Amazon Great Indian Festival Sale 2025 में धाकड़ ऑफर, चुटकियों में 150 इंच तक की थिएटर का मजा मिलेगा घर पर
Projectors On Amazon: घर पर टीवी की जरूरत ये प्रोजेक्टर्स खत्म कर सकते हैं। आप अपने बजट में कई अच्छे प्रोजेक्टर्स खरीद सकते हैं, जो कमाल की वीडियो और साउंड क्वालिटी देते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Projectors On Amazon: प्रोजेक्टर एक ऐसी डिवाइस है, जो बड़ी स्क्रीन पर वीडियो, मूवी, गेम या प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह घर, ऑफिस और स्कूल में मनोरंजन और एजुकेशन दोनों के लिए सही रहेगा। इनके साथ आपको मूवी हॉल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनके साथ आप आसानी से घर में थिएटर जैसा मजा ले सकते हैं। इनमें एचडी/फुल एचडी, 4K रेजोल्यूशन, वायरलेस कनेक्टिविटी, यूएसबी और एचडीएमआई पोर्ट्स के साथ आते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि इन्हें आसानी से आप लैपटॉप, मोबाइल या स्ट्रीमिंग डिवाइस से कनेक्ट किया जा सकता है।
इस प्रोजेक्टर की कीमत 21,990 रुपये है। इसे 64% डिस्काउंट के साथ 7,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह घर को मिनी थिएटर जैसा एक्सपीरिंयस देता है। यह नेटिव फुल एचडी 1080p रेजोल्यूशन और 4K HDR सपोर्ट के साथ आता है। इसमें 13.0 ऑटोमैटिक एंड्रॉइड सिस्टम इनबिल्ट है, जिससे आप नेटफ्लिक्स और प्राइस वीडियो जैसी ऐप्स को सपोर्ट कर सकते हैं। इसका डिजाइन रोटेटेबल है। इसमें कई कनेक्टिविटी ऑप्शन्स दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
फुल एचडी क्वालिटी और 4K एचडीआर सपोर्ट
एंड्रॉइड 13.0 सिस्टम से ऐप्स का आसान एक्सेस
कॉम्पैक्ट और रोटेटेबल डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
300 ISO ब्राइटनेस बड़े हॉल या दिन की रोशनी में कम
बेहतर साउंड के लिए एक्सटर्नल स्पीकर की जरूरत
इस स्मार्ट प्रोजेक्टर की कीमत 6,580 रुपये है। इसे हर महीने 319 रुपये की ईएमआई देकर खरीदा जा सकेगा। एक कॉम्पैक्ट और स्मार्ट प्रोजेक्टर है जो आपके घर को मिनी थियेटर में बदल सकता है। इसमें 720p नेेटिव रेजोल्यूशन है लेकिन यह 1080p और 4K कंटेंट सपोर्ट करता है। इसका रोटेटेबल डिजाइन और ऑटो/4D कीस्टोन करेक्शन किसी भी जगह से क्लियर डिस्प्ले देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश डिजाइन
एंड्रॉइड 13.0 के साथ इनबिल्ट ऐप्स सपोर्ट
4K तक कंटेंट प्ले करने की क्षमता
वाई-फाई 6 और ब्लूटूथ
क्यों खोजें विकल्प
केवल 720p नेटिव रेजोल्यूशन
बेहतर ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए एक्सटर्नल स्पीकर जरूरी
हाई ब्राइटनेस की कमी बड़े रूम या दिन की रोशनी में कम
इस प्रोजेक्टर की कीमत 3,999 रुपये है। इसे 25% डिस्काउंट के साथ 2,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक कॉम्पैक्ट प्रोजेक्टर है, जिसे घर, ऑफिस या ट्रैवल में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें 1080p फुल एचडी रेजोल्यूशन है। यह 4K कंटेंट सपोर्ट करता है। इसका 180° रोटेटेबल डिजाइन हर एंगल से बेहतरीन व्यू देता है। इसमें वाई-फाई 5G और ब्लूटूथ 5.0 की सुविधा से आप मोबाइल, लैपटॉप या टीवी स्टिक से तुरंत कनेक्ट कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
4K सपोर्ट के साथ क्लियर पिक्चर
एंड्रॉइड 11 OS से डायरेक्ट ऐप्स सपोर्ट
वाई-फाई 5G और ब्लूटूथ 5.0 के साथ फास्ट कनेक्टिविटी
180° रोटेशन से फ्लेक्सिबल यूज
क्यों खोजें विकल्प
ऑडियो के लिए एक्सटर्नल स्पीकर की जरूरत
बड़े हॉल या धूप में ब्राइटनेस कम
इस प्रोजेक्टर की कीमत 30,990 रुपये है। इसे सेल में 52% डिस्काउंट के साथ 14,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह नेटफ्लिक्स सर्टिफाइड है। इस पर आप बिना किसी झंझट के नेटफ्लिकस चला सकते हैं। इसमें नेटिव 1080p रिजोल्यूशन और 4K अल्ट्रा एचडी सपोर्ट मिलता है। इसका 270° रोटेटेबल डिजाइन हर एंगल से प्रोजेक्शन की सुविधा देता है। यह वाई-फाई 6 और ब्लूटूथ के साथ फास्ट कनेक्टिविटी देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
नेटफ्लिक्स सर्टिफाइड
4K सपोर्ट और 1080p नेटिव क्लियर क्वालिटी
270° रोटेशन से फ्लेक्सिबल सेटअप
वाई-फाई 6 और ब्लूटूथ
कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल
क्यों खोजें विकल्प
इनबिल्ट स्पीकर आउटपुट सीमित
बहुत बड़े हॉल में ब्राइटनेस कम
कीमत थोड़ी ज्यादा
यह बेहद ही किफायती प्रोजेक्टर है। वैसे तो इसकी कीमत 19,999 रुपये है, लेकिन इसे 87% डिस्काउंट के साथ 2,561 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें Full HD 1080p रिज़ोल्यूशन और 4K सपोर्ट मिलता है जिससे पिक्चर क्वालिटी बेहद क्लियर और शार्प होती है। यह प्रोजेक्टर 4000 ल्यूमेंस ब्राइटनेस और 200 इंच तक बड़ा स्क्रीन देने में सक्षम है। इसमें इनबिल्ट YouTube और अन्य ऐप्स का सपोर्ट है जिससे आप सीधे कंटेंट देख सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
4K सपोर्ट और 1080p फुल एचडी क्लैरिटी
4000 ल्यूमेंस से ब्राइट और शार्प पिक्चर
200 इंच तक बड़ा स्क्रीन
इनबिल्ट ऐप्स
ऑटो कीस्टोन से आसान सेटअप
क्यों खोजें विकल्प
बहुत बड़े हॉल में ब्राइटनेस प्रोफेशनल प्रोजेक्टर जैसी नहीं
ऑडियो आउटपुट के लिए एक्स्ट्रा स्पीकर की जरूरत
बैटरी बैकअप नहीं
इस प्रोजेक्टर की कीमत 59% डिस्काउंट के साथ 14,990 रुपये रह गई है। यह नेटफ्लिक्स ऑफिशियल लाइसेंस्ड स्मार्ट प्रोजेक्टर है, जो आपके कमरे को मिनी थिएटर में बदल देता है। इसमें नेटिव 1080p रिजोल्यूशन और 4K अल्ट्रा एचडी सपोर्ट है। इसमें 16000 ल्यूमेंस ब्राइटनेस दी गई है। यह एंड्रॉइड 13, वाई-फाई और इनबिल्ट ऐप्स जैसे नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो आदि के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
नेटफ्लिक्स ऑफिशियल लाइसेंस
16000 ल्यूमेंस से बहुत ब्राइट पिक्चर
300 इंच तक बड़ा डिस्प्ले
एंड्रॉइड 13 और इनबिल्ट स्मार्ट ऐप्स
4K सपोर्ट और नेटिव 1080p क्लियरिटी
क्यों खोजें विकल्प
हमेशा पावर सोर्स की जरूरत
साउंड आउटपुट नॉर्मल
कीमत नॉर्मल प्रोजेक्टरों की तुलना में थोड़ी ज्यादा
इसे 8,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 5000 ल्यूमेंस ब्राइटनेस और फुल एचडी 1080p सपोर्ट दिया गया है। यह 150 इंच तक बड़ी स्क्रीन देता है, जो मूवी देखने और गेम खेलने के एकस्पीरियंस को शानदार बना देता है। इसमें 200° टिल्ट मैकेनिज्म और ऑटो कीस्टोन एडजस्टमेंट है। यह एंड्रॉइड ओएस, इनबिल्ट स्पीकर, वाई-फाई आदि कनेक्टिविटी ऑप्शन्स के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
150 इंच तक बड़ा डिस्प्ले
5000 ल्यूमेंस से साफ और ब्राइट इमेज
Android और Miracast सपोर्ट
वाई-फाई, ब्लूटूथ, एचडीएमआई, मीराकास्ट जैसे कनेक्टिविटी विकल्प
क्यों खोजें विकल्प
ब्राइटनेस हाई नहीं
इनबिल्ट स्पीकर नॉर्मल
