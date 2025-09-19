सिर्फ ₹11,500 में 14 इंच स्क्रीन वाला Laptop, अमेजन ने इन मॉडल्स पर दिया बड़ा डिस्काउंट
Amazon Great Indian Festival Sale 2025 में Laptops पर भी भारी छूट मिल रही है। यहां हमने ऐसे लैपटॉप मॉडल्स की लिस्ट तैयार की है, जो 20 हजार रुपये से कम कीमत में मिल रहे हैं। लिस्ट में देखें आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा...
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Walker
अमेजन सेल में यह लैपटॉप मॉडल 12,490 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। इस लैपटॉप में 14.1 इंच का फुल एचडी आईपीएस डिस्प्ले, 4GB रैम, 128GB एसएसडी स्टोरेज, सेलेरॉन प्रोसेसर और विंडोज होम 11 प्री-लोडेड मिल जाता है। यह लैपटॉप 1.3kg वजनी है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं।
ULTIMUS
अमेजन सेल में यह लैपटॉप मॉडल 11,490 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। इस लैपटॉप में 14.1 इंच का एचडी आईपीएस डिस्प्ले, 4GB रैम, 128GB स्टोरेज, सेलेरॉन प्रोसेसर और इंटेल ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। यह लैपटॉप 1.2kg वजनी है। इसमें विंडोज 11 होम प्री-इंस्टॉल है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं।
Neopticon
अमेजन सेल में यह लैपटॉप मॉडल 11,990 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। इस लैपटॉप में 14.1 इंच का फुल एचडी आईपीएस डिस्प्ले, 4GB रैम, 128GB एसएसडी स्टोरेज, सेलेरॉन प्रोसेसर और यूएचडी ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। यह लैपटॉप 1.3kg वजनी है। इसमें विंडोज 11 होम प्री-इंस्टॉल है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं।
Neopticon
अमेजन सेल में यह लैपटॉप मॉडल 15,990 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। इस लैपटॉप में 14.1 इंच का फुल एचडी आईपीएस डिस्प्ले, 8GB रैम, 256GB एसएसडी स्टोरेज, सेलेरॉन प्रोसेसर और यूएचडी ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। यह लैपटॉप 1.3kg वजनी है। इसमें विंडोज 11 होम प्री-इंस्टॉल है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं।
Acer Chromebook
अमेजन सेल में यह लैपटॉप मॉडल 20,990 रुपये कीमत के साथ लिस्टेड है। ऑफर्स का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। इस लैपटॉप में 15.6 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले, 8GB रैम, 128GB ईएमएमसी स्टोरेज, सेलेरॉन प्रोसेसर और इंटेल ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। यह लैपटॉप 1.6kg वजनी है। इसमें वाई-फाई 6 का सपोर्ट मिल जाता है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं।