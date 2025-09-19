दिवाली से पहले सस्ते में खरीदें एयर प्यूरीफायर, Amazon इन टॉप 10 मॉडल पर लाया शानदार डील
दिवाली से पहले एयर प्यूरीफायर खरदीने पर अमेजन की तरफ से शानदीर डील निकाली गई हैं, जहां से आप सस्ते में एयर प्यूरीफायर को खरीद सकते हैं..
दिवाली के बाद उत्तर भारत के ज्यादा शहरों में प्रदूषण की समस्या हो जाती है। इसकी सबसे ज्यादा चपेट में बच्चे और बूढ़े आते हैं। एयर प्यूरीफायर को खरीदने के लिए आपको दिवाली का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त डिमांड ज्यादा होने से कीमत बढ़ सकती है। ऐसे में अब अभी अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल से बंपर डिस्काउंट ऑफर में घर के लिए बेस्ट एयर प्यूरीफायर खरीद सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हम टॉप 10 बेस्ट एयर प्यूरीफायर की लिस्ट लेकर आए हैं..
यह एयर प्यूरीफायर 50% डिस्काउंट के साथ सिर्फ 4,999 में अमेजन पर मिल रहा है। यह 3-in-1 फिल्ट्रेशन सिस्टम के साथ आता है। यह 99.99% धूल, धुआं, स्मोक, बैक्टीरिया और PM2.5 तक हटाकर आपको फ्रेश एयर देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बजट-फ्रेंडली प्राइस
लो नॉइज़ लेवल
छोटे कमरों और ऑफिस स्पेस के लिए परफेक्ट
3-स्टेज एडवांस्ड फिल्ट्रेशन
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 235 sq. ft. तक की कवरेज
स्मार्ट ऐप या वॉइस कंट्रोल सपोर्ट नहीं
फिल्टर रिप्लेसमेंट कॉस्ट अलग
यह एयर प्यूरीफायर 36% डिस्काउंट के साथ अमेदन पर सिर्फ 6,990 में मिल रहा है। यह H13 True HEPA फिल्टर, 3-स्टेज प्यूरीफिकेशन और फ्रेग्रेन्स स्पंज के साथ आता है, जो धूल, स्मोक और पोलन हटाने के साथ-साथ कमरे में हल्की खुशबू भी फैलाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
से तेज और प्रभावी प्यूरीफिकेशन
नाइट यूज के लिए परफेक्ट
रूम में फ्रेग्रेन्स का ऑप्शन
हल्का और पोर्टेबल
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ छोटे कमरों के लिए
फिल्टर रिप्लेसमेंट कॉस्ट अलग से
स्मार्ट कंट्रोल सपोर्ट नहीं
यह एयर प्यूरीफायर अभी 17% डिस्काउंट के साथ सिर्फ 8,299 में मिल रहा है। यह 360° एयर सक्शन,रियर टाइम एक्यूआई डिस्प्ले और फिलिप्स नैनो प्रोटेकशन हेफा फिल्टर के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
पारंपरिक HEPA H13 से 2x ज्यादा प्रभावी
Air Quality का लाइव ट्रैकिंग
Bedroom और Night Use के लिए परफेक्ट
लाइट और पोर्टेबल
क्यों खोजें विकल्प
ऐप कंट्रोल नहीं
मात्र 300 sq. ft. एरिया कवरेज
यह घर और ऑफिस के लिए शानदार एयर प्यूरीफायर ऑप्शन है। इसे अभी अमेजन पर यह 53% डिस्काउंट के साथ सिर्फ 10,790 में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़े रूम के लिए सही
ऐप और वॉइस कंट्रोल
एयर क्लॉलिटी ऑटो एडजेस्ट
लॉन्ग लॉस्टिंग फिल्टर
क्यों खोजें विकल्प
वजन थोड़ा ज्यादा
वारंटी सिर्फ 1 साल (
इसे अमेजन से 48% डिस्काउंट के साथ 17,998 में खरीदा जा सकता है। इसमें एंटी वायरस ग्रीन ट्रू हेफा फिल्टर, रियर टाइम एक्यूआई मॉनिटरिंग और 8500 घंटे की लंबी फिल्टर लाइफ दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
HEPA फिल्टर वायरस और एलर्जेंस को भी खत्म करता है
Real-Time AQI मॉनिटरिंग
8500 घंटे की सबसे लंबी फिल्टर लाइफ
क्यों खोजें विकल्प
WiFi/App Control फीचर नहीं
कीमत थोड़ी ज्यादा लग सकती है
अगर आप घर के लिए एक स्मार्ट और किफायती एयर प्यूरीफायर ढूंढ रहे हैं तो Qubo Smart Air Purifier Q500 (Hero Group) आपके लिए एक बेस्ट चॉइस है। इसमें 53% डिस्काउंट के साथ 10,790 रुपये में खरदी सकते हैं। यह HEPA H13 फिल्टर, 9000 घंटे की लंबी फिल्टर लाइफ, ऐप और वाइस कंट्रोल और अल्ट्रा क्वाइट मोटर के साथ हेल्दी एयर के लिए परफेक्ट पैकेज है।
Specifications
क्यों खरीदें
हाई परफॉर्मेंस क्लीन एयर डिलीवरी
किफायती और लॉन्ग-लास्टिंग
मोबाइल से कंट्रोल और मॉनिटरिंग
Alexa और Google Assistant से कंट्रोल
500 sq.ft. तक का कवरेज
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ सफेद रंग में उपलब्ध
फ़िल्टर रिप्लेसमेंट का खर्च अतिरिक्त
अगर आप घर के लिए एक प्रीमियम और हाई-कवरेज एयर प्यूरीफायर ढूंढ रहे हैं तो यक एच्छा ऑप्शन हो सकता है, जिसे आप अमेजन से 19,799 रुपये में खरीद पाएंगे। इसका ट्रू हेफा फिल्टर, 516 स्क्वॉयर फीट कवरेज और स्मार्ट ऐप और वॉइस कंट्रोल के साथ यह बड़े कमरों और लिविंग एरिया के लिए परफेक्ट पैकेज है।
Specifications
क्यों खरीदें
सुरक्षित और हेल्थ-फ्रेंडली
वॉइस से ऑपरेट करें
रियल-टाइम AQI और स्मार्ट कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
कीमत मिड-रेंज से थोड़ी ज्यादा
डिस्काउंट कम
यह घर या ऑफिस के लिए किफायती एयर प्यूरीफायर है। इसे अमेजन से 6,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस पर 58 फीसद का डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें हेफा, कार्बन, प्री फिल्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
एडवांस प्यूरीफिकेशन
2 साल तक फ़िल्टर लाइफ
कॉम्पैक्ट और लाइटवेट
ड्यूल प्यूरीफिकेशन सिस्टम
क्यों खोजें विकल्प
कवरेज सिर्फ 250 sq.ft.
49 dB नॉइस लेवल
अगर आप बड़े कमरे के लिए एक प्रीमियम एयर प्यूरीफायर की तलाश में हैं तो यह आपके लिए एक शानदार ऑप्शन है। इसमें 600 sq.ft. तक के एरिया कवरेज मिलता है। इसमें हेफा H13 और एक्टिव कार्बन फिल्टर से 99.95% तक एलर्जेंस और PM0.1 जैसे अल्ट्रा-फाइन पार्टिकल्स को हटाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़े कमरे के लिए परफेक्ट
डुअल परफॉर्मेंस
2 साल की वारंटी
रिमोट कंट्रोल सुविधा
क्यों खोजें विकल्प
हाई प्राइस
वॉइल ऐप कंट्रोल नहीं
अगर आप अपने Split AC को ही Air Purifier में बदलना चाहते हैं, तो Airth AC Air Purifier आपके लिए एक किफायती और आसान सॉल्यूशन है। यह सिर्फ 2 मिनट की इंस्टॉलेशन से आपका AC HEPA फिल्टर से लैस हो जाता है और PM2.5, डस्ट, एलर्जेंस व जर्म्स का 99% तक सफाया करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
किसी भी split AC पर 2 मिनट में फिट
कोई Power Source नहीं चाहिए
450 sq.ft. तक का कवरेज
कूलिंग बेहतर और बिजली का बिल कम
एयर प्यूरीफायर मशीन खरीदने की जरूरत नहीं
क्यों खोजें विकल्प
बहुत किफायती
सिर्फ Split AC के साथ काम करता है
ऐप कंट्रोल नहीं
