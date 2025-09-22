5 हजार रुपये से कम में मिल रहे ये तीन LED TV, अमेजन की बंपर डील में तगड़ा कैशबैक भी
बेहद कम बजट में नया टीवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए अमेजन पर तीन जबर्दस्त ऑप्शन मौजूद हैं। इन एचडी रेडी एलईडी टीवी की कीमत 5 हजार रुपये से भी कम है। आप इन टीवी को कैशबैक ऑफर और आसान ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। इनमें से कुछ टीवी को आप एक्सचेंज बोनस के साथ भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने टीवी की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा। आइए जानते हैं डीटेल।
VW 60 cm (24 inches) Premium Series HD Ready LED TV VW24A (Black)
अमेजन इंडिया पर यह टीवी 4799 रुपये में मिल रहा है। इसे आप 239 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी खरीद सकते हैं। टीवी की ईएमआई 233 रुपये से शुरू होती है। एक्सचेंज ऑफर में यह टीवी और सस्ता हो सकता है। फीचर की बात करें, तो टीवी में आपको 300 निट्स के ब्राइटनेस लेवल वाला डिस्प्ले मिलेगा। टीवी में दमदार ऑडियो के लिए 20 वॉट का सराउंड साउंड दिया गया है।
Vistek GE 60cm (24 Inches) HD Ready Non Smart LED TV
इस एलईडी टीवी की कीमत 4999 रुपये है। टीवी पर 2 पर्सेंट का कूपन डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप इसे 242 रुपये की शुरुआती ईएमआई पर खरीद सकते हैं। टीवी पर कंपवी 249 रुपये तक का कैशबैक भी दे रही है। यह टीवी A+ ग्रेड पैनल के साथ आता है। इसमें आपको नॉइज रिडक्शन और डाइनैमिक पिक्चर के साथ सिनेमा जूम भी मिलेगा। टीवी का साउंड आउटपुट 20 वॉट का है।
Uniboom Ultima 60 cm (24 inch) HD Ready LED TV 2025 Edition
यह टीवी अमेजन इंडिया पर 4790 रुपये का मिल रहा है। आपको इस टीवी की खरीद पर 239 रुपये तक का कैशबैक भी मिलेगा। एक्सचेंज ऑफर में यह टीवी और सस्ता हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो कंपनी इस टीवी में 60Hz के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दे रही।
