Amazon Great Indian Festival Sale 2025 Offers On Air Fryer And Microwave Upto 77 Percent Discount

अमेजन सेल में 77% तक डिस्काउंट पर आज ही घर ले आएं एयर फ्रायर और ओवन, चुटकियों में बन जाएगा टेस्टी खाना

Air Fryer & Microwave Discount: अगर आप अपने घर के लिए एक एयर फ्रायर और माइक्रोवेब खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां देखें कुछ अच्छे ऑप्शन्स।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान Fri, 3 Oct 2025 05:14 PM
Air Fryer & Microwave Discount: अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रही है और यहां से आप कई प्रोडक्ट्स को कम कीमत में खरीद सकते हैं। किचन की बात करें तो सेल में एयर फ्रायर और माइक्रोवेब को सस्ते में खरीदा जा सकता है। ये सभी लंबी वारंटी और जबरदस्त डिस्काउंट के साथ उपलब्ध कराए गए हैं। इन दोनों में ही आप टेस्टी खाना तैयार कर सकते हैं।

इस एयर फ्रायर को 65% डिस्काउंट के साथ 7,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक मॉडर्न और कॉम्पैक्ट एयर फ्रायर है, जो आपके खाने को हेल्दी और टेस्टी बनाने में मदद करता है। इसमें 1500W की पावर और 9 प्रीसेट मेन्यू दिए गए हैं, जिससे आप आसानी से ग्रिल, रोस्ट, बेक, रीहीट या डीफ्रॉस्ट कर सकते हैं। डिजिटल टच पैनल इसे इस्तेमाल करने में और भी आसान बनाता है।

Specifications

कैपेसिटी
5QT/4.7 लीटर
पावर
1500W
प्रीसेट मेन्यू
9 (ग्रिल, ब्रॉयल, रोस्ट, टोस्ट, बेक, रीहीट, डीफ्रॉस्ट आदि)
कंट्रोल टाइप
डिजिटल टच पैनल

क्यों खरीदें

...

1500W से फास्ट और एफिशिएंट कुकिंग

...

9 प्रीसेट मेन्यू से आसान ऑपरेशन

...

4.7L कैपेसिटी छोटे/मीडियम परिवार के लिए सही

...

डिजिटल टच पैनल से मॉडर्न और यूजर-फ्रेंडली

क्यों खोजें विकल्प

...

बड़ी फैमिली (6+ मेंबर्स) के लिए कैपेसिटी कम

...

हैवी ऑयली रेसिपीज में थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है

इसकी कीमत 8,995 रुपये है। इसे 71% डिस्काउंट के साथ 2,649 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 3.5 लीटर की कैपेसिटी और 1400W पावर है, जो छोटे परिवारों के लिए सही रहेगा। इसमें एयर क्रिस्प टेक्नोलॉजी दी गई है, जो खाने को कम तेल में कुरकुरा बनाती है। इसमें 8 प्रीसेट मेन्यू और डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है, जिससे बेकिंग, रोस्टिंग, रीहीटिंग या डिहाइड्रेटिंग आसान हो जाता है।

Specifications

कैपेसिटी
3.5 लीटर
पावर
1400W
टेक्नोलॉजी
एयर क्रिस्प
प्रीसेट मेन्यू
8
कंट्रोल टाइप
डिजिटल डिस्प्ले, टेम्परेचर और टाइमर कंट्रोल

क्यों खरीदें

...

8 प्रीसेट मेन्यू से आसान कुकिंग

...

एयर क्रिस्प टेक्नोलॉजी से कुरकुरा और हेल्दी खाना

...

डिजिटल डिस्प्ले और टाइमर कंट्रोल से सुविधाजनक

क्यों खोजें विकल्प

...

बड़ी फैमिली (4+ मेंबर्स) के लिए छोटी कैपेसिटी

...

1400W पावर, हाई-क्वांटिटी डिश में थोड़ा समय ज्यादा

इस एयर फ्रायर की कीमत 17,990 रुपये है। इसे 77% डिस्काउंट के साथ 4,139 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 1500W पावर और 360 डिग्री रैपिड एयर कुकिंग टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे खाना जल्दी और कम तेल में तैयार होता है। यह फ्राई, बेक, रोस्ट, टोस्ट, डिफ्रॉस्ट, ग्रिल और रीहीट जैसे कई फंक्शन सपोर्ट करता है। इसकी क्षमता 6 लीटर की है।

Specifications

कैपेसिटी
6 लीटर (बड़े परिवार के लिए सही)
पावर
1500W
टेक्नोलॉजी
360 डिग्री रैपिड एयर कुकिंग टेक्नोलॉजी
फंक्शन
फ्राई, बेक, रोस्ट, टोस्ट, डिफ्रॉस्ट, ग्रिल, रीहीट
कंट्रोल
टेम्परेचर और टाइम कंट्रोल
सेफ्टी
ऑटो-ऑफ फीचर

क्यों खरीदें

...

6 लीटर कैपेसिटी

...

1500W पावर और 360° एयर टेक्नोलॉजी से

...

मल्टी-फंक्शनल- फ्राई से लेकर ग्रिल और रीहीट तक

...

ऑटो-ऑफ सेफ्टी फीचर

क्यों खोजें विकल्प

...

छोटे परिवार या सिंगल यूजर के लिए बड़ी कैपेसिटी बेकार

...

साइज बड़ा होने से किचन में ज्यादा जगह

इस चिमनी की कीमत 50% डिस्काउंट के साथ 12,399 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका साइज 60 सेमी है। यह 2–4 बर्नर स्टोव के लिए परफेक्ट है। इसमें 1300 m³/h सक्शन पावर है, जो धुआं, तेल और गंध को तेजी से खींचकर किचन को साफ और फ्रेश रखता है। फिल्टरलेस और हीट ऑटो-क्लीन फीचर से सफाई आसान हो जाती है। साथ ही, इसमें टच पैनल और जेस्चर कंट्रोल दिया गया है।

Specifications

साइज
60 सेमी (2–4 बर्नर स्टोव के लिए)
सक्शन पावर
1300 m³/h
कंट्रोल
टच पैनल + जेस्चर कंट्रोल

क्यों खरीदें

...

हाई सक्शन पावर (1300 m³/h)

...

फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी और ऑटो-क्लीन से आसान मेंटेनेंस

...

जेस्चर कंट्रोल से टच-फ्री ऑपरेशन

क्यों खोजें विकल्प

...

ऑटो-क्लीन फीचर बिजली पर निर्भर

...

मोशन/जेस्चर कंट्रोल के लिए थोड़ी प्रैक्टिस जरूरी

इसकी एमआरपी 9,990 रुपये है। इस पर 55% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके बाद ओवन की कीमत 4,490 रुपये हो जाती है। इसमें 2 साल की कंप्रीहेंसिव वारंटी और 10 साल की मैग्नेट्रॉन वारंटी दी गई है। यह फास्ट हीटिंग और कुकिंग के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे आप मिनटों में खाना तैयार कर सकते हैं। इसमें 5 पावर लेवल, आसान डिफ्रॉस्टिंग की सुविधा भी है।

Specifications

वारंटी
2 साल कंप्रीहेंसिव, 10 साल मैग्नेट्रॉन
पावर लेवल
5 एडजस्टेबल लेवल
फंक्शन
रिहीट, कुक, डिफ्रॉस्ट
टर्नटेबल
255mm रोटेटिंग

क्यों खरीदें

...

लंबी वारंटी (2 साल प्रोडक्ट + 10 साल मैग्नेट्रॉन)

...

फास्ट कुकिंग और रीहीटिंग

...

5 पावर लेवल से कुकिंग कंट्रोल

क्यों खोजें विकल्प

...

बड फैमिली के लिए कैपेसिटी सीमित

...

मैकैनिकल नॉब्स वाले मॉडल के लिए डिजिटल फीचर्स की कमी

इस माइक्रोवेब की कीमत 44% डिस्काउंट के साथ 4,790 रुपये हो गई है। इसमें इन्वर्टर टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे खाना जल्दी पक जाता है। इसमें 5 पावर लेवल और डिफ्रॉस्ट फंक्शन हैं, जो इसे मल्टीपर्पज बनाते हैं। इसका 19 लीटर कैपेसिटी मीडियम साइज के प्लेट्स और बाउल के लिए सही है। ब्लैक फिनिश के साथ किचन में इसका लुक स्टाइलिश आता है।

Specifications

कैपेसिटी
19 लीटर
टेक्नोलॉजी
इन्वर्टर टेक्नोलॉजी
पावर लेवल
5 एडजस्टेबल लेवल
फंक्शन
सोलो, डिफ्रॉस्ट, रीहीट

क्यों खरीदें

...

इन्वर्टर टेक्नोलॉजी

...

5 पावर लेवल से आसान कंट्रोल

...

डिफ्रॉस्ट और रीहीट के लिए सही

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल सोलो माइक्रोवेव– ग्रिल या कॉम्बो फंक्शन नहीं

...

बड़ी फैमिली के लिए कैपेसिटी कम

इस ओवन की कीमत 3,999 रुपये से कम होकर 1,696 रुपये हो गई है। इसकी 10 लीटर कैपेसिटी छोटे बाउल्स और प्लेट्स के लिए सही है। 1200W पावर से खाना जल्दी पक जाता है। इसमें टेम्परेचर कंट्रोल दिया गया है, जिससे बेकिंग, ग्रिलिंग या रीहीटिंग आसानी से और परफेक्ट तरीके से किया जा सकता है। इसमें 1 साल स्टैंडर्ड + 1 साल अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन वारंटी मिलती है।

Specifications

कैपेसिटी
10 लीटर
पावर
1200W
फंक्शन
बेक, ग्रिल, रीहीट

क्यों खरीदें

...

कॉम्पैक्ट और स्पेस-सेविंग डिजाइन

...

1200W पावर से फास्ट और एफिशिएंट कुकिंग

...

प्रिसाइज टेम्परेचर कंट्रोल

क्यों खोजें विकल्प

...

बड़े परिवार या बड़े बाउल्स के लिए कैपेसिटी कम

...

केवल बेसिक माइक्रोवेव फंक्शन

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

