₹7499 में खरीद लें सैमसंग का फोन, रियलमी मात्र ₹6278 का, शुरू हुई अमेजन की सबसे बड़ी सेल
प्राइम यूजर्स के लिए अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की शुरुआत हो गई है। सेल में स्मार्टफोन्स पर जबर्दस्त डील दी जा रही है। हम आपको इस सेल में मिल रहे कुछ किफायती फोन्स के बारे में बता रहे हैं। इन फोन की कीमत 7500 रुपये से कम है।
अमेजन पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। यह सेल अभी प्राइम यूजर्स के लिए लाइव हुई है। ऐसे में अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो अब देर न करें। प्राइम यूजर्स के लिए लाइव हुई इस सेल में हर रेंज के स्मार्टफोन्स पर तगड़ी डील दी जा रही है। वहीं, अगर आप किफायती दाम में नया फोन खरीदना चाह रहे हैं, तो हम आपको तीन जबर्दस्त ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। इन फोन की कीमत 7500 रुपये से कम है। इनमें सबसे सस्ता 6298 रुपये का है। हमारी इस लिस्ट में सैमसंग और रियलमी के साथ रेडमी का फोन भी शामिल है। आइए जानते हैं इन फोन के बारे में।
Realme Narzo 80 Lite 4G
4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन पर 7298 रुपये है। फोन पर 1 हजार रुपये का कूपन डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस डिस्काउंट के साथ यह फोन 6278 रुपये हो जाएगी। फोन पर आपको 364 रुपये तक का कैशबैक भी मिल सकता है। फोन के फीचर्स की बात करें, तो यह फोन 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। फोन में दी गई बैटरी 6300mAh की है। फोन मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ आता है।
Samsung Galaxy M06 5G
4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाला यह फोन अमेजन पर 7499 का मिल रहा है। आप इस फोन को सेल में 374 रुपये तक के कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। फोन पर तगड़ा एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। फोन में कंपनी प्रोसेसर के तौर पर डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट दे रही है। यह फोन एचडी+ डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें आपको फोटोग्राफी के लिए 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। फोन की बैटरी 5000mAh की है।
Redmi A4 5G
4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत 7499 रुपये है। आप इस फोन को 374 रुपये तक के कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। फोन के फीचर्स की बात करें, तो यह फोन 6.88 इंच के डिस्प्ले के साथ आता है। डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। फोन में कंपनी स्नैपड्रैगन 4s जेन 2 प्रोसेसर दे रही है। यह फोन 5160mAh की बैटरी से लैस है, जो 18 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
इन फोन पर भी धांसू डील