कॉमर्स कंपनी द्वारा बैंक डिस्काउंट और कार्ड ऑफर्स की घोषणा करने की उम्मीद है। फिलहाल टीजर में एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक 10 फीसदी इंस्टैंट डिस्काउंट के साथ लिस्ट हैं।

फिलहाल, फ्लिपकार्ट ने सेल की डिटेल्स से पर्दा नहीं उठाया है। सेल की तारीखों का खुलासा अभी नहीं किया गया है, जो आने वाले दिनों में सामने आ सकती हैं। पिछले सालों की तरह, बिग बिलियन डेज सेल फेस्टिव सीजन से ठीक पहले सितंबर के अंत या अक्टूबर की शुरुआत में हो सकती है, जब गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और होम अप्लायंसेस की मांग पीक पर होती है।

