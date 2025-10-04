अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में हजारों रुपये कम हुई 5 Star Refrigerator की कीमत, खाना रहेगा कई दिन तक फ्रेश
Top 10 Best 5 Star Refrigerator: अगर आप अपने लिए एक नया रेफ्रिजरेटर खरीदने का प्लान कर रहे हैं और 5 स्टार रेटिंग वाला विकल्प खोज रहे हैं, तो यहां दिए गए ऑप्शन्स आपके लिए सही रहेंगे।
Top 10 Best 5 Star Refrigerator: 5 स्टार रेटिंग का मतलब है कि इस तरह के फ्रिज बिजली की बहुत कम खपत करते हैं। इनकी कूलिंग पावर काफी तेज और असरदार होती है, जिससे सब्जियां, फल और दूध लंबे समय तक फ्रेश रहते हैं। इनकी स्टोरेज काफी बड़ी होती है, जिससे इसमें काफी सारा सामान स्टोर किया जा सकता है। ये परिवार की जरूरतों के हिसाब से छोटे और बड़े दोनों साइज में उपलब्ध होते हैं।
1. Haier 190L 5 Star Direct Cool Single Door Refrigerator | 3 Toughened Glass Shelves | Fast Ice Making in Just 60 minutes | Large Veg Box| Easy Clean Back (HED-205DS-P, Dazzle Steel)
इसकी कीमत 22,490 रुपये है, लेकिन इस पर 31% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसे 15,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसकी 190 लीटर कैपेसिटी दिन की जरूरतों के लिए सही रहेगा। 5 स्टार रेटिंग के साथ यह बिजली खपत कम करता है। इसमें लगा इन्वर्टर कंप्रेसर शोर कम करता है। साथ ही 50% तक कम बिजली खर्च करता है। इसके साथ 1 साल की कॉप्रीहेंसिव वारंटी और 10 साल की कंप्रेसर वारंटी मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
5- स्टार एनर्जी एफिशिएंसी
50% कम पावर खपत करने वाला इन्वर्टर कंप्रेसर
मॉडर्न डैजल स्टील फिनिश से प्रीमियम लुक
लंबी वारंटी (10 साल कंप्रेसर पर)
क्यों खोजें विकल्प
फ्रॉस्ट-फ्री नहीं
बड़ी फैमिली के लिए छोटी कैपेसिटी
2. Samsung 189 L, 5 Star, Digital Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (RR21D2H259U/HL, Paradise Bloom Blue, Base Stand Drawer)
इस रेफ्रिजरेटर की कीमत 21,999 रुपये है। इस पर 21% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 17,290 रुपये हो जाती है। इसका डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर न सिर्फ कम शोर करता है, बल्कि 50% तक बिजली बचत भी करता है। 5 स्टार एनर्जी रेटिंग और सालाना केवल 131 kWh बिजली खपत इसे बेहद किफायती बनाते हैं। इसका मॉडर्न पैराडाइज ब्लूम ब्लू पैटर्न किचन को प्रीमियम लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
5 स्टार रेटिंग से बिजली की बचत
डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर
20 साल लंबी वारंटी (कंप्रेसर पर)
छोटे परिवार के लिए परफेक्ट साइज
क्यों खोजें विकल्प
फ्रॉस्ट-फ्री सुविधा नहीं
बड़ी फैमिली (4+ सदस्यों) के लिए छोटी क्षमता
3. Samsung 183 L, 5 Star, Digital Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (RR20D2825HV/NL, Himalaya Poppy Blue, Base Stand Drawer)
इसकी कीमत 22,999 रुपये है। इस पर 27% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 16,790 रुपये हो जाती है। इसका डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर 50% तक कम बिजली खर्च करता है और साथ ही शोर भी बेहद कम करता है। इसमें 5 स्टार एनर्जी रेटिंग दी गई है, जिससे सालाना सिर्फ 130 kWh खपत करता है। इसमें 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी और 20 साल की कंप्रेसर वारंटी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
5 स्टार रेटिंग से बिजली की बचत
डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर
20 साल लंबी वारंटी (कंप्रेसर पर)
छोटे परिवार के लिए किफायती विकल्प
क्यों खोजें विकल्प
फ्रॉस्ट-फ्री नहीं
बड़ी फैमिली (4+ सदस्यों) के लिए सही नहीं
4. IFB 197L 5 Star Direct Cool Single Door Refrigerator (IFBDC-2235DBSE, Brush Grey, Advanced Inverter Compressor, Extraordinary Storage with Humidity Controller)
इसकी एमआरपी 22,750 रुपये है। इस पर 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 15,990 रुपये है। इसमें फास्ट कूलिंग और पावर कट के दौरान 10 घंटे तक कूलिंग रिटेंशन की सुविधा मिलती है। इसकी 5 स्टार एनर्जी रेटिंग और सालाना सिर्फ 126 यूनिट बिजली खपत करता है। इसमें फास्ट आइस ट्रे दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
5 स्टार एनर्जी रेटिंग
पावर कट में भी 10 घंटे तक कूलिंग
फास्ट आइस तकनीक
बड़ा क्रिस्पर (20L) सब्जियों/फलों के लिए
IFB सुपर वारंटी (लंबे समय तक भरोसा)
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो डिफ्रॉस्ट नहीं
बड़ी फैमिली (4+ मेंबर्स) के लिए छोटी क्षमता
5. LG 185 L, 5 Star, Smart Inverter Compressor, Direct-Cool Single Door Refrigerator (GL-D201APZU.BPZZEBN, Shiny Steel, Base stand with drawer & Fast Ice Making)
इस रेफ्रिजरेटर की कीमत 22,499 रुपये है। इस पर 27% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 16,490 रुपये हो गई है। इसमें स्मार्ट कनेक्ट टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे यह पावर कट के समय आपके होम इन्वर्टर से कनेक्ट होकर लगातार कूलिंग देता है। इसकी 5 स्टार एनर्जी रेटिंग कम बिजली खपत करता है। इसका टाइमलेस डिजाइन आपके किचन को आकर्षक लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
5 स्टार रेटिंग से बिजली की बचत
स्मार्ट कनेक्ट इन्वर्टर सपोर्ट
छोटे परिवारों के लिए परफेक्ट
10 साल की लंबी कंप्रेसर वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो डिफ्रॉस्ट फीचर नहीं
बड़ी फैमिली के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं
6. Whirlpool 184 L 5 Star Direct-Cool Single Door Refrigerator with Intellisense Inverter Compressor (205 WDE ROY 5S Inv SAPPHIRE SPRING-Z)
इसकी कीमत 21,700 रुपये है। इस पर 24% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 16,490 रुपये रह जाता है। यह 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आता है, जो बिजली बिल को काफी कम करता है। इसमें इंटेलिसेंस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी दी गई है, जो 95V के लो वोल्टेज पर भी काम करती है। इसका 12 घंटे कूलिंग रिटेंशन, जंबो बॉटल स्टोरेज, और हनी कॉम्ब लॉक-इन टेक्नोलॉजी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
5 स्टार रेटिंग से बिजली की बचत
इंटेलिसेंस इन्वर्टर
95V लो वोल्टेज पर भी काम करता है
12 घंटे तक कूलिंग पावर कट में
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो डिफ्रॉस्ट नहीं
बड़ी फैमिली के लिए क्षमता सीमित
7. Whirlpool 207 L 5 Star Icemagic Pro Inverter Direct-Cool Single Door Refrigerator (230 IMPRO ROY 5S INV SAPPHIRE ABYSS-Z1, Blue)
इस रेफ्रिजरेटर की कीमत 26% डिस्काउंट के साथ 18,490 रुपये हो जाती है। यह 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आता है, जिससे बिजली बिल काफी कम होता है। इसका इंटेलिसेंस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी कंप्रेसर न केवल 95V के लो वोल्टेज पर भी काम करता है, बल्कि 25 साल तक भरोसेमंद परफॉर्मेंस (VDE Germany Certified) सुनिश्चित करता है। इसकी स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन 95V से 300V तक के वोल्टेज फ्लक्चुएशन में भी लगातार कूलिंग देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
5 स्टार एनर्जी रेटिंग
207L की पर्याप्त कैपेसिटी छोटे परिवार के लिए
95V–300V वोल्टेज पर स्टेबलाइजर-फ्री
VDE Germany सर्टिफाइड- 25 साल कंप्रेसर रिलायबिलिटी
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो डिफ्रॉस्ट की सुविधा नहीं
4+ सदस्यों के लिए पर्याप्त कैपेसिटी नहीं
8. Voltas Beko, A TATA Product 183 L 5 Star Direct Cool Single Door Refrigerator (RDC215A/W0BWRTM0B00GO, Bonita Wine, Fresh Box and Quick Freeze Technology, with Base Drawer)
इसकी कीमत 28,490 रुपये है। इस पर 46% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 15,490 रुपये हो जाती है। इसमें 5 स्टार एनर्जी रेटिंग दी गई है, जिससे यह बिजली की खपत को कम करके आपके बिल बचाता है। इसका सालाना बिजली खर्च केवल 125 kWh है। इसमें स्पिल-प्रूफ टफेन्ड ग्लास शेल्व्स दी गई हैं। यह फ्रिज लंबे समय तक भरोसेमंद परफॉर्मेंस देने के लिए 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी और 10 साल की कंप्रेसर वारंटी के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
5 स्टार एनर्जी रेटिंग
केवल 125 यूनिट सालाना खपत
मजबूत टफेंड ग्लास शेल्व्स
कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश डिजाइन
लंबी कंप्रेसर वारंटी (10 साल)
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो डिफ्रॉस्ट नहीं
बड़ी फैमिली (4+ सदस्यों) के लिए पर्याप्त नहीं
9. Godrej 194 L 5 Star | Turbo Cooling Technology | 24 Day Farm Freshness | Moisture Control, Hygiene+ Inverter Technology | Direct Cool Single Door Refrigerator (RD EMARVEL 215E THI FS ST, Fossil Steel)
इस फ्रिज की कीमत 25,990 रुपये है। इस पर 37% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 16,490 रुपये रह जाती है। इसमें टर्बो कूलिंग टेक्नोलॉजी दी गई है, जो फास्ट कूलिंग देता है। इसमें 24 डे फार्म फ्रेशनेस तकनीक दी गई है। साथ ही, मॉइश्चर कंट्रोल और हाईजीन+ इन्वर्टर टेक्नोलॉजी दी गई है। यह फ्रिज 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
5 स्टार रेटिंग
टर्बो कूलिंग से तेज कूलिंग
24 डे फार्म फ्रेशनेस
मॉइश्चर कंट्रोल + हाईजीन + इन्वर्टर टेक्नोलॉजी
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो डिफ्रॉस्ट नहीं
बड़ी फैमिली (4+ सदस्यों) के लिए कैपेसिटी कम
10. CANDY 190 L 5 Star Direct Cool Single Door Refrigerator Mettalic Finish with Toughened glass shelves & large vegetable Box (Brushline Silver, CSD2005SS)
इसकी कीमत 19,490 रुपये से कम होकर 13,690 रुपये हो गई है। इसका 190 लीटर कैपेसिटी फ्रेश फूड और फ्रीजर दोनों के लिए पर्याप्त है। यह 5 स्टार एनर्जी रेटिंग वाला फ्रिज है, जिसकी सालाना बिजली खपत 136 kWh है। इसमें लगा एडवांस्ड कंप्रेसर कम शोर करता है। साथ ही 10 साल की वारंटी के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
5 स्टार रेटिंग से बिजली की बचत
मजबूत और टिकाऊ कंप्रेसर
छोटे परिवार या बैचलर्स के लिए परफेक्ट कैपेसिटी
प्रीमियम स्टील फिनिश
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो डिफ्रॉस्ट सुविधा नहीं
बड़ी फैमिली (4+ मेंबर्स) के लिए सीमित कैपेसिटी
