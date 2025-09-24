अमेजन, फ्लिपकार्ट की सेल में इन बैंक के ग्राहकों के लिए बंपर डील, ₹140000 तक का टोटल डिस्काउंट amazon great indian festival and flipkart big billion day sale all bank offer details up to rupees 140000 total discount, Gadgets Hindi News - Hindustan
अमेजन और फ्लिपकार्ट की फेस्टिव सेल में बंपर ऑफर्स दिए जा रहे हैं। सेल के दौरान कई बड़े बैंक प्रोडक्ट्स पर तगड़े ऑफर दे रहे हैं। इन बैंक ऑफर्स के साथ आप अपने पसंदीदा प्रोडक्ट्स को डिस्काउंट्स के साथ खरीद सकते हैं।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 11:09 AM
अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल में बंपर ऑफर्स दिए जा रहे हैं। सेल के दौरान कई बड़े बैंक ढेरों प्रोडक्ट्स पर तगड़े ऑफर दे रहे हैं। अगर आप भी इन दोनों प्लैटफॉर्म पर दी जा रही बंपर डील्स का फायदा उठाना चाह रहे हैं, तो हम आपकी थोड़ी मदद करने वाले हैं। यहां हम आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट की सेल में दिए जा रहे बैंक ऑफर्स के बारे में बता रहे हैं। इन बैंक ऑफर्स के साथ आप अपने पसंदीदा प्रोडक्ट्स को जबर्दस्त डिस्काउंट्स के साथ खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं इन दोनों सेल के बैंक ऑफर्स के बारे में।

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के बैंक ऑफर

अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में SBI के ग्राहकों के लिए तगड़ी डील्स लाइव हैं। सेल के दौरान कंपनी बेस ऑफर और बोनस डिस्काउंट को मिलाकर 1,40,000 रुपये तक का टोटल डिस्काउंट दे रही है।

अमेजन सेल

क्रेडिट कार्ड ऑफर्स में एसबीआई ग्राहकों को मोबाइल के नॉन-ईएमआई ऑर्डर पर 1 हजार रुपये और ईएमआई ऑर्डर पर 1250 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। इसका मिनिमम ऑर्डर वैल्यू 5 हजार रुपये का है। बाकी सभी कैटिगरी के प्रोडक्ट्स के लिए 5 हजार रुपये के मिनिमम ऑर्डर कंडीशन के साथ कंपनी नॉन-ईएमआई ऑर्डर पर 1500 रुपये और ईएमआई ऑर्डर पर 1750 रुपये का डिस्काउंट दे रही है। ग्रोसरी पर अमेजन की सेल में एसबीआई ग्राहकों को 300 रुपये की छूट मिलेगी।

अमेजन सेल में तगड़े बोनस डिस्काउंट

1- 19990 रुपये और इससे ऊपर से सेलेक्टेड मोबाइल्स पर 200 रुपये तक का इंस्टेंट अडिशनल डिस्काउंट।

2- 24,990 रुपये या इससे ऊपर के सिंगल ऑर्डर पर यूजर्स को 500 रुपये तक का अडिशनल डिस्काउंट मिलेगा।

3- 39,990 रुपये या इससे ऊपर के सिंगल ऑर्डर पर यूजर्स को 750 रुपये का अडिशनल डिस्काउंट मिलेगा।

4- 49,990 रुपये या इससे ऊपर के सिंगल ऑर्डर पर आपको 1 हजार रुपये का अडिशनल डिस्काउंट मिलेगा।

6- 99990 रुपये या इससे ऊपर के सिंगल ऑर्डर पर आपको 4 हजार रुपये का अडिशनल डिस्काउंट मिलेगा।

ध्यान रहे सभी ऑफर नियम व शर्तों के साथ वैलिड हैं। ऑफर्स की वैलिडिटी 5 अक्टूबर 2025 की रात 11:59 मिनट तक है।

फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल के बैंक ऑफर्स

फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल में ऐक्सिस बैंक और ICICI बैंक 10 पर्सेंट का इंस्टेंट डिस्काउंट दे रहे हैं। फ्लिपकार्ट की यह धमाकेदार फेस्टिव सेल 2 अक्टूबर तक चलेगी। सेल में आपको ईएमआई पर फोन खरीदने पर 1500 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। नॉन-ईएमआई ट्रांजैक्शन पर आरको 1000/500 रुपये तक का फायदा हो सकता है। बाकी सभी कैटिगरी में यह डिस्काउंट ईएमआई ट्रांजैक्शन के लिए 1750 रुपये और नॉन-ईएमआई ट्रांजैक्शन के लिए 1500 रुपये है। सेल में प्रति कार्ड अधिकतम सविंग 1750 रुपये है। सेल में स्मार्टफोन्स पर 2500 रुपये तक का एक्सट्रा डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। सभी ऑफर बैंक के नियम व शर्तों के साथ वैलिड हैं।

