₹6799 में घर लाएं TV, सबसे सस्ते मिल रहे 32 से 75 इंच तक के ये मॉडल, ढाई लाख का टीवी 80 फीसदी सस्ता
इस दिवाली अपने घर के लिए नया स्मार्ट टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो Amazon पर आपकी तलाश खत्म हो सकती है। Amazon Great Indian Festival Diwali Special Sale में अलग-अलग ब्रांड्स के टीवी भारी छूट के साथ मिल रहे हैं। यहां हमने 32 इंच से लेकर 75 इंच के सबसे सस्ते टीवी की लिस्ट तैयार की है। लिस्ट में ढाई लाख का टीवी सेल में 80 फीसदी सस्ता मिल रहा है। देखें कुछ सबसे सस्ते टीवी मॉडल्स...
VW
1. VW 80 cm (32 inches) Frameless Series HD Ready LED TV VW32A (Black)
12,999 रुपये एमआरपी वाला यह 32 इंच टीवी पूरे 48 फीसदी छूट के साथ अमेजन सेल में मात्र 6,799 रुपये कीमत में मिल रहा है। इसमें 32 इंच का एचडी रेडी एलईडी टीवी पैनल है। टीवी में 20W साउंड आउटपुट मिलता है।
Kodak
2. Kodak 108 cm (43 inches) 9XPRO Series Full HD Certified Android LED TV 439X5081 (Black)
29,999 रुपये एमआरपी वाला यह 43 इंच टीवी पूरे 49 फीसदी छूट के साथ अमेजन सेल में मात्र 15,299 रुपये कीमत में मिल रहा है। इसमें 43 इंच का फुल एचडी सर्टिफाइड एलईडी टीवी पैनल है। टीवी में 30W साउंड आउटपुट मिलता है।
VW
3. VW 140 cm (55 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW55GQ1
59,999 रुपये एमआरपी वाला यह 55 इंच टीवी पूरे 58 फीसदी छूट के साथ अमेजन सेल में मात्र 24,999 रुपये कीमत में मिल रहा है। इसमें 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED टीवी पैनल है। टीवी में 30W साउंड आउटपुट मिलता है।
VW
4. VW 165 cm (65 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW65GQ1
79,999 रुपये एमआरपी वाला यह 65 इंच टीवी पूरे 55 फीसदी छूट के साथ अमेजन सेल में मात्र 35,999 रुपये कीमत में मिल रहा है। इसमें 65 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED टीवी पैनल है। टीवी में 48W साउंड आउटपुट मिलता है।
TCL
5. TCL 189 cm (75 inches) Metallic Bezel-Less Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 75V6B (Black)
2,25,990 रुपये एमआरपी वाला यह 75 इंच टीवी पूरे 79 फीसदी छूट के साथ अमेजन सेल में मात्र 52,990 रुपये कीमत में मिल रहा है। इसमें 75 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED टीवी पैनल है। टीवी में 30W साउंड आउटपुट मिलता है।
