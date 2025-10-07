10500 रुपये से कम में मिल रहे ये तीन LED Smart TV, दिवाली स्पेशल डील में मची लूट

इन टीवी की कीमत 10,500 रुपये से कम है। आप इन टीवी को बैंक डिस्काउंट और कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। इन टीवी पर शानदार एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। टीवी में आपको शानदार डिस्प्ले और दमदार साउंड भी मिलेगा।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

10 हजार रुपये की रेंज में नया एलईडी स्मार्ट टीवी तलाश रहे हैं, तो अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में आपके लिए तीन जबर्दस्त ऑप्शन हैं। इन टीवी की कीमत 10,500 रुपये से कम है। आप इन टीवी को बैंक डिस्काउंट और कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। इन टीवी पर शानदार एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। टीवी पर मिलने वाला एक्सचेंज बोनस आपके पुराने टीवी की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

acer 80 cm (32 inches) G Plus Series HD Ready LED Smart Google TV AR32HDGGR2841AD इस टीवी की कीमत 9999 रुपये है। अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की दिवाली स्पेशल डील में आप इस टीवी को 10 पर्सेंट के बैंक डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। टीवी पर 499 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। टीवी पर 2730 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस दिया जा रहा है। टीवी में आपको 8जीबी स्टोरेज और 1.5जीबी रैम दे रही है। टीवी में आपको फ्रेमलेस डिजाइन के साथ एडी डिस्प्ले मिलेगा। टीवी में आपको डॉल्बी साउंड भी मिलेगा।

Xiaomi 80 cm (32 inch) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MB-FIN इस टीवी की कीमत 10,499 रुपये है। टीवी पर 10% का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस टीवी पर 524 रुपये तक का कैशबैक भी दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में आपको 2730 रुपये तक का फायदा हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो टीवी में आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ एचडी रेडी डिस्प्ले मिलेगा। टीवी में 20 वॉट का साउंड आउटपुट दिया गया है। साथ ही टीवी में आपको डॉल्बी ऑडियो भी मिलेगा।

Hisense 80 cm (32 inches) E5Q Series HD Ready Smart QLED Google TV 32E5Q यह टीवी अमेजन पर 10,499 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है। टीवी पर सेल में 10% का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह टीवी 524 रुपये के कैशबैक के साथ भी आपका हो सकता है। एक्सचेंज ऑफर में आप इस टीवी की कीमत को 2730 रुपये तक कम कर सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो टीवी में आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा। टीवी में कंपनी दमदार साउंड के लिए डॉल्बी ऑडियो और 30 वॉट का साउंड आउटपुट दे रही है।

इन टीवी पर भी बंपर डील