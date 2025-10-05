लॉन्च प्राइस से 3500 रुपये सस्ता हुआ Samsung का फोन, कीमत अब 14 हजार रुपये से कम amazon great indian festival offering best deal on Samsung Galaxy M36 5G, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़amazon great indian festival offering best deal on Samsung Galaxy M36 5G

लॉन्च प्राइस से 3500 रुपये सस्ता हुआ Samsung का फोन, कीमत अब 14 हजार रुपये से कम

सैमसंग गैलेक्सी M36 5G लॉन्च प्राइस से सस्ता हो गया है। लॉन्च के समय फोन के 6जीबी रैम और 128जीबी इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 17,499 रुपये थी। यह फोन अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में 13,999 रुपये का मिल रहा है। 

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 5 Oct 2025 07:40 AM
15 हजार रुपये से कम की रेंज में नया फोन लेने की सोच रहे हैं, तो Samsung Galaxy M36 5G आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन साबित हो सकता है। खास बात है कि यह फोन लॉन्च प्राइस से सस्ता हो गया है। लॉन्च के समय फोन के 6जीबी रैम और 128जीबी इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 17,499 रुपये थी। यह फोन अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में 13,999 रुपये का मिल रहा है। आप इस फोन को 699.90 रुपये तक के कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। फोन शानदार एक्सचेंज बोनस के साथ भी आपका हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

सैमसंग गैलेक्सी M36 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन

सैमसंग के इस फोन में आपको 6.7 इंच का फुल एचडी+ Super AMOLED Infinity-U डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए फोन में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस+ देखने को मिलेगा। फोन 8जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी Exynos 1380 चिपसेट दे रही है।

फोटोग्राफी के लिए फोन में कंपनी एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे दे रही है। इनमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल लेंस और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर शामिल है। सेल्फी के लिए कंपनी इसमें 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है।

ये भी पढ़ें:लॉन्च प्राइस से सस्ता हुआ वनप्लस का 5G फोन, 15999 रुपये में खरीदने का मौका

फोन को पावर देने के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में आपको साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 15 पर बेस्ड सैमसंग OneUI 7 पर काम करता है। सैमसंग का यह फोन ऑरेंज हेज, वेल्वेट ब्लैक और सेरीन ग्रीन में कलर ऑप्शन में आता है।

इन फोन पर भी दी जा रही बंपर डील

