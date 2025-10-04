अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में हजारों रुपये कम हुई 5 Star Refrigerator की कीमत, खाना रहेगा कई दिन तक फ्रेश

Top 10 Best 5 Star Refrigerator: अगर आप अपने लिए एक नया रेफ्रिजरेटर खरीदने का प्लान कर रहे हैं और 5 स्टार रेटिंग वाला विकल्प खोज रहे हैं, तो यहां दिए गए ऑप्शन्स आपके लिए सही रहेंगे।

Top 10 Best 5 Star Refrigerator: 5 स्टार रेटिंग का मतलब है कि इस तरह के फ्रिज बिजली की बहुत कम खपत करते हैं। इनकी कूलिंग पावर काफी तेज और असरदार होती है, जिससे सब्जियां, फल और दूध लंबे समय तक फ्रेश रहते हैं। इनकी स्टोरेज काफी बड़ी होती है, जिससे इसमें काफी सारा सामान स्टोर किया जा सकता है। ये परिवार की जरूरतों के हिसाब से छोटे और बड़े दोनों साइज में उपलब्ध होते हैं।

इसकी कीमत 22,490 रुपये है, लेकिन इस पर 31% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसे 15,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसकी 190 लीटर कैपेसिटी दिन की जरूरतों के लिए सही रहेगा। 5 स्टार रेटिंग के साथ यह बिजली खपत कम करता है। इसमें लगा इन्वर्टर कंप्रेसर शोर कम करता है। साथ ही 50% तक कम बिजली खर्च करता है। इसके साथ 1 साल की कॉप्रीहेंसिव वारंटी और 10 साल की कंप्रेसर वारंटी मिलती है।

Specifications कैपेसिटी 190 लीटर एनर्जी रेटिंग 5 स्टार कंप्रेसर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, 50% कम पावर खपत वारंटी 1 साल प्रोडक्ट + 10 साल कंप्रेसर क्यों खरीदें 5- स्टार एनर्जी एफिशिएंसी 50% कम पावर खपत करने वाला इन्वर्टर कंप्रेसर मॉडर्न डैजल स्टील फिनिश से प्रीमियम लुक लंबी वारंटी (10 साल कंप्रेसर पर) क्यों खोजें विकल्प फ्रॉस्ट-फ्री नहीं बड़ी फैमिली के लिए छोटी कैपेसिटी

इस रेफ्रिजरेटर की कीमत 21,999 रुपये है। इस पर 21% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 17,290 रुपये हो जाती है। इसका डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर न सिर्फ कम शोर करता है, बल्कि 50% तक बिजली बचत भी करता है। 5 स्टार एनर्जी रेटिंग और सालाना केवल 131 kWh बिजली खपत इसे बेहद किफायती बनाते हैं। इसका मॉडर्न पैराडाइज ब्लूम ब्लू पैटर्न किचन को प्रीमियम लुक देता है।

Specifications कैपेसिटी 189 लीटर एनर्जी रेटिंग 5 स्टार कंप्रेसर डिजिटल इन्वर्टर- 50% कम पावर खपत, कम शोर वारंटी 1 साल प्रोडक्ट + 20 साल कंप्रेसर क्यों खरीदें 5 स्टार रेटिंग से बिजली की बचत डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर 20 साल लंबी वारंटी (कंप्रेसर पर) छोटे परिवार के लिए परफेक्ट साइज क्यों खोजें विकल्प फ्रॉस्ट-फ्री सुविधा नहीं बड़ी फैमिली (4+ सदस्यों) के लिए छोटी क्षमता

इसकी कीमत 22,999 रुपये है। इस पर 27% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 16,790 रुपये हो जाती है। इसका डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर 50% तक कम बिजली खर्च करता है और साथ ही शोर भी बेहद कम करता है। इसमें 5 स्टार एनर्जी रेटिंग दी गई है, जिससे सालाना सिर्फ 130 kWh खपत करता है। इसमें 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी और 20 साल की कंप्रेसर वारंटी दी गई है।

Specifications कैपेसिटी 183 लीटर एनर्जी रेटिंग 5 स्टार वार्षिक बिजली खपत 130 kWh कंप्रेसर डिजिटल इन्वर्टर– 50% कम पावर खपत, कम शोर वारंटी 1 साल प्रोडक्ट + 20 साल कंप्रेसर क्यों खरीदें 5 स्टार रेटिंग से बिजली की बचत डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर 20 साल लंबी वारंटी (कंप्रेसर पर) छोटे परिवार के लिए किफायती विकल्प क्यों खोजें विकल्प फ्रॉस्ट-फ्री नहीं बड़ी फैमिली (4+ सदस्यों) के लिए सही नहीं

इसकी एमआरपी 22,750 रुपये है। इस पर 30% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 15,990 रुपये है। इसमें फास्ट कूलिंग और पावर कट के दौरान 10 घंटे तक कूलिंग रिटेंशन की सुविधा मिलती है। इसकी 5 स्टार एनर्जी रेटिंग और सालाना सिर्फ 126 यूनिट बिजली खपत करता है। इसमें फास्ट आइस ट्रे दी गई है।

Specifications नेट कैपेसिटी 197 लीटर एनर्जी रेटिंग 5 स्टार वार्षिक बिजली खपत 126 यूनिट प्रति वर्ष वारंटी 4 साल मशीन, 10 साल कंप्रेसर, 10 साल स्पेयर पार्ट्स सपोर्ट कूलिंग रिटेंशन पावर कट में 10 घंटे तक क्यों खरीदें 5 स्टार एनर्जी रेटिंग पावर कट में भी 10 घंटे तक कूलिंग फास्ट आइस तकनीक बड़ा क्रिस्पर (20L) सब्जियों/फलों के लिए IFB सुपर वारंटी (लंबे समय तक भरोसा) क्यों खोजें विकल्प ऑटो डिफ्रॉस्ट नहीं बड़ी फैमिली (4+ मेंबर्स) के लिए छोटी क्षमता

इस रेफ्रिजरेटर की कीमत 22,499 रुपये है। इस पर 27% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 16,490 रुपये हो गई है। इसमें स्मार्ट कनेक्ट टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे यह पावर कट के समय आपके होम इन्वर्टर से कनेक्ट होकर लगातार कूलिंग देता है। इसकी 5 स्टार एनर्जी रेटिंग कम बिजली खपत करता है। इसका टाइमलेस डिजाइन आपके किचन को आकर्षक लुक देता है।

Specifications कैपेसिटी 185 लीटर एनर्जी रेटिंग 5 स्टार टेक्नोलॉजी स्मार्ट कनेक्ट (पावर कट में इन्वर्टर से कनेक्ट) वारंटी 1 साल प्रोडक्ट + 10 साल कंप्रेसर क्यों खरीदें 5 स्टार रेटिंग से बिजली की बचत स्मार्ट कनेक्ट इन्वर्टर सपोर्ट छोटे परिवारों के लिए परफेक्ट 10 साल की लंबी कंप्रेसर वारंटी क्यों खोजें विकल्प ऑटो डिफ्रॉस्ट फीचर नहीं बड़ी फैमिली के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं

इसकी कीमत 21,700 रुपये है। इस पर 24% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 16,490 रुपये रह जाता है। यह 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आता है, जो बिजली बिल को काफी कम करता है। इसमें इंटेलिसेंस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी दी गई है, जो 95V के लो वोल्टेज पर भी काम करती है। इसका 12 घंटे कूलिंग रिटेंशन, जंबो बॉटल स्टोरेज, और हनी कॉम्ब लॉक-इन टेक्नोलॉजी दी गई है।

Specifications कैपेसिटी 184 लीटर एनर्जी रेटिंग 5 स्टार वारंटी 1 साल प्रोडक्ट + 10 साल कंप्रेसर टेक्नोलॉजी इंटेलिसेंस इन्वर्टर (95V लो वोल्टेज पर भी काम करता है) सर्टिफिकेशन VDE Germany – 25 साल कंप्रेसर रिलायबिलिटी क्यों खरीदें 5 स्टार रेटिंग से बिजली की बचत इंटेलिसेंस इन्वर्टर 95V लो वोल्टेज पर भी काम करता है 12 घंटे तक कूलिंग पावर कट में क्यों खोजें विकल्प ऑटो डिफ्रॉस्ट नहीं बड़ी फैमिली के लिए क्षमता सीमित

इस रेफ्रिजरेटर की कीमत 26% डिस्काउंट के साथ 18,490 रुपये हो जाती है। यह 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आता है, जिससे बिजली बिल काफी कम होता है। इसका इंटेलिसेंस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी कंप्रेसर न केवल 95V के लो वोल्टेज पर भी काम करता है, बल्कि 25 साल तक भरोसेमंद परफॉर्मेंस (VDE Germany Certified) सुनिश्चित करता है। इसकी स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन 95V से 300V तक के वोल्टेज फ्लक्चुएशन में भी लगातार कूलिंग देता है।

Specifications कैपेसिटी 207 लीटर एनर्जी रेटिंग 5 स्टार वारंटी 1 साल प्रोडक्ट + 10 साल कंप्रेसर टेक्नोलॉजी इंटेलिसेंस इन्वर्टर सर्टिफिकेशन VDE Germany – 25 साल कंप्रेसर रिलायबिलिटी क्यों खरीदें 5 स्टार एनर्जी रेटिंग 207L की पर्याप्त कैपेसिटी छोटे परिवार के लिए 95V–300V वोल्टेज पर स्टेबलाइजर-फ्री VDE Germany सर्टिफाइड- 25 साल कंप्रेसर रिलायबिलिटी क्यों खोजें विकल्प ऑटो डिफ्रॉस्ट की सुविधा नहीं 4+ सदस्यों के लिए पर्याप्त कैपेसिटी नहीं

इसकी कीमत 28,490 रुपये है। इस पर 46% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 15,490 रुपये हो जाती है। इसमें 5 स्टार एनर्जी रेटिंग दी गई है, जिससे यह बिजली की खपत को कम करके आपके बिल बचाता है। इसका सालाना बिजली खर्च केवल 125 kWh है। इसमें स्पिल-प्रूफ टफेन्ड ग्लास शेल्व्स दी गई हैं। यह फ्रिज लंबे समय तक भरोसेमंद परफॉर्मेंस देने के लिए 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी और 10 साल की कंप्रेसर वारंटी के साथ आता है।

Specifications कैपेसिटी 183 लीटर एनर्जी रेटिंग 5 स्टार वार्षिक खपत 125 kWh वारंटी 1 साल प्रोडक्ट + 10 साल कंप्रेसर शेल्व्स स्पिल-प्रूफ टफेन्ड ग्लास क्यों खरीदें 5 स्टार एनर्जी रेटिंग केवल 125 यूनिट सालाना खपत मजबूत टफेंड ग्लास शेल्व्स कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश डिजाइन लंबी कंप्रेसर वारंटी (10 साल) क्यों खोजें विकल्प ऑटो डिफ्रॉस्ट नहीं बड़ी फैमिली (4+ सदस्यों) के लिए पर्याप्त नहीं

इस फ्रिज की कीमत 25,990 रुपये है। इस पर 37% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 16,490 रुपये रह जाती है। इसमें टर्बो कूलिंग टेक्नोलॉजी दी गई है, जो फास्ट कूलिंग देता है। इसमें 24 डे फार्म फ्रेशनेस तकनीक दी गई है। साथ ही, मॉइश्चर कंट्रोल और हाईजीन+ इन्वर्टर टेक्नोलॉजी दी गई है। यह फ्रिज 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आता है।

Specifications कैपेसिटी 194 लीटर एनर्जी रेटिंग 5 स्टार टेक्नोलॉजी मॉइश्चर कंट्रोल + हाईजीन + इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वारंटी 10 साल कंप्रेसर क्यों खरीदें 5 स्टार रेटिंग टर्बो कूलिंग से तेज कूलिंग 24 डे फार्म फ्रेशनेस मॉइश्चर कंट्रोल + हाईजीन + इन्वर्टर टेक्नोलॉजी क्यों खोजें विकल्प ऑटो डिफ्रॉस्ट नहीं बड़ी फैमिली (4+ सदस्यों) के लिए कैपेसिटी कम

इसकी कीमत 19,490 रुपये से कम होकर 13,690 रुपये हो गई है। इसका 190 लीटर कैपेसिटी फ्रेश फूड और फ्रीजर दोनों के लिए पर्याप्त है। यह 5 स्टार एनर्जी रेटिंग वाला फ्रिज है, जिसकी सालाना बिजली खपत 136 kWh है। इसमें लगा एडवांस्ड कंप्रेसर कम शोर करता है। साथ ही 10 साल की वारंटी के साथ आता है।

Specifications कैपेसिटी 190 लीटर एनर्जी रेटिंग 5 स्टार कंप्रेसर टेक्नोलॉजी कम शोर, लंबे समय तक टिकाऊ वारंटी 1 साल प्रोडक्ट + 10 साल कंप्रेसर क्यों खरीदें 5 स्टार रेटिंग से बिजली की बचत मजबूत और टिकाऊ कंप्रेसर छोटे परिवार या बैचलर्स के लिए परफेक्ट कैपेसिटी प्रीमियम स्टील फिनिश क्यों खोजें विकल्प ऑटो डिफ्रॉस्ट सुविधा नहीं बड़ी फैमिली (4+ मेंबर्स) के लिए सीमित कैपेसिटी

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।