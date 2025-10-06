8 हजार रुपये से कम में मिल रहे सैमसंग के ये धांसू फोन, अमेजन की दिवाली स्पेशल डील्स ने कराई मौज

मेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की दिवाली स्पेशल डील लाइव हो गई हैं। सेल में आप 8 हजार रुपये से कम की कीमत में सैमसंग के शानदार फोन खरीद सकते हैं। इन फोन पर कई जबर्दस्त ऑफर दिए जा रहे हैं। फोन 50MP के मेन कैमरा से लैस हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

बेस्ट डील में नया फोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की दिवाली स्पेशल डील लाइव हो गई हैं। इसमें आप अपने पसंदीदा स्मार्टफोन को बंपर डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। वहीं, अगर आपका बजट 8 हजार रुपये से कम का है और आप सैमसंग का फोन खरीदना चाहते हैं, तो इस सेल को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की दिवाली स्पेशल डील में आप 8 हजार रुपये से कम में सैमसंग के शानदार फोन्स को खरीद सकते हैं।

सेल में इन डिवाइसेज पर बैंक डिस्काउंट और कैशबैक दिया जा रहा है। आप इन्हें एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

Samsung Galaxy M05 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 6249 रुपये है। दिवाली स्पेशल डील में आप इस फोन को 312 रुपये तक के कैशबैक के साथ खरीद सकते हैं। फोन पर कंपनी शानदार एक्सचेंज ऑफर भी दे रही है। फीचर्स की बात करें, तो फोन में आपको 6.7 इंच का एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। यह फोन 50 मेगापिक्सल के मेन कैमरा से लैस है। फोन में दी गई बैटरी 5000mAh की है।

Samsung Galaxy M06 5G सैमसंग के इस फोन की कीमत 7999 रुपये है। फोन पर 399 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। यह फोन बंपर एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीदा जा सकता है। आप इस डिवाइस को 388 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो यह फोन 4जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर इसमें डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट दिया गया है। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है।

Samsung Galaxy F05 सैमसंग के इस फोन की कीमत 6495 रुपये है। आप इस फोन को 649.50 रुपये तक के बैंक डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। फोन पर 324 रुपये का कैशबैक भी दिया जा रहा है। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है। सैमसंग के इस फोन में आपको 6.74 इंच का एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। इसकी बैटरी 5000mAh की है। फोन मीडियाटेक हीलियो G85 प्रोसेसर पर काम करता है।

सैमसंग के इन फोन पर भी तगड़ी डील