अमेजन सेल में 77% तक डिस्काउंट पर आज ही घर ले आएं एयर फ्रायर और ओवन, चुटकियों में बन जाएगा टेस्टी खाना
Air Fryer & Microwave Discount: अगर आप अपने घर के लिए एक एयर फ्रायर और माइक्रोवेब खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां देखें कुछ अच्छे ऑप्शन्स।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Air Fryer & Microwave Discount: अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रही है और यहां से आप कई प्रोडक्ट्स को कम कीमत में खरीद सकते हैं। किचन की बात करें तो सेल में एयर फ्रायर और माइक्रोवेब को सस्ते में खरीदा जा सकता है। ये सभी लंबी वारंटी और जबरदस्त डिस्काउंट के साथ उपलब्ध कराए गए हैं। इन दोनों में ही आप टेस्टी खाना तैयार कर सकते हैं।
1. COSORI Air Fryer 5 QT (4.7 Litre) Black, 1500W Fast Cooking 9 Preset Menu, 30 Recipes Cookbook, Grill, Broil, Roast, Toast, Bake, Reheat, Defrost, Digital Touch Panel (CAF-L501)
इस एयर फ्रायर को 65% डिस्काउंट के साथ 7,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक मॉडर्न और कॉम्पैक्ट एयर फ्रायर है, जो आपके खाने को हेल्दी और टेस्टी बनाने में मदद करता है। इसमें 1500W की पावर और 9 प्रीसेट मेन्यू दिए गए हैं, जिससे आप आसानी से ग्रिल, रोस्ट, बेक, रीहीट या डीफ्रॉस्ट कर सकते हैं। डिजिटल टच पैनल इसे इस्तेमाल करने में और भी आसान बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
1500W से फास्ट और एफिशिएंट कुकिंग
9 प्रीसेट मेन्यू से आसान ऑपरेशन
4.7L कैपेसिटी छोटे/मीडियम परिवार के लिए सही
डिजिटल टच पैनल से मॉडर्न और यूजर-फ्रेंडली
क्यों खोजें विकल्प
बड़ी फैमिली (6+ मेंबर्स) के लिए कैपेसिटी कम
हैवी ऑयली रेसिपीज में थोड़ा समय ज्यादा लग सकता है
2. INALSA Air Fryer 3.5 ltr|1400 W with Air Crisp Technology|Temperature & Timer Control|8 Preset Menu & Digital Display|Air fry, Bake,Roast,Reheat,Dehydrate|Airfryer Recipe book-NutriFry 3.5
इसकी कीमत 8,995 रुपये है। इसे 71% डिस्काउंट के साथ 2,649 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 3.5 लीटर की कैपेसिटी और 1400W पावर है, जो छोटे परिवारों के लिए सही रहेगा। इसमें एयर क्रिस्प टेक्नोलॉजी दी गई है, जो खाने को कम तेल में कुरकुरा बनाती है। इसमें 8 प्रीसेट मेन्यू और डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है, जिससे बेकिंग, रोस्टिंग, रीहीटिंग या डिहाइड्रेटिंग आसान हो जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
8 प्रीसेट मेन्यू से आसान कुकिंग
एयर क्रिस्प टेक्नोलॉजी से कुरकुरा और हेल्दी खाना
डिजिटल डिस्प्ले और टाइमर कंट्रोल से सुविधाजनक
क्यों खोजें विकल्प
बड़ी फैमिली (4+ मेंबर्स) के लिए छोटी कैपेसिटी
1400W पावर, हाई-क्वांटिटी डिश में थोड़ा समय ज्यादा
3. Faber 6 liter 1500W Air Fryer|Fry, Bake, Roast, Toast, Defrost, Grill & Reheat|360° Rapid Air Cooking, 85% Less Oil|Temperature & Time Control, Non-Stick Fryer Pan, Auto-Off | Sleek Design | (Black)
इस एयर फ्रायर की कीमत 17,990 रुपये है। इसे 77% डिस्काउंट के साथ 4,139 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 1500W पावर और 360 डिग्री रैपिड एयर कुकिंग टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे खाना जल्दी और कम तेल में तैयार होता है। यह फ्राई, बेक, रोस्ट, टोस्ट, डिफ्रॉस्ट, ग्रिल और रीहीट जैसे कई फंक्शन सपोर्ट करता है। इसकी क्षमता 6 लीटर की है।
Specifications
क्यों खरीदें
6 लीटर कैपेसिटी
1500W पावर और 360° एयर टेक्नोलॉजी से
मल्टी-फंक्शनल- फ्राई से लेकर ग्रिल और रीहीट तक
ऑटो-ऑफ सेफ्टी फीचर
क्यों खोजें विकल्प
छोटे परिवार या सिंगल यूजर के लिए बड़ी कैपेसिटी बेकार
साइज बड़ा होने से किचन में ज्यादा जगह
4. V-Guard T10 Filterless Kitchen Chimney | 60 cm| 1300 m³/h High Suction Capacity | One-Touch Heat Auto Clean | Touch Panel with Gesture Control
इस चिमनी की कीमत 50% डिस्काउंट के साथ 12,399 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका साइज 60 सेमी है। यह 2–4 बर्नर स्टोव के लिए परफेक्ट है। इसमें 1300 m³/h सक्शन पावर है, जो धुआं, तेल और गंध को तेजी से खींचकर किचन को साफ और फ्रेश रखता है। फिल्टरलेस और हीट ऑटो-क्लीन फीचर से सफाई आसान हो जाती है। साथ ही, इसमें टच पैनल और जेस्चर कंट्रोल दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
हाई सक्शन पावर (1300 m³/h)
फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी और ऑटो-क्लीन से आसान मेंटेनेंस
जेस्चर कंट्रोल से टच-फ्री ऑपरेशन
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो-क्लीन फीचर बिजली पर निर्भर
मोशन/जेस्चर कंट्रोल के लिए थोड़ी प्रैक्टिस जरूरी
5. Midea 20L Solo Microwave Oven (MMO20CXAMMPEBK, Black, 5 power levels & Defrost function)
इसकी एमआरपी 9,990 रुपये है। इस पर 55% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके बाद ओवन की कीमत 4,490 रुपये हो जाती है। इसमें 2 साल की कंप्रीहेंसिव वारंटी और 10 साल की मैग्नेट्रॉन वारंटी दी गई है। यह फास्ट हीटिंग और कुकिंग के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे आप मिनटों में खाना तैयार कर सकते हैं। इसमें 5 पावर लेवल, आसान डिफ्रॉस्टिंग की सुविधा भी है।
Specifications
क्यों खरीदें
लंबी वारंटी (2 साल प्रोडक्ट + 10 साल मैग्नेट्रॉन)
फास्ट कुकिंग और रीहीटिंग
5 पावर लेवल से कुकिंग कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
बड फैमिली के लिए कैपेसिटी सीमित
मैकैनिकल नॉब्स वाले मॉडल के लिए डिजिटल फीचर्स की कमी
6. Haier 19 L Inverter Technology, Light Weight
इस माइक्रोवेब की कीमत 44% डिस्काउंट के साथ 4,790 रुपये हो गई है। इसमें इन्वर्टर टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे खाना जल्दी पक जाता है। इसमें 5 पावर लेवल और डिफ्रॉस्ट फंक्शन हैं, जो इसे मल्टीपर्पज बनाते हैं। इसका 19 लीटर कैपेसिटी मीडियम साइज के प्लेट्स और बाउल के लिए सही है। ब्लैक फिनिश के साथ किचन में इसका लुक स्टाइलिश आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
इन्वर्टर टेक्नोलॉजी
5 पावर लेवल से आसान कंट्रोल
डिफ्रॉस्ट और रीहीट के लिए सही
क्यों खोजें विकल्प
केवल सोलो माइक्रोवेव– ग्रिल या कॉम्बो फंक्शन नहीं
बड़ी फैमिली के लिए कैपेसिटी कम
7. iBELL WAVE10 OTG Oven, 10 Litre, Compact Size, 1200W, Oven, Toaster, Griller, Precise Temperature & Timer Control (Black)
इस ओवन की कीमत 3,999 रुपये से कम होकर 1,696 रुपये हो गई है। इसकी 10 लीटर कैपेसिटी छोटे बाउल्स और प्लेट्स के लिए सही है। 1200W पावर से खाना जल्दी पक जाता है। इसमें टेम्परेचर कंट्रोल दिया गया है, जिससे बेकिंग, ग्रिलिंग या रीहीटिंग आसानी से और परफेक्ट तरीके से किया जा सकता है। इसमें 1 साल स्टैंडर्ड + 1 साल अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन वारंटी मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
कॉम्पैक्ट और स्पेस-सेविंग डिजाइन
1200W पावर से फास्ट और एफिशिएंट कुकिंग
प्रिसाइज टेम्परेचर कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
बड़े परिवार या बड़े बाउल्स के लिए कैपेसिटी कम
केवल बेसिक माइक्रोवेव फंक्शन
