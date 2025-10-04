लॉन्च प्राइस से ₹17 हजार तक सस्ते हुए मोटोरोला, सैमसंग, शाओमी के फोन, कीमत देखते ही करेंगे ऑर्डर amazon great indian festival moto samsung and xiaomi phone are now up to 17000 cheaper from their original launch price, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़amazon great indian festival moto samsung and xiaomi phone are now up to 17000 cheaper from their original launch price

लॉन्च प्राइस से ₹17 हजार तक सस्ते हुए मोटोरोला, सैमसंग, शाओमी के फोन, कीमत देखते ही करेंगे ऑर्डर

ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में मोटोरोला, शाओमी और सैमसंग के 5G फोन अपने ओरिजिनल प्राइस से 17 हजार रुपये तक सस्ते हो गए हैं। 5 अक्टूबर तक चलने वाली इस बंपर सेल में आप इन डिवाइसेज को बैंक डिस्काउंट और कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 07:40 AM
लॉन्च प्राइस से बेहद सस्ते में फोन खरीदने का आपके पास शानदार मौका है। अमेजन पर चल रही ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में मोटोरोला, शाओमी और सैमसंग के 5G फोन अपने ओरिजिनल प्राइस से 17 हजार रुपये तक सस्ते हो गए हैं। 5 अक्टूबर तक चलने वाली इस बंपर सेल में आप इन डिवाइसेज को बैंक डिस्काउंट और कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। इन फोन पर तगड़ा एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

Motorola Edge 50 Pro

फोन के 12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की लॉन्च से समय 35999 रुपये थी। यह फोन अब अमेजन इंडिया पर 25249 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है। फोन पर 10 पर्सेंट का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस पर कंपनी 1262 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में आप इस फोन की कीमत को 23450 रुपये तक कम कर सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो इस फोन में आपको 144Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा। फोन का मेन और सेल्फी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। फोन 125 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

XIAOMI 14 Civi

फोन के 8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत लॉन्च से समय 42999 रुपये थी। अब यह फोन अमेजन इंडिया पर 25999 रुपये का मिल रहा है। फोन पर 587 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट दे रही है। फोन पर आपको 1299 रुपये तक का कैशबैक भी मिल सकता है। एक्सचेंज ऑफर में आपको अडिशनल डिस्काउंट भी मिल सकता है। फीचर्स की बात करें, तो फोन में आपको 32 मेगापिक्सल का दो सेल्फी कैमरा और 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। फोन का डिस्प्ले 6.55 इंच का है। फोन में आपको 4700mAh की बैटरी मिलेगी, जो 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

Samsung Galaxy A55 5G

सैमसंग का यह फोन लॉन्च प्राइस से काफी सस्ता हो गया है। लॉन्च के समय फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 39,999 रुपये है। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में यह फोन 23999 रुपये का मिल रहा है। फोन पर 1199 तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में आपको और फायदा हो सकता है। फोन में आपको 6.6 इंच का फुल एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। यह फोन Exynos 1480 प्रोसेसर पर काम करता है।

इन फोन पर भी बंपर डील

