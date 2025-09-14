लॉन्च प्राइस से 6 हजार रुपये सस्ता हुआ सैमसंग का 5G फोन, अमेजन की अर्ली डील्स में मची लूट

सैमसंग गैलेक्सी M35 5G पर अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिल की अर्ली डील लाइव हो गई है। यह फोन डिस्काउंट और ऑफर्स के साथ अपने ओरिजिनल लॉन्च प्राइस से करीब 6 हजार रुपये सस्ते में आपका हो सकता है। फोन में आपको 50MP का कैमरा मिलेगा।

15 हजार रुपये की रेंज में नया फोन लेना चाहते हैं, तो Samsung Galaxy M35 5G आपके लिए एक तगड़ा ऑप्शन साबित हो सकता है। खास बात है कि आप इस फोन को अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल से पहले ही बंपर डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। सैमसंग के इस फोन पर अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की अर्ली डील लाइव हो गई है। फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 21499 रुपये थी। अब यह फोन अमेजन इंडिया पर 16498 रुपये का मिल रहा है।

बैंक ऑफर में फोन की कीमत को एक हजार रुपये तक और कम कर सकते हैं। इस हिसाब यह फोन ओरिजिनल लॉन्च प्राइस से करीब 6 हजार रुपये सस्ते में आपका हो सकता है। फोन पर 824 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में आप इस फोन की कीमत को और कम कर सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

सैमसंग गैलेक्सी M35 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन सैमसंग गैलेक्सी M35 5G में आपको 1080x2340 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.6 इंच का फुल एचडी+ Super AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। फोन में ऑफर किए जा रहे इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 1000 निट्स का है। यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन में डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए कंपनी गोरिल्ला ग्लास विक्टस+ दे रही है। सैमसंग गैलेक्सी M35 5G स्मार्टफोन 8जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर कंपनी इस फोन में Exynos 1380 चिपसेट दे रही है।

फोन के रियर में फोटोग्राफी के लिए एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे दिए गए हैं। इसमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए कंपनी इस फोन में 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ऑफर कर रही है। फोन को पावर देने के लिए इसमें 6000mAh की बैटरी दी गई है। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। ओएस की जहां तक बात है, तो फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड OneUI 6.1 पर काम करता है। दमदार साउंड के लिए इस स्मार्टफोन में स्टीरियो स्पीकर्स और डॉल्बी ऐटमॉस दे रही है। कनेक्टिविटी के लिए फोन में आपको 5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), ब्लूटूथ 5.3, जीपीएस और यूएसबी टाइप-C 2.0 जैसे ऑप्शन देखने को मिलेंगे।