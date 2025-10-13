5999 में 8GB तक की रैम वाला फोन, ₹6500 से कम के तीन बेस्ट ऑप्शन, बैटरी 6300mAh तक
इन फोन की कीमत 6500 रुपये से कम है। इनमें जो सबसे सस्ता फोन है, उसकी कीमत मात्र 5999 रुपये है। खास बात है कि इस लिस्ट में सैमसंग का भी एक फोन शामिल है। इन फोन में आपको 8जीबी तक की रैम और 6300mAh की बैटरी मिलेगी।
एंट्री लेवल सेगमेंट में तगड़े फीचर वाले फोन की तलाश कर रहे हैं, तो अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की दिवाली स्पेशल डील में आपके लिए तीन जबर्दस्त ऑप्शन हैं। इन फोन की कीमत 6500 रुपये से कम है। इनमें जो सबसे सस्ता फोन है, उसकी कीमत मात्र 5999 रुपये है। खास बात है कि इस लिस्ट में सैमसंग का भी एक फोन शामिल है। इन फोन में आपको 8जीबी तक की रैम (वर्चुअल रैम के साथ), दमदार बैटरी और शानदार डिस्प्ले मिलेगा। आप इन फोन को बैंक डिस्काउंट, कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर के साथ खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।
Lava Bold N1
फोन 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। इसमें 4जीबी वर्चुअल रैम भी दी गई है। इससे फोन की टोटल रैम बढ़ कर 8जीबी तक की हो जाती है। इसकी कीमत 5999 रुपये है। बैंक ऑफर में आपको 599.90 रुपये तक का फायदा हो सकता है। फोन पर कंपनी 299 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में फोन 5650 रुपये तक का फायदा हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो फोन में कंपनी 6.75 इंच का डिस्प्ले दे रही है। यह एचडी+ डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। फोन का मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है। फोन की बैटरी 5000mAh की है।
Realme NARZO 80 Lite 4G
रियलमी का यह फोन 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। फोन अमेजन इंडिया पर 6298 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है। फोन पर 150 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट और 314 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। फोन पर कंपनी 5950 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस दे रही है। फीचर्स की बात करें, तो आपको इस फोन में स्लिम डिजाइन के साथ 6300mAh की बैटरी मिलेगी। फोन का डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है।
Samsung Galaxy M05
सैमसंग का यह फोन 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। फोन की कीमत 6249 रुपये है। इस फोन पर 312 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन 5,900 रुपये तक सस्ता हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो फोन में कंपनी 6.7 इंच का एचडी+ डिस्प्ले दे रही है। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। फोन की बैटरी 5000mAh की है, जो 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। रैम प्लस फीचर की मदद से फोन की टोटल रैम 8जीबी तक की हो जाती है।
