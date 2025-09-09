Amazon Sale की 23 सितंबर से होगी लाइव, 80% की बंपर छूट, आधे से कम कीमत में करें खरीदारी Amazon Great Indian Fesitval Sale starts 23 September 2025 discount offer upto 80 percent on electronics, Gadgets Hindi News - Hindustan
Amazon Sale की 23 सितंबर से होगी लाइव, 80% की बंपर छूट, आधे से कम कीमत में करें खरीदारी

अमेजन फेस्टिवल सेल 2025 की शुरुआत 23 सितंबर 2025 से शुरू हो रही है। इस दौरान आप बंपर डिस्काउंट ऑफर का लुत्फ उठा सकते हैं।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 05:47 PM
लोगों को पूरे साल अमेजन फेस्टिवल सेल का इंतजार रहता है, क्योंकि इस सेल में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को बेहद कम कीमत में खरीदा जा सकता है। कुछ प्रोडक्ट पर 80 फीसद तक की बंपर छूट दी जाती है, जिससे यूजर्स आधी से कम कीमत में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को खरीदा जा सकता है, तो आपका इंतजार खत्म हो रहा है, क्योंकि अमेजन ग्रेट इंडिया फेस्टिवल सेल 2025 का आगाज हो चुका है। यह सेल 23 सितंबर 2025 से शुरू हो रही है। इस सेल में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टवॉच, एसी, फ्रिज को भारी छूट के साथ लिस्ट किया गया है। इसके अलावा इस सेल में एसबीआई डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर 10 फीसद अतिरिक्त डिस्काउंट ऑफर का लुत्फ उठाया जा सकेगा।

Amazon Sale की 23 सितंबर से होगी लाइव, 80% की बंपर छूट, आधे से कम कीमत में करें खरीदारी
इस लैपटॉप में 15.6 इंच FHD डिस्प्ले है। यह AMD Ryzen 5 7520U प्रोसेसर और 8GB RAM जैसे शानदार फीचर्स से लैस हैं, जो आपकी वर्क और एंटरटेनमेंट दोनों जरूरतों को आसानी से पूरा करते हैं। इसमें 512GB स्टोरेज दिया गया है। इसमें आपको कम समय में ज्यादा बैटरी चार्ज मिल जाती है। Windows 11 Home ऑपरेटिंग सिस्टम और बेहतरीन कनेक्टिविटी ऑप्शन्स इसे और भी यूजर-फ्रेंडली बनाते हैं।

Specifications

प्रोसेसर
AMD Ryzen 5 7520U
रैम और स्टोरेज
8GB रैम, 512GB स्टोरेज
डिस्प्ले
15.6 इंच FHD
बैटरी
3-cell, 41Wh बैटरी
सॉफ़्टवेयर
Windows 11 Home

क्यों खरीदें

...

क्लियर विजिबिलिटी

...

तेज और पावरफुल परफॉर्मेंस

...

मल्टीटास्किंग में कोई रुकावट नहीं

...

हाई स्पीड परफॉर्मेंस

...

45 मिनट में 50% बैटरी चार्ज

...

लेटेस्ट फीचर्स और इंट्युटिव इंटरफ़ेस

क्यों खोजें विकल्प

...

हाई-एंड गेमिंग के लिए उपयुक्त नहीं

...

उंड वॉल्यूम कभी-कभी कम महसूस हो सकता है

...

बड़ी बॉडी

यह इयरफोन यूएसबी-सी डिवाइस के साथ कम्पैटिबल है और इसमें इन-लाइन रिमोट दिया गया है, जिससे आप बिना अपने डिवाइस को छुए वॉल्यूम कंट्रोल और म्यूट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका टेंगल-फ्री सिरेशन वायर और स्लीक डिज़ाइन इसे और भी यूज़र-फ्रेंडली और पोर्टेबल बनाते हैं। हाई साउंड क्वालिटी और पॉवरफुल बास के साथ, आप किसी भी म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं।

Specifications

कनेक्टिविटी
वायर्ड यूएसबी सी
फार्म फैक्टर
इन ईयर
रिमोट कंट्रोल
इन लाइन फॉर वॉल्यूम, म्यूट फंक्शन
साउंड क्वालिटी
हाई क्वॉलिटी साउंड, पावरफुल बेस
डिजाइन
कंफर्ट इन इयर डिजाइन

क्यों खरीदें

...

USB-C कम्पैटिबल

...

कंफर्टेबल इन-ईयर डिजाइन

...

हाई साउंड क्वालिटी और पॉवरफुल बेस

...

फैशनेबल और स्टाइलिश कलर्स

...

इको-फ्रेंडली पैकेजिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

नॉइज़ कैन्सलिंग नहीं

...

कोई एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं

...

साउंड क्वालिटी में थोड़ी सुधार की जरूरत

अगर आप एक हाई-परफॉर्मेंस गेमिंग मॉनिटर की तलाश में हैं, तो Dell SE2425HG 23.8" FHD IPS Gaming Monitor आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकता है। 200Hz रिफ्रेश रेट और 1ms GtG रेस्पांस टाइम के साथ, यह मॉनिटर स्मूथ और लैग-फ्री गेमिंग एक्सपीरियंस देता है। AMD FreeSync Premium और HDMI VRR टेक्नोलॉजी के साथ, स्क्रीन टियरिंग और लैग को पूरी तरह से कम कर देता है। इसका 99% sRGB कलर कवरेज और HDR10 सपोर्ट इसे और भी आकर्षक बनाते हैं, खासकर उन यूजर्स के लिए जो कलर एक्यूरेसी और शानदार विज़ुअल्स की तलाश में हैं। इसके अलावा, 3 साइड नैरो बेजल्स और IPS पैनल इसे और भी स्टाइलिश और व्यूइंग एंगल्स में कंफर्टेबल बनाते हैं।

Specifications

स्क्रीन साइज
23.8 इंच
रिजोल्यूशन
FHD (1080p)
रिफ्रेश रेट
200Hz
रेस्पांस टाइम
1ms GtG
HDR
HDR10 सपोर्ट
स्मार्ट फीचर्स
HDMI VRR

क्यों खरीदें

...

200Hz रिफ्रेश रेट – फास्ट और स्मूथ गेमिंग

...

1ms GtG रेस्पांस टाइम

...

AMD FreeSync Premium

...

IPS पैनल

...

HDR10 सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

HDR ब्राइटनेस

...

ग्लॉसी स्क्रीन

...

स्पीकर्स नहीं

अगर आप एक स्मार्ट और हाई-फीचर्ड स्मार्टवॉच की तलाश में हैं, तो Samsung Galaxy Watch6 Classic (47mm) एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसकी Rotating Bezel, LTE सपोर्ट, और कई हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स इसे बेहद खास बनाते हैं। BP और ECG मॉनिटरिंग के साथ, आप अपनी सेहत पर गहरी नजर रख सकते हैं, वहीं इसकी स्लीप ट्रैकिंग और कस्टमाइज्ड HR जोन फीचर्स से आपकी फिटनेस जर्नी और भी स्मार्ट हो जाती है। 40 घंटे तक की बैटरी लाइफ और फास्ट चार्जिंग के साथ यह स्मार्टवॉच किसी भी दिन की ट्रैकिंग को आसानी से संभाल लेती है।

Specifications

स्क्रीन साइज
47mm
ऑपरेटिंग सिस्टम
Wear OS 4.0
स्टोरेज
16GB
कनेक्टिविटी
5GHz Wi-Fi, Bluetooth
स्मार्ट फीचर्स
Contactless Payments, Gesture Control, Sleep Monitor, Fall Detection

क्यों खरीदें

...

रोटेटिंग बेजल्स

...

LTE सपोर्ट

...

BP & ECG मॉनिटरिंग

...

एडवांस्ड स्लीप कोचिंग

...

40 घंटे की बैटरी लाइफ

क्यों खोजें विकल्प

...

BP और ECG फीचर केवल Samsung स्मार्टफोन्स पर काम करता है

...

स्मॉल डिस्प्ले

क परफेक्ट चॉइस हो सकती है। Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर, 13.2 इंच की 3.4k डिस्प्ले, और 144Hz के अडैप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ ये टैबलेट न सिर्फ फास्ट है, बल्कि हर स्क्रीन इंटरेक्शन को स्मूथ बनाता है। 12,140mAh की बड़ी बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग के साथ, आप लम्बे समय तक बिना रुके अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। साथ ही, इसके 8-स्पीकर सेटअप से मिलने वाला सिनेमेटिक साउंड एक्सपीरियंस एकदम इमर्सिव है।

Specifications

प्रोसेसर
Snapdragon 8 Elite Mobile Platform
स्क्रीन साइज
13.2 इंच (3.4k डिस्प्ले)
रिफ्रेश रेट
144Hz Adaptive
बैटरी
12140mAh, 80W फास्ट चार्जिंग
ऑडियो
8-स्पीकर सेटअप, सिनेमेटिक ऑडियो
RAM/स्टोरेज
12GB RAM + 256GB Storage

क्यों खरीदें

...

Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर

...

13.2” 3.4k डिस्प्ले

...

8-स्पीकर सेटअप

...

12,140mAh बैटरी

...

पोर्टेबल और पतला डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

कीमत थोड़ी ज्यादा

...

बड़ी स्क्रीन का साइज

...

सिर्फ Wi-Fi वर्जन

HP Smart Tank 589 All-in-One WiFi Colour Printer एक बेहतरीन विकल्प है यदि आप घर या ऑफिस के लिए एक स्मार्ट, वर्सटाइल प्रिंटर की तलाश कर रहे हैं। इसका हाई-कैपेसिटी इंक टैंक, वायरलेस कनेक्टिविटी और 30ppm की तेज प्रिंट स्पीड इसे खास बनाती है। चाहे प्रिंट, कॉपी या स्कैनिंग हो, यह प्रिंटर आपको हर कार्य को आसानी से पूरा करने की सुविधा देता है। इसके अलावा, यह इंक की खपत को भी कम करता है, जिससे लंबी अवधि में लागत की बचत होती है।

Specifications

प्रिंटिंग तकनीक
इंकजेट
कनेक्टिविटी
Wi-Fi, Hi-Speed USB 2.0
प्रिंट स्पीड
30 ppm (ब्लैक), 24 ppm (कलर)
सपोर्टेड मीडिया साइज
A4, B5, A6, DL envelope, Legal

क्यों खरीदें

...

तेज प्रिंट स्पीड

...

हाई-कैपेसिटी इंक टैंक

...

वायरलेस कनेक्टिविटी

...

घर और ऑफिस के लिए सही

...

1 साल की वारंटी

क्यों खोजें विकल्प

...

ब्रांड से इंस्टालेशन सेवा

...

प्रिंट क्वालिटी मीडियम

यह डिवाइस डॉल्बी पावर्ड प्रीमियम साउंड के साथ आता है, जो आपको क्रिस्टल क्लियर हाई, डाइनामिक मिड्स और गहरे बास का अनुभव देता है। इसमें Alexa वॉयस असिस्टेंट भी है, जिससे आप स्मार्ट डिवाइसेज़ को वॉयस कमांड से कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसका उपयोग सिंगल स्टैंडअलोन स्पीकर के रूप में कर सकते हैं या इसे अपने फोन से जोड़कर ब्लूटूथ स्पीकर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें प्राइवेसी कंट्रोल्स भी मौजूद हैं, जैसे कि माइक्रोफोन ऑफ बटन, जो आपकी प्राइवेसी को सुरक्षित रखते हैं।

Specifications

साउंड टेक्नोलॉजी
डॉल्बी पावर्ड प्रीमियम साउंड
कनेक्टिविटी
Wi-Fi, Bluetooth
प्राइवेसी फीचर्स
माइक्रोफोन ऑफ बटन
वॉयस असिस्टेंट
Alexa

क्यों खरीदें

...

डॉल्बी पावर्ड प्रीमियम साउंड

...

Alexa वॉयस असिस्टेंट

...

ब्लूटूथ स्पीकर

...

स्मार्ट होम इंटीग्रेशन

...

प्राइवेसी कंट्रोल्स

क्यों खोजें विकल्प

...

स्मार्ट प्लग की जरूरत

...

सीमित ऐप्स

...

वाटरप्रूफ नहीं

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

