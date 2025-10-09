अमेजन की दिवाली स्पेशल डील, 6999 में मिल रहा सैमसंग का फोन, 5999 में 8GB तक की रैम amazon great indian festival diwali deal two best smartphone with up to 8gb ram available at rupees 5999 and 6999, Gadgets Hindi News - Hindustan
अमेजन की दिवाली स्पेशल सेल में आप 5999 और 6999 में दो जबर्दस्त फोन खरीद सकते हैं। इनमें सैमसंग का भी एक फोन है। आप इन फोन को शानदार बैंक डिस्काउंट और कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। इन डिवाइसेज पर एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 07:22 AM
नया फोन लेने की सोच रहे हैं और बजट कम है, तो हम आपको तीन जबर्दस्त ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। अमेजन की सेल में आप 5999 और 6999 में दो जबर्दस्त फोन खरीद सकते हैं। इनमें सैमसंग का भी एक फोन है। खास बात है कि अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में आप इन फोन को शानदार बैंक डिस्काउंट और कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। इन डिवाइसेज पर एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। आइए डीटेल में जानते हैं इन फोन के बारे में।

Lava Bold N1

4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत 5999 रुपये है। फोन पर 599.90 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट और 299 रुपये का कैशबैक दिया जा रहा है। फोन को आप एक्सचेंज ऑफर में भी खरीद सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो फोन में वर्चुअल रैम सपोर्ट के साथ टोटल 8जीबी तक की रैम दी गई है। लावा के इस फोन में आपको 6.75 इंच का एचडी+ डिस्प्ले मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए फोन में 13 मेगापिक्सल का एआई ड्यूल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा लगा है। फोन की बैटरी 5000mAh की है। फोन में आपको IP54 की डस्ट और स्प्लैश रेटिंग दी गई है।

Samsung Galaxy M07

फोन 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। इसकी कीमत 6999 रुपये है। फोन पर 349 रुपये तक का कैशबैक दिया जा रहा है। आप इस फोन को 339 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में आप इस फोन की कीमत को और कम कर सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो फोन 6.7 इंच के एचडी+ डिस्प्ले से लैस है। यह डिस्प्ले 90Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। इसकी बैटरी 5000mAh की है, जो 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

इन फोन पर भी बंपर डील

