सिर्फ ₹11,500 में 14 इंच स्क्रीन वाला Laptop, अमेजन ने इन मॉडल्स पर दिया बड़ा डिस्काउंट

Amazon Great Indian Festival Sale 2025 में Laptops पर भी भारी छूट मिल रही है। यहां हमने ऐसे लैपटॉप मॉडल्स की लिस्ट तैयार की है, जो 20 हजार रुपये से कम कीमत में मिल रहे हैं। लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा...

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 08:29 PM
Amazon Great Indian Festival Sale 2025 में Laptops पर भी भारी छूट मिल रही है। अगर आप स्टूडेंट हैं और ऑनलाइन स्टडी के लिए लैपटॉप खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो अमेजन सेल में आपके लिए कई धांसू डील्स हैं। यहां हमने ऐसे लैपटॉप मॉडल्स की लिस्ट तैयार की है, जो 20 हजार रुपये से कम कीमत में मिल रहे हैं। लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा...

सिर्फ ₹11,500 में 14 इंच स्क्रीन वाला Laptop, अमेजन ने इन मॉडल्स पर दिया बड़ा डिस्काउंट

अमेजन सेल में यह लैपटॉप मॉडल 12,490 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। इस लैपटॉप में 14.1 इंच का फुल एचडी आईपीएस डिस्प्ले, 4GB रैम, 128GB एसएसडी स्टोरेज, सेलेरॉन प्रोसेसर और विंडोज होम 11 प्री-लोडेड मिल जाता है। यह लैपटॉप 1.3kg वजनी है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं।

अमेजन सेल में यह लैपटॉप मॉडल 11,490 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। इस लैपटॉप में 14.1 इंच का एचडी आईपीएस डिस्प्ले, 4GB रैम, 128GB स्टोरेज, सेलेरॉन प्रोसेसर और इंटेल ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। यह लैपटॉप 1.2kg वजनी है। इसमें विंडोज 11 होम प्री-इंस्टॉल है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं।

अमेजन सेल में यह लैपटॉप मॉडल 11,990 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। इस लैपटॉप में 14.1 इंच का फुल एचडी आईपीएस डिस्प्ले, 4GB रैम, 128GB एसएसडी स्टोरेज, सेलेरॉन प्रोसेसर और यूएचडी ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। यह लैपटॉप 1.3kg वजनी है। इसमें विंडोज 11 होम प्री-इंस्टॉल है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं।

अमेजन सेल में यह लैपटॉप मॉडल 15,990 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। इस लैपटॉप में 14.1 इंच का फुल एचडी आईपीएस डिस्प्ले, 8GB रैम, 256GB एसएसडी स्टोरेज, सेलेरॉन प्रोसेसर और यूएचडी ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। यह लैपटॉप 1.3kg वजनी है। इसमें विंडोज 11 होम प्री-इंस्टॉल है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं।

अमेजन सेल में यह लैपटॉप मॉडल 20,990 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। इस लैपटॉप में 15.6 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले, 8GB रैम, 128GB ईएमएमसी स्टोरेज, सेलेरॉन प्रोसेसर और इंटेल ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। यह लैपटॉप 1.6kg वजनी है। इसमें वाई-फाई 6 का सपोर्ट मिल जाता है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं।

आप इन सस्ते Laptops भी विचार कर सकते हैं

