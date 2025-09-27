अमेजन की सेल में सैमसंग, वीवो और रियलमी के इन फोन पर तगड़ा ऑफर, ₹11 हजार तक कम हुई कीमत
फेस्टिव सीजन में नया फोन लेने की सोच रहे हैं, तो हम आपको अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल की तीन जबर्दस्त डील के बारे में बता रहे हैं। ये डील सैमसंग, वीवो और रियलमी के फोन्स पर दी जा रही है। इसमें आप इन कंपनियों के फोन्स पर 11 हजार रुपये तक की छूट के साथ खरीद सकते हैं। डिवाइसेज पर बैंक डिस्काउंट और कैशबैक भी दिया जा रहा है। इन फोन को आप एक्सचेंज ऑफर के साथ भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।
Realme GT 7 Pro
12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत अमेजन इंडिया पर 47,999 रुपये है। यह फोन 3 हजार रुपये के कूपन डिस्काउंट के साथ आपका हो सकता है। सेल में फोन पर 1 हजार रुपये का फ्लैट डिस्काउंट भी मिल रहा है। कैशबैक ऑफर में आप इसकी कीमत को 2399 रुपये तक कम कर सकते हैं। फोन पर 44,050 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस दिया जा रहा है। IP69 वॉटरप्रूफ रेटिंग वाले इस फोन में आपको 6500 निट्स की पीक ब्राइटनेस वाला डिस्प्ले मिलेगा। फोन 120W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।
Samsung Galaxy Z Fold7 5G
12जीबी रैम और 256जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाला सैमसंग का यह फोन 1,74,444 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है। फोन पर कंपनी 11 हजार रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दे रही है। आपको इस फोन पर 8749 रुपये तक का कैशबैक भी मिल सकता है। एक्सचेंज ऑफर में आप इस फोन की कीमत को 56,050 रुपये तक कम कर सकते हैं। फीचर्स की बात करें, तो इस फोन में आपको 200 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। फोन स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर पर काम करता है।
Vivo V60 5G
फोन के 16जीबी रैम और 512जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 45,999 रुपये है। सेल में आप इसे 3350 रुपये तक की छूट के साथ खरीद सकते हैं। फोन पर कंपनी 2299 रुपये तक का कैशबैक दे रही है। एक्सचेंज ऑफर में आप इस फोन की कीमत को और कम कर सकते है। फीचर्स की बात करें, तो फोन में आपको 6.77 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। फोन का मेन और सेल्फी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। फोन में दी गई बैटरी 6500mAh की है, जो 90W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
