दिवाली से पहले सस्ते में खरीदें एयर प्यूरीफायर, Amazon इन टॉप 10 मॉडल पर लाया शानदार डील Amazon Great Indian Festival Sale 2025 best Air purifier before diwali philips dyson, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Amazon Great Indian Festival Sale 2025 best Air purifier before diwali philips dyson

दिवाली से पहले सस्ते में खरीदें एयर प्यूरीफायर, Amazon इन टॉप 10 मॉडल पर लाया शानदार डील

दिवाली से पहले एयर प्यूरीफायर खरदीने पर अमेजन की तरफ से शानदीर डील निकाली गई हैं, जहां से आप सस्ते में एयर प्यूरीफायर को खरीद सकते हैं..

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 02:45 PM
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

दिवाली के बाद उत्तर भारत के ज्यादा शहरों में प्रदूषण की समस्या हो जाती है। इसकी सबसे ज्यादा चपेट में बच्चे और बूढ़े आते हैं। एयर प्यूरीफायर को खरीदने के लिए आपको दिवाली का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त डिमांड ज्यादा होने से कीमत बढ़ सकती है। ऐसे में अब अभी अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल से बंपर डिस्काउंट ऑफर में घर के लिए बेस्ट एयर प्यूरीफायर खरीद सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हम टॉप 10 बेस्ट एयर प्यूरीफायर की लिस्ट लेकर आए हैं..

दिवाली से पहले सस्ते में खरीदें एयर प्यूरीफायर, Amazon इन टॉप 10 मॉडल पर लाया शानदार डील
Loading Suggestions...

यह एयर प्यूरीफायर 50% डिस्काउंट के साथ सिर्फ 4,999 में अमेजन पर मिल रहा है। यह 3-in-1 फिल्ट्रेशन सिस्टम के साथ आता है। यह 99.99% धूल, धुआं, स्मोक, बैक्टीरिया और PM2.5 तक हटाकर आपको फ्रेश एयर देता है।

Specifications

डिस्प्ले/कंट्रोल
One Touch
कवरेज एरिया
235 sq. ft
नॉइज़ लेवल
29 dB
वजन
1.5 Kg

क्यों खरीदें

...

बजट-फ्रेंडली प्राइस

...

लो नॉइज़ लेवल

...

छोटे कमरों और ऑफिस स्पेस के लिए परफेक्ट

...

3-स्टेज एडवांस्ड फिल्ट्रेशन

क्यों खोजें विकल्प

...

सिर्फ 235 sq. ft. तक की कवरेज

...

स्मार्ट ऐप या वॉइस कंट्रोल सपोर्ट नहीं

...

फिल्टर रिप्लेसमेंट कॉस्ट अलग

Loading Suggestions...

यह एयर प्यूरीफायर 36% डिस्काउंट के साथ अमेदन पर सिर्फ 6,990 में मिल रहा है। यह H13 True HEPA फिल्टर, 3-स्टेज प्यूरीफिकेशन और फ्रेग्रेन्स स्पंज के साथ आता है, जो धूल, स्मोक और पोलन हटाने के साथ-साथ कमरे में हल्की खुशबू भी फैलाता है।

Specifications

डिस्प्ले/कंट्रोल
Touch (2-बटन ऑपरेशन)
कवरेज एरिया
183 sq. ft.
फिल्टर
H13 True HEPA, Pre-Filter, Activated Carbon
नॉइज़ लेवल
25 dB
वजन
1.06 Kg

क्यों खरीदें

...

से तेज और प्रभावी प्यूरीफिकेशन

...

नाइट यूज के लिए परफेक्ट

...

रूम में फ्रेग्रेन्स का ऑप्शन

...

हल्का और पोर्टेबल

क्यों खोजें विकल्प

...

सिर्फ छोटे कमरों के लिए

...

फिल्टर रिप्लेसमेंट कॉस्ट अलग से

...

स्मार्ट कंट्रोल सपोर्ट नहीं

Loading Suggestions...

यह एयर प्यूरीफायर अभी 17% डिस्काउंट के साथ सिर्फ 8,299 में मिल रहा है। यह 360° एयर सक्शन,रियर टाइम एक्यूआई डिस्प्ले और फिलिप्स नैनो प्रोटेकशन हेफा फिल्टर के साथ आता है।

Specifications

कवरेज एरिया
300 sq. ft.
फिल्टर
2-Layer HEPA + NanoProtect
नॉइज़ लेवल
20.5 dB
वजन
2.5 Kg
पावर
21W

क्यों खरीदें

...

पारंपरिक HEPA H13 से 2x ज्यादा प्रभावी

...

Air Quality का लाइव ट्रैकिंग

...

Bedroom और Night Use के लिए परफेक्ट

...

लाइट और पोर्टेबल

क्यों खोजें विकल्प

...

ऐप कंट्रोल नहीं

...

मात्र 300 sq. ft. एरिया कवरेज

Loading Suggestions...

यह घर और ऑफिस के लिए शानदार एयर प्यूरीफायर ऑप्शन है। इसे अभी अमेजन पर यह 53% डिस्काउंट के साथ सिर्फ 10,790 में खरीदा जा सकता है।

Specifications

कवरेज एरिया
500 sq. ft.
फिल्टर
4-Layer
कंट्रोल:
App + Voice
मोड्स
Auto, Manual, Sleep, QSenseAI
वज़न
5.3 Kg

क्यों खरीदें

...

बड़े रूम के लिए सही

...

ऐप और वॉइस कंट्रोल

...

एयर क्लॉलिटी ऑटो एडजेस्ट

...

लॉन्ग लॉस्टिंग फिल्टर

क्यों खोजें विकल्प

...

वजन थोड़ा ज्यादा

...

वारंटी सिर्फ 1 साल (

Loading Suggestions...

इसे अमेजन से 48% डिस्काउंट के साथ 17,998 में खरीदा जा सकता है। इसमें एंटी वायरस ग्रीन ट्रू हेफा फिल्टर, रियर टाइम एक्यूआई मॉनिटरिंग और 8500 घंटे की लंबी फिल्टर लाइफ दी गई है।

Specifications

कवरेज एरिया
355 Sq. Ft.
नॉइज लेवल
22 dB
कंट्रोल
Touch Panel
फिल्टर लाइफ
8500 Hrs
वारंटी
1 साल

क्यों खरीदें

...

HEPA फिल्टर वायरस और एलर्जेंस को भी खत्म करता है

...

Real-Time AQI मॉनिटरिंग

...

8500 घंटे की सबसे लंबी फिल्टर लाइफ

क्यों खोजें विकल्प

...

WiFi/App Control फीचर नहीं

...

कीमत थोड़ी ज्यादा लग सकती है

Loading Suggestions...

अगर आप घर के लिए एक स्मार्ट और किफायती एयर प्यूरीफायर ढूंढ रहे हैं तो Qubo Smart Air Purifier Q500 (Hero Group) आपके लिए एक बेस्ट चॉइस है। इसमें 53% डिस्काउंट के साथ 10,790 रुपये में खरदी सकते हैं। यह HEPA H13 फिल्टर, 9000 घंटे की लंबी फिल्टर लाइफ, ऐप और वाइस कंट्रोल और अल्ट्रा क्वाइट मोटर के साथ हेल्दी एयर के लिए परफेक्ट पैकेज है।

Specifications

कवरेज एरिया
500 sq.ft.
फ़िल्टर लाइफ
9000 घंटे
वजन
5.3 Kg
वारंटी
1 साल

क्यों खरीदें

...

हाई परफॉर्मेंस क्लीन एयर डिलीवरी

...

किफायती और लॉन्ग-लास्टिंग

...

मोबाइल से कंट्रोल और मॉनिटरिंग

...

Alexa और Google Assistant से कंट्रोल

...

500 sq.ft. तक का कवरेज

क्यों खोजें विकल्प

...

सिर्फ सफेद रंग में उपलब्ध

...

फ़िल्टर रिप्लेसमेंट का खर्च अतिरिक्त

Loading Suggestions...

अगर आप घर के लिए एक प्रीमियम और हाई-कवरेज एयर प्यूरीफायर ढूंढ रहे हैं तो यक एच्छा ऑप्शन हो सकता है, जिसे आप अमेजन से 19,799 रुपये में खरीद पाएंगे। इसका ट्रू हेफा फिल्टर, 516 स्क्वॉयर फीट कवरेज और स्मार्ट ऐप और वॉइस कंट्रोल के साथ यह बड़े कमरों और लिविंग एरिया के लिए परफेक्ट पैकेज है।

Specifications

कवरेज एरिया
516 sq.ft.
फिल्ट्रेशन
Primary + True HEPA + Activated Carbon
एयर इनटेक
360°
वजन
5.6 Kg
वारंटी
1 साल

क्यों खरीदें

...

सुरक्षित और हेल्थ-फ्रेंडली

...

वॉइस से ऑपरेट करें

...

रियल-टाइम AQI और स्मार्ट कंट्रोल

क्यों खोजें विकल्प

...

कीमत मिड-रेंज से थोड़ी ज्यादा

...

डिस्काउंट कम

Loading Suggestions...

यह घर या ऑफिस के लिए किफायती एयर प्यूरीफायर है। इसे अमेजन से 6,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस पर 58 फीसद का डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें हेफा, कार्बन, प्री फिल्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है।

Specifications

कवरेज एरिया
250 sq.ft.
फिल्टर
HEPA + Carbon + Pre-Filter
नॉइज लेवल
49 dB
कंट्रोल मोड्स
Auto, Manual, Haze

क्यों खरीदें

...

एडवांस प्यूरीफिकेशन

...

2 साल तक फ़िल्टर लाइफ

...

कॉम्पैक्ट और लाइटवेट

...

ड्यूल प्यूरीफिकेशन सिस्टम

क्यों खोजें विकल्प

...

कवरेज सिर्फ 250 sq.ft.

...

49 dB नॉइस लेवल

Loading Suggestions...

अगर आप बड़े कमरे के लिए एक प्रीमियम एयर प्यूरीफायर की तलाश में हैं तो यह आपके लिए एक शानदार ऑप्शन है। इसमें 600 sq.ft. तक के एरिया कवरेज मिलता है। इसमें हेफा H13 और एक्टिव कार्बन फिल्टर से 99.95% तक एलर्जेंस और PM0.1 जैसे अल्ट्रा-फाइन पार्टिकल्स को हटाता है।

Specifications

कवरेज एरिया
600 sq.ft.
कंट्रोल
रिमोट कंट्रोल
वजन
4.7 Kg
डायमेंशन
22D x 22W x 105H cm

क्यों खरीदें

...

बड़े कमरे के लिए परफेक्ट

...

डुअल परफॉर्मेंस

...

2 साल की वारंटी

...

रिमोट कंट्रोल सुविधा

क्यों खोजें विकल्प

...

हाई प्राइस

...

वॉइल ऐप कंट्रोल नहीं

Loading Suggestions...

अगर आप अपने Split AC को ही Air Purifier में बदलना चाहते हैं, तो Airth AC Air Purifier आपके लिए एक किफायती और आसान सॉल्यूशन है। यह सिर्फ 2 मिनट की इंस्टॉलेशन से आपका AC HEPA फिल्टर से लैस हो जाता है और PM2.5, डस्ट, एलर्जेंस व जर्म्स का 99% तक सफाया करता है।

Specifications

कवरेज एरिया
450 sq.ft.
फिल्टर टाइप
HEPA
पॉल्यूशन रिमूवल
99%
इंस्टॉलेशन
2 मिनट
ऑपरेशन
Silent

क्यों खरीदें

...

किसी भी split AC पर 2 मिनट में फिट

...

कोई Power Source नहीं चाहिए

...

450 sq.ft. तक का कवरेज

...

कूलिंग बेहतर और बिजली का बिल कम

...

एयर प्यूरीफायर मशीन खरीदने की जरूरत नहीं

क्यों खोजें विकल्प

...

बहुत किफायती

...

सिर्फ Split AC के साथ काम करता है

...

ऐप कंट्रोल नहीं

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Gadgets Hindi News
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.