Amazon पर सबसे बड़ी सेल, इन यूजर्स को 24 घंटे पहले मिल जाएगा ऐक्सेस; मिलेंगे ये ऑफर्स

Tue, 2 Sep 2025 05:27 PM

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon जल्द ही अपनी साल की सबसे बड़ी सेल Amazon Great Indian Festival Sale 2025 लेकर आ रहा है। इस मेगा सेल में ग्राहकों को स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, होम अप्लायंसेज और स्मार्ट डिवाइसेज पर जबरदस्त डिस्काउंट और ऑफर्स मिलने वाले हैं। कंपनी ने इस ग्रैंड सेल का ऐलान कर दिया है, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक डेट का खुलासा नहीं किया गया है। खास बात यह है कि Amazon Prime Members को इस सेल का 24 घंटे का अर्ली एक्सेस मिलेगा। यानी वे 24 घंटे पहले ही ऑफर्स का फायदा उठा सकेंगे।

बैंक ऑफर्स के साथ होगी बड़ी बचत इस साल Amazon Great Indian Festival Sale में ग्राहकों को डिस्काउंट के साथ-साथ बैंक ऑफर्स का फायदा भी मिलेगा। SBI के डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने वाले ग्राहकों को 10 प्रतिशत का इंस्टेंट डिस्काउंट और क्रेडिट कार्ड EMI ट्रांजेक्शन पर भी एक्सट्रा फायदा मिलेगा। इसके अलावा Amazon Pay ICICI क्रेडिट कार्ड के साथ तो छूट मिलेगी ही।

स्मार्टफोन और एक्सेसरीज पर 40 प्रतिशत तक डिस्काउंट सेल में स्मार्टफोन लवर्स के लिए खास ऑफर्स मिलने वाले हैं। Apple, Samsung, iQOO, OnePlus जैसे ब्रैंड्स के लेटेस्ट स्मार्टफोन और एक्सेसरीज पर 40 प्रतिशत तक का डिस्काउंट मिलेगा। यानी अगर आप नया प्रीमियम फोन लेने की सोच रहे हैं तो यह सेल एक बेहतरीन मौका हो सकती है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स पर 80 प्रतिशत तक छूट सेल में इलेक्ट्रॉनिक्स सेगमेंट पर भी जोर दिया गया है। HP, Samsung, boAt, Sony जैसे पॉप्युलर ब्रैंड्स के इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सेसरीज पर ग्राहकों को 80 प्रतिशत तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। इसमें लैपटॉप्स, हेडफोन्स, स्मार्टवॉच और अन्य गैजेट्स शामिल हैं।

होम अप्लायंसेज पर मिलने वाले हैं धमाकेदार ऑफर फेस्टिव सीजन में घर के लिए नया प्रोडक्ट लेने का प्लान बना रहे लोगों के लिए यह सेल बेहतरीन साबित होगी। LG, Samsung, Haier और Godrej जैसे टॉप ब्रैंड्स के होम अप्लायंसेज पर ग्राहकों को 65 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। इसके साथ ही नो कॉस्ट EMI और एक्सचेंज ऑफर जैसी स्कीम्स भी दी जाएंगी।