अमेजन, फ्लिपकार्ट की सेल में इन बैंक के ग्राहकों के लिए बंपर डील, ₹140000 तक का टोटल डिस्काउंट

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल में बंपर ऑफर्स दिए जा रहे हैं। सेल के दौरान कई बड़े बैंक ढेरों प्रोडक्ट्स पर तगड़े ऑफर दे रहे हैं। अगर आप भी इन दोनों प्लैटफॉर्म पर दी जा रही बंपर डील्स का फायदा उठाना चाह रहे हैं, तो हम आपकी थोड़ी मदद करने वाले हैं। यहां हम आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट की सेल में दिए जा रहे बैंक ऑफर्स के बारे में बता रहे हैं। इन बैंक ऑफर्स के साथ आप अपने पसंदीदा प्रोडक्ट्स को जबर्दस्त डिस्काउंट्स के साथ खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं इन दोनों सेल के बैंक ऑफर्स के बारे में।

अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के बैंक ऑफर अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में SBI के ग्राहकों के लिए तगड़ी डील्स लाइव हैं। सेल के दौरान कंपनी बेस ऑफर और बोनस डिस्काउंट को मिलाकर 1,40,000 रुपये तक का टोटल डिस्काउंट दे रही है।

क्रेडिट कार्ड ऑफर्स में एसबीआई ग्राहकों को मोबाइल के नॉन-ईएमआई ऑर्डर पर 1 हजार रुपये और ईएमआई ऑर्डर पर 1250 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। इसका मिनिमम ऑर्डर वैल्यू 5 हजार रुपये का है। बाकी सभी कैटिगरी के प्रोडक्ट्स के लिए 5 हजार रुपये के मिनिमम ऑर्डर कंडीशन के साथ कंपनी नॉन-ईएमआई ऑर्डर पर 1500 रुपये और ईएमआई ऑर्डर पर 1750 रुपये का डिस्काउंट दे रही है। ग्रोसरी पर अमेजन की सेल में एसबीआई ग्राहकों को 300 रुपये की छूट मिलेगी।

अमेजन सेल में तगड़े बोनस डिस्काउंट 1- 19990 रुपये और इससे ऊपर से सेलेक्टेड मोबाइल्स पर 200 रुपये तक का इंस्टेंट अडिशनल डिस्काउंट।

2- 24,990 रुपये या इससे ऊपर के सिंगल ऑर्डर पर यूजर्स को 500 रुपये तक का अडिशनल डिस्काउंट मिलेगा।

3- 39,990 रुपये या इससे ऊपर के सिंगल ऑर्डर पर यूजर्स को 750 रुपये का अडिशनल डिस्काउंट मिलेगा।

4- 49,990 रुपये या इससे ऊपर के सिंगल ऑर्डर पर आपको 1 हजार रुपये का अडिशनल डिस्काउंट मिलेगा।

6- 99990 रुपये या इससे ऊपर के सिंगल ऑर्डर पर आपको 4 हजार रुपये का अडिशनल डिस्काउंट मिलेगा।

ध्यान रहे सभी ऑफर नियम व शर्तों के साथ वैलिड हैं। ऑफर्स की वैलिडिटी 5 अक्टूबर 2025 की रात 11:59 मिनट तक है।