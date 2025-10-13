लॉन्च प्राइस से 5500 रुपये सस्ता हुआ Samsung का 5G फोन, दिवाली स्पेशल डील में तगड़ा कैशबैक भी
सैमसंग गैलेक्सी M35 5G अपने ओरिजिनल लॉन्च प्राइस से 5500 रुपये सस्ते में मिल रहा है। अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की दिवाली स्पेशल डील में आप इसे कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर्स के साथ भी खरीद सकते हैं।
अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की दिवाली स्पेशल डील में Samsung Galaxy M35 5G बेस्ट ऑफर्स के साथ मिल रहा है। यह फोन अपने ओरिजिनल लॉन्च प्राइस से 5500 रुपये सस्ते में मिल रहा है। खास बात है कि इसे आप दिवाली स्पेशल डील में कैशबैके के साथ खरीद सकते हैं। फोन के 8जीबी + 128जीबी वेरिएंट की कीमत लॉन्च से समय 21499 रुपये थी। अमेजन इंडिया पर यह डिवाइस अब 15,999 रुपये में मिल रहा है।
आप इस फोन को 799 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में आप इस फोन की कीमत को और कम कर सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।
सैमसंग गैलेक्सी M35 5G के फीचर और स्पेसिफिकेशन
इस पॉप्युलर फोन में आपको 1080x2340 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.6 इंच का फुल एचडी+ Super AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 1000 निट्स का है। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन में डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए कंपनी गोरिल्ला ग्लास विक्टस+ भी दे रही है। यह डिवाइस 8जीबी तक की रैम और 256जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको Exynos 1380 चिपसेट मिलेगा।
फोन में फोटोग्राफी के लिए एलईडी फ्लैश के साथ तीन कैमरे दिए गए हैं। इसमें 50 मेगापिक्सल के मेन लेंस के साथ एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड ऐंगल सेंसर और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर शामिल है। वहीं, सेल्फी के लिए इस फोन में आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। फोन में दी गई बैटरी 6000mAh की है। यह बैटरी 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। ओएस की बात करें, तो फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड OneUI 6.1 पर काम करता है। दमदार साउंड के लिए फोन में डॉल्बी ऐटमॉस दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), ब्लूटूथ 5.3, जीपीएस और यूएसबी टाइप-C 2.0 जैसे ऑप्शन दिए गए हैं।
