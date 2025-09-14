10 हजार से कम में खरीदें 16GB तक की रैम वाले फोन, अमेजन की अर्ली डील्स में तगड़ा डिस्काउंट

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की अर्ली डील्स में आप 10 हजार रुपये से कम में 16जीबी तक की रैम वाले फोन खरीद सकते हैं। इन फोन पर कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर भी जिया जा रहा है। इन फोन में आपको 6000mAh तक की बैटरी मिलेगी।

नया फोन खरीदने की सोच रहे हैं और अमेजन ग्रेट फेस्टिवल के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की अर्ली डील्स लाइव हो गई हैं। इसमें स्मार्टफोन्स पर तगड़ी डील दी जा रही है। वहीं, अगर आपका बजट 10 हजार रुपये से कम का है, तो अर्ली डील्स में आपके लिए कुछ जबर्दस्त ऑप्शन मौजूद हैं। यहां हम आपको 10 हजार से कम के तीन धांसू फोन के बारे में बता रहे हैं। इन फोन में आपको पावरफुल बैटरी, बेहतरीन डिस्प्ले और तगड़ा कैमरा मिलेगा।

साथ ही इन फोन में आपको 16जीबी तक की रैम भी मिलेगा। इन फोन पर बैंक डिस्काउंट, कैशबैक और एक्सचेंज बोनस दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। आइए जानते हैं इन फोन के बारे में।

Tecno POP 9 5G 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन पर 9699 रुपये है। पर 969.90 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप इस फोन को 484 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में आप इस फोन की कीमत को 9200 रुपये तक कम कर सकते हैं। कंपनी इस फोन में 8जीबी वर्चुअल रैम दे रही है, जिससे इससे टोटल रैम बढ़ कर 16जीबी तक की हो जाती है। फोन में कंपनी फोटोग्राफी के लिए 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दे रही है। यह फोन 5000mAh की बैटरी और 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। इसमें आपको प्रोसेसर के तौर पर डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट मिलेगा।

iQOO Z10 Lite 5G 4जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 9998 रुपये है। फोन पर 1 हजार रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप इस फोन को 499 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में आप इस फोन की कीमत को 9,450 रुपये तक कम कर सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो फोन में आपको 6000mAh की बैटरी मिलेगा। यह फोन डाइमेंसिटी 6300 5G प्रोसेसर पर काम करता है। फोटोग्राफी के लिए कंपनी इस फोन में 50 मेगापिक्सल का एआई कैमरा दे रही है। फोन का डिस्प्ले 6.74 इंच का है, जो 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है।

Redmi 14C 5G 4जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन पर 9998 रुपये है। फोन पर कंपनी 499 रुपये तक का कैशबैक दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में फोन पर 9,450 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। फोन में वर्चुअल रैम भी दी गई है। इससे इस फोन की टोटल रैम 12जीबी तक की हो जाती है। आपको इस फोन में 120Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। इसमें आपको 5160mAh की बैटरी मिलेगी।