22999 रुपये में 50 इंच का टीवी, चौंका देगी 75 इंच वाले की कीमत, दिवाली स्पेशल सेल में मची लूट
अमेजन पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की दिवाली स्पेशल डील लाइव हो गई है। इसमें आप 50 इंच और 75 इंच के टीवी के बेहद किफायती दाम में खरीद सकते हैं। इन टीवी पर कैशबैक और एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। आइए जानते हैं डीटेल।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
घर में सिनेमाहॉल का मजा लेने के लिए बड़ा डिस्प्ले वाला टीवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। अमेजन पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की दिवाली स्पेशल डील्स लाइव हो गई हैं। इसमें आप 50 इंच और 75 इंच के टीवी के बेहद किफायती दाम में खरीद सकते हैं। सेल में 50 इंच का टीवी 23999 रुपये में मिल रहे है, जिसे ऑफर के साथ आप 22,999 रुपये में भी खरीद सकते हैं। इन टीवी पर कैशबैक और एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने टीवी की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।
Hisense 126cm (50 inches) E63N Series 4K Ultra HD Smart Google LED TV 50E63N
इस टीवी की कीमत 23,999 रुपये है। सेल में इस पर 1 हजार रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस डिस्काउंट के साथ यह टीवी 22,999 रुपये में आपका हो सकता है। टीवी पर कंपनी 1199 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में आप इस टीवी की कीमत को 2760 रुपये तक कम कर सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो इस टीवी में आपको शानदार बेजललेस डिजाइन के साथ 60Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा। टीवी में 30 वॉट का साउंड आउटपुट दिया गया है। साथ ही इसमें आपको डॉल्बी ऐटमॉस भी मिलेगा।
TCL 189 cm (75 inches) Metallic Bezel-Less Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 75V6B (Black)
इस टीवी की कीमत अमेजन इंडिया पर 52990 रुपये है। टीवी पर कंपनी 1500 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट दे रही है। आप इस टीवी को 2649 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। टीवी पर 2760 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है।
फीचर्स की बात करें, तो टीवी में आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ 4K Ultra HD डिस्प्ले मिलेगा। यह टीवी 2जीबी रैम और 16जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। टीवी में दमदार साउंड के लिए 30 वॉट का ऑडियो आउटपुट दिया गया है। टीवी डॉल्बी ऑडियो के साथ आता है। कनेक्टिविटी के लिए कंपनी इस टीवी में 3 HDMI और 2 USB पोर्ट ऑफर कर रही है।
इन टीवी पर भी धाकड़ डील