Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़amazon Great indian festival deal offering OnePlus Nord CE4 Lite 5G at just rupees 15999

लॉन्च प्राइस से सस्ता हुआ OnePlus का यह 5G फोन, 15999 रुपये में खरीदने का मौका, कैशबैक भी

वनप्लस नॉर्ड CE 4 लाइट अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में लॉन्च प्राइस से काफी कम कीमत में मिल रहा है। यह फोन केवल 15999 रुपये में आपका हो सकता है। आप इस फोन को कैशबैक और एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 04:44 PM
वनप्लस का नया फोन लेना चाहते हैं, तो अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में आपके लिए तगड़ी डील है। इस डील में आप वनप्लस नॉर्ड सीरीज के फोन को लॉन्च प्राइस से बेहद कम कीमत में खरीद सकते हैं। हम बात कर रहे हैं OnePlus Nord CE 4 Lite 5G की। लॉन्च के समय फोन के 8जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 19,999 रुपये थी। अब यह फोन अमेजन पर 15999 रुपये का मिल रहा है।

लॉन्च प्राइस से सस्ता हुआ OnePlus का यह 5G फोन, 15999 रुपये में खरीदने का मौका, कैशबैक भी

फोन पर सेल में 587 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। आपको यह फोन 799 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी मिल सकता है। एक्सचेंज ऑफर में यह फोन और सस्ता हो सकता है। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

वनप्लस नॉर्ड CE 4 लाइट के फीचर और स्पेसिफिकेशन

वनप्लस के इस फोन में आपको 2400 x 1080 पिक्सल रेजॉलूशन के साथ 6.67 इंच का फुल एचडी+ OLED डिस्प्ले मिलेगा। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। कंपनी की नॉर्ड सीरीज का यह फोन 8जीबी LPDDR4x रैम और 256जीबी तक के UFS 2.2 स्टोरेज ऑप्शन में आता है। प्रोसेसर के तौर पर फोन में आपको अड्रीनो 619 GPU के साथ स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट मिलेगा।

फोटोग्राफी के लिए फोन के बैक पैनल पर ड्यूल एलईडी फ्लैश के साथ 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। फोन का मेन कैमरा OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन फीचर के साथ आता है। सेल्फी के लिए फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन में दी गई बैटरी 5500mAh की है। यह बैटरी 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है।

यह फोन ऐंड्रॉयड 14 पर बेस्ड Oxygen OS14 पर काम करता है। फोन IP54 डस्ट और स्प्लैश रेटिंग से लैस है। कनेक्टिविटी के लिए कंपनी इसमें 5G, ड्यूल 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), ब्लूटूथ 5.2, जीपीएस और 3.5mm हेडफोन जैक जैसे ऑप्शन दे रही है।

