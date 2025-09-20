Amazon Great Indian Festival Sale 2025 में धाकड़ ऑफर, चुटकियों में 150 इंच तक की थिएटर का मजा मिलेगा घर पर

Projectors On Amazon: घर पर टीवी की जरूरत ये प्रोजेक्टर्स खत्म कर सकते हैं। आप अपने बजट में कई अच्छे प्रोजेक्टर्स खरीद सकते हैं, जो कमाल की वीडियो और साउंड क्वालिटी देते हैं।

Follow Us on

Sat, 20 Sep 2025 01:28 PM

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Projectors On Amazon: प्रोजेक्टर एक ऐसी डिवाइस है, जो बड़ी स्क्रीन पर वीडियो, मूवी, गेम या प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह घर, ऑफिस और स्कूल में मनोरंजन और एजुकेशन दोनों के लिए सही रहेगा। इनके साथ आपको मूवी हॉल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनके साथ आप आसानी से घर में थिएटर जैसा मजा ले सकते हैं। इनमें एचडी/फुल एचडी, 4K रेजोल्यूशन, वायरलेस कनेक्टिविटी, यूएसबी और एचडीएमआई पोर्ट्स के साथ आते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि इन्हें आसानी से आप लैपटॉप, मोबाइल या स्ट्रीमिंग डिवाइस से कनेक्ट किया जा सकता है।

Loading Suggestions...

इस प्रोजेक्टर की कीमत 21,990 रुपये है। इसे 64% डिस्काउंट के साथ 7,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह घर को मिनी थिएटर जैसा एक्सपीरिंयस देता है। यह नेटिव फुल एचडी 1080p रेजोल्यूशन और 4K HDR सपोर्ट के साथ आता है। इसमें 13.0 ऑटोमैटिक एंड्रॉइड सिस्टम इनबिल्ट है, जिससे आप नेटफ्लिक्स और प्राइस वीडियो जैसी ऐप्स को सपोर्ट कर सकते हैं। इसका डिजाइन रोटेटेबल है। इसमें कई कनेक्टिविटी ऑप्शन्स दिए गए हैं।

Specifications रेजोल्यूशन फुल एचडी 1080p (नेटिव), 4K HDR सपोर्ट ब्राइटनेस 300 ISO सिस्टम एंड्रॉइड 13.0 ऑटोमैटिक डिजाइन रोटेटेबल इनबिल्ट ऐप्स नेटफ्लिक्स और प्राइस वीडियो कनेक्टिविटी ARC-एचडीएमआई, यूएसबी, वाई-फाई 6, ब्लूटूथ, स्क्रीन मिररिंग क्यों खरीदें फुल एचडी क्वालिटी और 4K एचडीआर सपोर्ट एंड्रॉइड 13.0 सिस्टम से ऐप्स का आसान एक्सेस कॉम्पैक्ट और रोटेटेबल डिजाइन क्यों खोजें विकल्प 300 ISO ब्राइटनेस बड़े हॉल या दिन की रोशनी में कम बेहतर साउंड के लिए एक्सटर्नल स्पीकर की जरूरत

Loading Suggestions...

इस स्मार्ट प्रोजेक्टर की कीमत 6,580 रुपये है। इसे हर महीने 319 रुपये की ईएमआई देकर खरीदा जा सकेगा। एक कॉम्पैक्ट और स्मार्ट प्रोजेक्टर है जो आपके घर को मिनी थियेटर में बदल सकता है। इसमें 720p नेेटिव रेजोल्यूशन है लेकिन यह 1080p और 4K कंटेंट सपोर्ट करता है। इसका रोटेटेबल डिजाइन और ऑटो/4D कीस्टोन करेक्शन किसी भी जगह से क्लियर डिस्प्ले देता है।

Specifications रेजोल्यूशन 720p नेटिव | 1080p & 4K सपोर्ट सिस्टम एंड्रॉइड 13.0 डिजाइन रोटेटेबल कीस्टोन ऑटो और 4D करेक्शन इनबिल्ट ऐप्स नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो कनेक्टिविटी वाई-फाई 6, ब्लूटूथ, स्क्रीन मिररिंग क्यों खरीदें कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश डिजाइन एंड्रॉइड 13.0 के साथ इनबिल्ट ऐप्स सपोर्ट 4K तक कंटेंट प्ले करने की क्षमता वाई-फाई 6 और ब्लूटूथ क्यों खोजें विकल्प केवल 720p नेटिव रेजोल्यूशन बेहतर ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए एक्सटर्नल स्पीकर जरूरी हाई ब्राइटनेस की कमी बड़े रूम या दिन की रोशनी में कम

Loading Suggestions...

इस प्रोजेक्टर की कीमत 3,999 रुपये है। इसे 25% डिस्काउंट के साथ 2,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक कॉम्पैक्ट प्रोजेक्टर है, जिसे घर, ऑफिस या ट्रैवल में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें 1080p फुल एचडी रेजोल्यूशन है। यह 4K कंटेंट सपोर्ट करता है। इसका 180° रोटेटेबल डिजाइन हर एंगल से बेहतरीन व्यू देता है। इसमें वाई-फाई 5G और ब्लूटूथ 5.0 की सुविधा से आप मोबाइल, लैपटॉप या टीवी स्टिक से तुरंत कनेक्ट कर सकते हैं।

Specifications रेजोल्यूशन फुल एचडी 1080p डिजाइन 180° रोटेटेबल सिस्टम एंड्रॉइड 11 कनेक्टिविटी वाई-फाई 5G, ब्लूटूथ 5.0 कम्पैटिबल टीवी स्टिक, विंडोज, आईओएस, एंड्रॉइड क्यों खरीदें 4K सपोर्ट के साथ क्लियर पिक्चर एंड्रॉइड 11 OS से डायरेक्ट ऐप्स सपोर्ट वाई-फाई 5G और ब्लूटूथ 5.0 के साथ फास्ट कनेक्टिविटी 180° रोटेशन से फ्लेक्सिबल यूज क्यों खोजें विकल्प ऑडियो के लिए एक्सटर्नल स्पीकर की जरूरत बड़े हॉल या धूप में ब्राइटनेस कम

Loading Suggestions...

इस प्रोजेक्टर की कीमत 30,990 रुपये है। इसे सेल में 52% डिस्काउंट के साथ 14,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह नेटफ्लिक्स सर्टिफाइड है। इस पर आप बिना किसी झंझट के नेटफ्लिकस चला सकते हैं। इसमें नेटिव 1080p रिजोल्यूशन और 4K अल्ट्रा एचडी सपोर्ट मिलता है। इसका 270° रोटेटेबल डिजाइन हर एंगल से प्रोजेक्शन की सुविधा देता है। यह वाई-फाई 6 और ब्लूटूथ के साथ फास्ट कनेक्टिविटी देता है।

Specifications रेजोल्यूशन नेटिव 1080p, 4K अल्ट्रा एचडी सपोर्ट सर्टिफिकेशन नेटफ्लिक्स सर्टिफाइड डिजाइन 270° रोटेटेबल, पोर्टेबल कनेक्टिविटी एचडीएमआई ARC, वाई-फाई 6, ब्लूटूथ फीचर्स स्क्रीन मिररिंग, ओटीटी सपोर्ट क्यों खरीदें नेटफ्लिक्स सर्टिफाइड 4K सपोर्ट और 1080p नेटिव क्लियर क्वालिटी 270° रोटेशन से फ्लेक्सिबल सेटअप वाई-फाई 6 और ब्लूटूथ कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल क्यों खोजें विकल्प इनबिल्ट स्पीकर आउटपुट सीमित बहुत बड़े हॉल में ब्राइटनेस कम कीमत थोड़ी ज्यादा

Loading Suggestions...

यह बेहद ही किफायती प्रोजेक्टर है। वैसे तो इसकी कीमत 19,999 रुपये है, लेकिन इसे 87% डिस्काउंट के साथ 2,561 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें Full HD 1080p रिज़ोल्यूशन और 4K सपोर्ट मिलता है जिससे पिक्चर क्वालिटी बेहद क्लियर और शार्प होती है। यह प्रोजेक्टर 4000 ल्यूमेंस ब्राइटनेस और 200 इंच तक बड़ा स्क्रीन देने में सक्षम है। इसमें इनबिल्ट YouTube और अन्य ऐप्स का सपोर्ट है जिससे आप सीधे कंटेंट देख सकते हैं।

Specifications रेजोल्यूशन फुल एचडी 1080p, 4K सपोर्ट ब्राइटनेस 4000 ल्यूमेंस स्क्रीन साइज 200 इंच तक कनेक्टिविटी 5G वाई-फाई, 4K टीवी स्टिक कम्पैटिबल फीचर्स ऑटो कीस्टोन, इनबिल्ट यूट्यूब और ऐप्स क्यों खरीदें 4K सपोर्ट और 1080p फुल एचडी क्लैरिटी 4000 ल्यूमेंस से ब्राइट और शार्प पिक्चर 200 इंच तक बड़ा स्क्रीन इनबिल्ट ऐप्स ऑटो कीस्टोन से आसान सेटअप क्यों खोजें विकल्प बहुत बड़े हॉल में ब्राइटनेस प्रोफेशनल प्रोजेक्टर जैसी नहीं ऑडियो आउटपुट के लिए एक्स्ट्रा स्पीकर की जरूरत बैटरी बैकअप नहीं

Loading Suggestions...

इस प्रोजेक्टर की कीमत 59% डिस्काउंट के साथ 14,990 रुपये रह गई है। यह नेटफ्लिक्स ऑफिशियल लाइसेंस्ड स्मार्ट प्रोजेक्टर है, जो आपके कमरे को मिनी थिएटर में बदल देता है। इसमें नेटिव 1080p रिजोल्यूशन और 4K अल्ट्रा एचडी सपोर्ट है। इसमें 16000 ल्यूमेंस ब्राइटनेस दी गई है। यह एंड्रॉइड 13, वाई-फाई और इनबिल्ट ऐप्स जैसे नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो आदि के साथ आता है।

Specifications रेजोल्यूशन नेटिव 1080p,4K अल्ट्रा एचडी सपोर्ट ब्राइटनेस 16000 ल्यूमेंस डिस्प्ले साइज 300 इंच तक ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 13 कनेक्टिविटी वाई-फाई, इनबिल्ट ऐप्स क्यों खरीदें नेटफ्लिक्स ऑफिशियल लाइसेंस 16000 ल्यूमेंस से बहुत ब्राइट पिक्चर 300 इंच तक बड़ा डिस्प्ले एंड्रॉइड 13 और इनबिल्ट स्मार्ट ऐप्स 4K सपोर्ट और नेटिव 1080p क्लियरिटी क्यों खोजें विकल्प हमेशा पावर सोर्स की जरूरत साउंड आउटपुट नॉर्मल कीमत नॉर्मल प्रोजेक्टरों की तुलना में थोड़ी ज्यादा

Loading Suggestions...

इसे 8,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 5000 ल्यूमेंस ब्राइटनेस और फुल एचडी 1080p सपोर्ट दिया गया है। यह 150 इंच तक बड़ी स्क्रीन देता है, जो मूवी देखने और गेम खेलने के एकस्पीरियंस को शानदार बना देता है। इसमें 200° टिल्ट मैकेनिज्म और ऑटो कीस्टोन एडजस्टमेंट है। यह एंड्रॉइड ओएस, इनबिल्ट स्पीकर, वाई-फाई आदि कनेक्टिविटी ऑप्शन्स के साथ आता है।

Specifications ब्राइटनेस 5000 ल्यूमेंस रेजोल्यूशन फुल एचडी 1080p सपोर्ट स्क्रीन साइज 150 इंच तक टिल्ट 200° टिल्ट मैकेनिज्म कनेक्टिविटी वाई-फाई, ब्लूटूथ, एचडीएमआई, मीराकास्ट ऑडियो इनबिल्ट स्पीकर क्यों खरीदें 150 इंच तक बड़ा डिस्प्ले 5000 ल्यूमेंस से साफ और ब्राइट इमेज Android और Miracast सपोर्ट वाई-फाई, ब्लूटूथ, एचडीएमआई, मीराकास्ट जैसे कनेक्टिविटी विकल्प क्यों खोजें विकल्प ब्राइटनेस हाई नहीं इनबिल्ट स्पीकर नॉर्मल

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।