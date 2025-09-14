8000mAh की बैटरी वाला OnePlus पैड हुआ 2 हजार रुपये सस्ता, खुश कर देगी कीमत, कैशबैक भी amazon great indian festival early deal on OnePlus Pad Go offering rupees 2000 discount, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़amazon great indian festival early deal on OnePlus Pad Go offering rupees 2000 discount

वनप्लस पैड गो पर तगड़ी डील दी जा रही है। आप इसे अमेजन पर 2 हजार रुपये की छूट के साथ खरीद सकते हैं। वनप्लस पैड गो पर कैशबैक और एक्सचेंज बोनस भी दे रही है। यह पड 8000mAh की बैटरी, 8जीबी रैम और हीलियो G99 प्रोसेसर से लैस है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 03:20 PM
23 सितंबर से अमेजन पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल शुरू होने वाली है। सेल से पहले अमेजन की वेबसाइट पर अर्ली डील्स लाइव हो गई हैं। सेल में कई सारे प्रोडक्ट्स पर तगड़ी डील दी जा रही है। वहीं, अगर आप पैड लेने की सोच रहे हैं, तो अर्ली डील्स में आपके लिए एक शानदार ऑफर है। यह ऑफर साल 2023 में लॉन्च हुए वनप्लस के पैड- OnePlus Pad Go पर दिया जा रहा है। 8जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस पैड की कीमत अमेजन इंडिया पर 19999 रुपये है। डील में आप इसे 2 हजार रुपये की छूट के साथ खरीद सकते हैं।

पैड पर 999 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। यह पैड एक्सचेंज ऑफर में भी आपका हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने टैब की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

वनप्लस पैड गो के फीचर और स्पेसिफिकेशन

कंपनी इस पैड में 11.3 इंच का डिस्प्ले दे रही है। यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसका ब्राइटनेस लेवल 400 निट्स का है। पैड 8जीबी की LPDDR4x रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज को सपोर्ट करता है। पैड की मेमरी को आप 1टीबी तक बढ़ा सकते हैं। प्रोसेसर के तौर पर पैड में कंपनी हीलियो G99 ऑफर कर रही है। फोटोग्राफी के लिए पैड में 8 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। यह EIS फीचर के साथ आता है।

पैड में सेल्फी के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। वनप्लस का यह पैड 8000mAh की बैटरी से लैस है। यह बैटरी 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कनेक्टिविटी के लिए पैड में 4G LTE (Optional), ब्लूटूथ 5.2 और Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n/WLAN 2.4G/WLAN 5.1G/WLAN 5.8G जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। पैड का वजन 532 ग्राम है। यह पैड Oxygen OS 13.2 पर काम करता है। दमदार साउंड के लिए कंपनी इस पैड में डॉल्बी ऐटमॉस भी दे रही है। यह पैड ट्विन मिंट कलर ऑप्शन में आता है।

