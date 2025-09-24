50MP के सेल्फी कैमरा वाला Motorola फोन हुआ सस्ता, सीधे 7 हजार रुपये का डिस्काउंट
मोटो रेजर 60 अल्ट्रा अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में बंपर डील के साथ मिल रहा है। आप इस फोन को 7 हजार रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। फोन पर 4499 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। ऑफर 5 अक्टूबर तक लाइव रहेगा।
मोटोरोला का स्टाइलिश फोन Motorola Razr 60 Ultra अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में भारी डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। 16जीबी रैम और 512जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत 89998 रुपये है। डील में फोन पर 7 हजार रुपये का फ्लैट इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह ऑफर 5 अक्टूबर तक लाइव रहेगा। फोन पर कंपनी 4499 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में आप इस फोन की कीमत को 44000 रुपये तक कम कर सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।
मोटोरोला रेजर 60 अल्ट्रा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स
कंपनी इस फोन में 6.96 इंच का FlexView 1.5K pOLED LTPO मेन डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 165Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन में 4 इंच का सेकेंडरी डिस्प्ले दिया गया है। यह QuickView pOLED LTPO डिस्प्ले 165Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में कंपनी गोरिल्ला ग्लास सेरेमिक ऑफर कर रही है। फोन 16जीबी LPDDR4x रैम और 512जीबी UFS 4.0 के स्टोरेज के साथ आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट देखने को मिलेगा।
फोटोग्राफी के लिए फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर दिया गया है। फोन का मेन कैमरा OIS फीचर को सपोर्ट करता है। सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी दे रही है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 4700mAh की बैटरी लगी है। यह बैटरी 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्ऱॉयड 15 पर काम करता है।
