फेस्टिव सीजन में सोनी के डॉल्बी साउंड वाले इन स्मार्ट टीवी पर तगड़ा ऑफर, ₹4 हजार तक कम हुई कीमत amazon great indian festival best deals on sony smart tv up to rupees 4000 off, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़amazon great indian festival best deals on sony smart tv up to rupees 4000 off

फेस्टिव सीजन में सोनी के डॉल्बी साउंड वाले इन स्मार्ट टीवी पर तगड़ा ऑफर, ₹4 हजार तक कम हुई कीमत

ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में सोनी के 4K टीवी पर बंपर डील्स दी जा रही हैं। आप इन स्मार्ट टीवी को सेल में 4 हजार रुपये तक के डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। टीवी पर कैशबैक भी दिया जा रहा है। टीवी डॉल्बी साउंड के साथ आते हैं।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानMon, 29 Sep 2025 02:24 PM
share Share
Follow Us on

सोनी का टीवी खरीदने का सबसे शानदार मौका आ गया है। अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में सोनी के 4K टीवी पर बंपर डील्स दी जा रही हैं। आप इन स्मार्ट टीवी को सेल में 4 हजार रुपये तक के डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। टीवी पर कैशबैक भी दिया जा रहा है। ये टीवी आकर्षक ईएमआई पर भी खरीदे जा सकते हैं। आप चाहें, तो इन टीवी को एक्सचेंज ऑफर में भी खरीद सकते हैं। ध्यान रहे कि एक्सचेंज ऑफर में मिलने वाला अडिशनल डिस्काउंट आपके पुराने फोन की कंडीशन, ब्रैंड और कंपनी की एक्सचेंज पॉलिसी पर निर्भर करेगा।

फेस्टिव सीजन में सोनी के डॉल्बी साउंड वाले इन स्मार्ट टीवी पर तगड़ा ऑफर, ₹4 हजार तक कम हुई कीमत

Sony 108 cm (43 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-43S22BM2-2 Years Warranty for Limited Period

सोनी के इस टीवी की कीमत अमेजन इंडिया पर 36,990 रुपये है। टीवी पर 1750 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। टीवी पर 1849 रुपये का कैशबैक भी ऑफर किया जा रहा है। आप इस टीवी को आकर्षक ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में यह टीवी 2700 रुपये तक सस्ता हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो सोनी के इस टीवी में आपको 60Hz के रिफ्रेश रेट वाला 4K Ultra HD डिस्प्ले मिलेगा। टीवी में कंपनी ओपन बैफल स्पीकर के साथ डिजिटल सराउंड और डॉल्बी ऐटमॉस ऑफर कर रही है। टीवी का साउंड आउटपुट 20 वॉट का है।

Sony BRAVIA 3 Series 139 cm (55 inches) 4K Ultra HD AI Smart LED Google TV K-55S30B (Black)-2 Years Warranty for Limited Period

इस टीवी की कीमत 67990 रुपये है। इस टीवी पर भी 1750 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। टीवी पर कंपनी 3399 रुपये तक का कैशबैक दे रही है। आर इसे 5666 रुपये के शुरुआती 12 महीने की नो-कॉस्ट ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। टीवी पर 2700 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस भी दिया जा रहा है। फीचर्स की बात करें, तो यह टीवी 60Hz के रिफ्रेश रेट वाले 4K Ultra HD डिस्प्ले के साथ आएगा। टीवी में दमदार साउंड के लिए बेस रिफ्लेक्स स्पीकर के साथ डॉल्बी ऐटमॉस और 20 वॉट का साउंड आउटपुट दिया गया है।

Sony BRAVIA 3 Series 189 cm (75 inches) 4K Ultra HD AI Smart LED Google TV K-75S30B (Black)-2 Years Warranty for Limited Period

यह टीवी 1,24,990 रुपये के प्राइसटैग के साथ अमेजन इंडिया पर लिस्ट है। टीवी पर 4 हजार रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह टीवी 6249 रुपये तक के कैशबैक के साथ भी आपका हो सकता है। आप इसे आकर्षक नो-कॉस्ट ईएमआई पर भी खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर में आपको 2700 रुपये तक का फायदा हो सकता है। फीचर्स की बात करें, तो आपको इस टीवी में भी 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ 4K Ultra HD डिस्प्ले मिलेगा। टीवी में 20 वॉट का साउंड आउटपुट दिया गया है। यह टीवी बेस रिफ्लेक्स स्पीकर और डॉल्बी ऑडियो के साथ आता है।

ये भी पढ़ें:200MP के कैमरा वाला नया फोन, 2 घंटे तक रह सकता है पानी के अंदर, कीमत लीक

इन टीवी पर भी बंपर डील

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Amazon Great Indian Festival Gadgets Hindi News Smart TV
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.