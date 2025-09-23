₹16 हजार तक सस्ते हुए सैमसंग, वनप्लस के फोन, iPhone पर भी छूट, शुरू हुई अमेजन की बंपर सेल
अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सभी के लिए लाइव हो गई है। सेल में आप वनप्लस, ऐपल या सैमसंग के फोन को आप 16 हजार रुपये तक सस्ते में खरीद सकते हैं। साथ ही इन फोन पर तगड़ा कैशबैक और एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सभी के लिए लाइव हो गई है। सेल में कई सारे प्रोडक्ट्स पर बंपर डील दी जा रही है। वहीं, आप इस सेल में अगर वनप्लस, ऐपल या सैमसंग का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके पास शानदार मौका है। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में इन तीनों कंपनियों के फोन्स को आप 16 हजार रुपये तक सस्ते में खरीद सकते हैं। साथ ही फोन्स पर कैशबैक भी दिया जा रहा है। आप इन कंपनियों के डिवाइसेज को एक्सचेंज ऑफर्स के साथ खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। आइए जानते हैं इन फोन पर दी जा रही डील के बारे में।
Samsung Galaxy A55 5G
फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत लॉन्च से समय 39999 रुपये है। अब यह फोन 16 हजार रुपये सस्ता हो गया है। आप इसे 23999 रुपये में खरीद सकते हैं। फोन पर 1199 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो आपको इस फोन में 6.6 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। Exynos 1480 प्रोसेसर पर काम करने वाले इस फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। फोन की बैटरी 5000mAh की है, जो 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
1. Samsung Galaxy A55 5G (Awesome Navy, 8GB RAM, 128GB Storage) | AI | Metal Frame | 50 MP Main Camera (OIS) | Super HDR Video| Nightography | IP67 | Corning Gorilla Glass Victus+ | sAMOLED Display
OnePlus Nord CE5
फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत लॉन्च से समय 24999 रुपये थी। अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में यह फोन 1250 रुपये तक के डिस्काउंट के साथ मिल सकता है। फोन पर 1174 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में आपको और फायदा हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो फोन में 7100mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोन में आपको 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ 6.77 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में डाइमेंसिटी 8350 चिपसेट दिया गया है।
2. OnePlus Nord CE5 | Massive 7100mAh Battery | MediaTek Dimensity 8350 Apex | Powered by OnePlus AI | 8GB + 128GB | Nexus Blue
Apple iPhone 15 (128 GB) - Black
फोन की कीमत 46,999 रुपये है। अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में यह फोन 1250 रुपये तक के डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। फोन पर कंपनी 2349 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में फोन और सस्ता हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो इसमें आपको 6.1 इंच का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले मिलेगा। प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी A16 बायोनिक चिपसेट दे रही है। फोन का मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है।
3. Apple iPhone 15 (128 GB) - Black
इन फोन पर भी बंपर डील
(Main Image: Trusted Review)