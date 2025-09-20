अमेजन की सबसे धाकड़ डील, 16 हजार रुपये सस्ता हुआ सैमसंग का फोन, रियलमी पर 6 हजार की छूट amazon great indian festival early deals offering up to rupees 16000 off on realme and samsung phones, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़amazon great indian festival early deals offering up to rupees 16000 off on realme and samsung phones

अमेजन की सबसे धाकड़ डील, 16 हजार रुपये सस्ता हुआ सैमसंग का फोन, रियलमी पर 6 हजार की छूट

सैमसंग या रियलमी का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो अमेजन की अर्ली डील्स को आप मिस नहीं करते। इसमें आप सैमसंग के फोन को लॉन्च प्राइस से 16 हजार रुपये सस्ते में खरीद सकते हैं। वहीं रियलमी 6 हजार का डिस्काउंट दिया जा रहा है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 07:40 AM
share Share
Follow Us on

अमेजन इंडिया की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल 23 सितंबर शुरू होने वाली है। सेल शुरू होने से पहले अमेजन ने अर्ली डील्स को लाइव कर दिया है। इसमें कई सारे डिवाइसेज पर तगड़ी डील्स दी जा रही है। वहीं, अगर आप सैमसंग या रियलमी का फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो इस सेल को आप मिस नहीं करते। अर्ली डील्स में आप सैमसंग के फोन को लॉन्च प्राइस से 16 हजार रुपये सस्ते में खरीद सकते हैं। रियलमी की बात करें, तो अर्ली डील्स में रियलमी के फोन पर 6 हजार रुपये का कूपन डिस्काउंट दिया जा रहा है। आइए डीटेल में डील्स के बारे में।

अमेजन की सबसे धाकड़ डील, 16 हजार रुपये सस्ता हुआ सैमसंग का फोन, रियलमी पर 6 हजार की छूट

Samsung Galaxy A55 5G

सैमसंग के इस फोन पर तगड़ी डील दी जा रहा है। लॉन्च के समय 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 39,999 रुपये थी। यह फोन अमेजन पर अब 23,999 रुपये का मिल रहा है। फोन पर 1199 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में आप इस फोन की कीमत को 22,700 रुपये तक कम कर सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

फीचर्स की बात करें, तो फोन में आपको 6.6 इंच का एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। फोन में ऑफर किया जाने वाला डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन Exynos 1480 प्रोसेसर पर काम करता है। फोन की बैटरी 5000mAh की है। फोटोग्राफी के लिए आपको इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा। वहीं, सेल्फी के लिए आपको इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए आपको इसमें इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा।

Loading Suggestions...

Realme GT 7 Pro

12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन पर 50,998 रुपये है। अर्ली डील्स में फोन पर 6 हजार रुपये का कूपन डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह फोन 2549 रुपये तक के कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में फोन 42,600 रुपये तक सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

फीचर्स की बात करें, तो फोन में आपको 6.78 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट देखने को मिलेगा। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। इसमें आपको 58000mAh की बैटरी मिलेगी, जो 120W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

Loading Suggestions...

अर्ली डील्स में इन फोन पर भी बंपर ऑफर

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Amazon Amazon Great Indian Festival Samsung अन्य..
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.