Amazon Sale की 23 सितंबर से होगी लाइव, 80% की बंपर छूट, आधे से कम कीमत में करें खरीदारी
अमेजन फेस्टिवल सेल 2025 की शुरुआत 23 सितंबर 2025 से शुरू हो रही है। इस दौरान आप बंपर डिस्काउंट ऑफर का लुत्फ उठा सकते हैं।
लोगों को पूरे साल अमेजन फेस्टिवल सेल का इंतजार रहता है, क्योंकि इस सेल में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को बेहद कम कीमत में खरीदा जा सकता है। कुछ प्रोडक्ट पर 80 फीसद तक की बंपर छूट दी जाती है, जिससे यूजर्स आधी से कम कीमत में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को खरीदा जा सकता है, तो आपका इंतजार खत्म हो रहा है, क्योंकि अमेजन ग्रेट इंडिया फेस्टिवल सेल 2025 का आगाज हो चुका है। यह सेल 23 सितंबर 2025 से शुरू हो रही है। इस सेल में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टवॉच, एसी, फ्रिज को भारी छूट के साथ लिस्ट किया गया है। इसके अलावा इस सेल में एसबीआई डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर 10 फीसद अतिरिक्त डिस्काउंट ऑफर का लुत्फ उठाया जा सकेगा।
इस लैपटॉप में 15.6 इंच FHD डिस्प्ले है। यह AMD Ryzen 5 7520U प्रोसेसर और 8GB RAM जैसे शानदार फीचर्स से लैस हैं, जो आपकी वर्क और एंटरटेनमेंट दोनों जरूरतों को आसानी से पूरा करते हैं। इसमें 512GB स्टोरेज दिया गया है। इसमें आपको कम समय में ज्यादा बैटरी चार्ज मिल जाती है। Windows 11 Home ऑपरेटिंग सिस्टम और बेहतरीन कनेक्टिविटी ऑप्शन्स इसे और भी यूजर-फ्रेंडली बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
क्लियर विजिबिलिटी
तेज और पावरफुल परफॉर्मेंस
मल्टीटास्किंग में कोई रुकावट नहीं
हाई स्पीड परफॉर्मेंस
45 मिनट में 50% बैटरी चार्ज
लेटेस्ट फीचर्स और इंट्युटिव इंटरफ़ेस
क्यों खोजें विकल्प
हाई-एंड गेमिंग के लिए उपयुक्त नहीं
उंड वॉल्यूम कभी-कभी कम महसूस हो सकता है
बड़ी बॉडी
यह इयरफोन यूएसबी-सी डिवाइस के साथ कम्पैटिबल है और इसमें इन-लाइन रिमोट दिया गया है, जिससे आप बिना अपने डिवाइस को छुए वॉल्यूम कंट्रोल और म्यूट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका टेंगल-फ्री सिरेशन वायर और स्लीक डिज़ाइन इसे और भी यूज़र-फ्रेंडली और पोर्टेबल बनाते हैं। हाई साउंड क्वालिटी और पॉवरफुल बास के साथ, आप किसी भी म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
USB-C कम्पैटिबल
कंफर्टेबल इन-ईयर डिजाइन
हाई साउंड क्वालिटी और पॉवरफुल बेस
फैशनेबल और स्टाइलिश कलर्स
इको-फ्रेंडली पैकेजिंग
क्यों खोजें विकल्प
नॉइज़ कैन्सलिंग नहीं
कोई एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं
साउंड क्वालिटी में थोड़ी सुधार की जरूरत
अगर आप एक हाई-परफॉर्मेंस गेमिंग मॉनिटर की तलाश में हैं, तो Dell SE2425HG 23.8" FHD IPS Gaming Monitor आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकता है। 200Hz रिफ्रेश रेट और 1ms GtG रेस्पांस टाइम के साथ, यह मॉनिटर स्मूथ और लैग-फ्री गेमिंग एक्सपीरियंस देता है। AMD FreeSync Premium और HDMI VRR टेक्नोलॉजी के साथ, स्क्रीन टियरिंग और लैग को पूरी तरह से कम कर देता है। इसका 99% sRGB कलर कवरेज और HDR10 सपोर्ट इसे और भी आकर्षक बनाते हैं, खासकर उन यूजर्स के लिए जो कलर एक्यूरेसी और शानदार विज़ुअल्स की तलाश में हैं। इसके अलावा, 3 साइड नैरो बेजल्स और IPS पैनल इसे और भी स्टाइलिश और व्यूइंग एंगल्स में कंफर्टेबल बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
200Hz रिफ्रेश रेट – फास्ट और स्मूथ गेमिंग
1ms GtG रेस्पांस टाइम
AMD FreeSync Premium
IPS पैनल
HDR10 सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
HDR ब्राइटनेस
ग्लॉसी स्क्रीन
स्पीकर्स नहीं
अगर आप एक स्मार्ट और हाई-फीचर्ड स्मार्टवॉच की तलाश में हैं, तो Samsung Galaxy Watch6 Classic (47mm) एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसकी Rotating Bezel, LTE सपोर्ट, और कई हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स इसे बेहद खास बनाते हैं। BP और ECG मॉनिटरिंग के साथ, आप अपनी सेहत पर गहरी नजर रख सकते हैं, वहीं इसकी स्लीप ट्रैकिंग और कस्टमाइज्ड HR जोन फीचर्स से आपकी फिटनेस जर्नी और भी स्मार्ट हो जाती है। 40 घंटे तक की बैटरी लाइफ और फास्ट चार्जिंग के साथ यह स्मार्टवॉच किसी भी दिन की ट्रैकिंग को आसानी से संभाल लेती है।
Specifications
क्यों खरीदें
रोटेटिंग बेजल्स
LTE सपोर्ट
BP & ECG मॉनिटरिंग
एडवांस्ड स्लीप कोचिंग
40 घंटे की बैटरी लाइफ
क्यों खोजें विकल्प
BP और ECG फीचर केवल Samsung स्मार्टफोन्स पर काम करता है
स्मॉल डिस्प्ले
क परफेक्ट चॉइस हो सकती है। Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर, 13.2 इंच की 3.4k डिस्प्ले, और 144Hz के अडैप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ ये टैबलेट न सिर्फ फास्ट है, बल्कि हर स्क्रीन इंटरेक्शन को स्मूथ बनाता है। 12,140mAh की बड़ी बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग के साथ, आप लम्बे समय तक बिना रुके अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। साथ ही, इसके 8-स्पीकर सेटअप से मिलने वाला सिनेमेटिक साउंड एक्सपीरियंस एकदम इमर्सिव है।
Specifications
क्यों खरीदें
Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर
13.2” 3.4k डिस्प्ले
8-स्पीकर सेटअप
12,140mAh बैटरी
पोर्टेबल और पतला डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
बड़ी स्क्रीन का साइज
सिर्फ Wi-Fi वर्जन
HP Smart Tank 589 All-in-One WiFi Colour Printer एक बेहतरीन विकल्प है यदि आप घर या ऑफिस के लिए एक स्मार्ट, वर्सटाइल प्रिंटर की तलाश कर रहे हैं। इसका हाई-कैपेसिटी इंक टैंक, वायरलेस कनेक्टिविटी और 30ppm की तेज प्रिंट स्पीड इसे खास बनाती है। चाहे प्रिंट, कॉपी या स्कैनिंग हो, यह प्रिंटर आपको हर कार्य को आसानी से पूरा करने की सुविधा देता है। इसके अलावा, यह इंक की खपत को भी कम करता है, जिससे लंबी अवधि में लागत की बचत होती है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज प्रिंट स्पीड
हाई-कैपेसिटी इंक टैंक
वायरलेस कनेक्टिविटी
घर और ऑफिस के लिए सही
1 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
ब्रांड से इंस्टालेशन सेवा
प्रिंट क्वालिटी मीडियम
यह डिवाइस डॉल्बी पावर्ड प्रीमियम साउंड के साथ आता है, जो आपको क्रिस्टल क्लियर हाई, डाइनामिक मिड्स और गहरे बास का अनुभव देता है। इसमें Alexa वॉयस असिस्टेंट भी है, जिससे आप स्मार्ट डिवाइसेज़ को वॉयस कमांड से कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसका उपयोग सिंगल स्टैंडअलोन स्पीकर के रूप में कर सकते हैं या इसे अपने फोन से जोड़कर ब्लूटूथ स्पीकर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें प्राइवेसी कंट्रोल्स भी मौजूद हैं, जैसे कि माइक्रोफोन ऑफ बटन, जो आपकी प्राइवेसी को सुरक्षित रखते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
डॉल्बी पावर्ड प्रीमियम साउंड
Alexa वॉयस असिस्टेंट
ब्लूटूथ स्पीकर
स्मार्ट होम इंटीग्रेशन
प्राइवेसी कंट्रोल्स
क्यों खोजें विकल्प
स्मार्ट प्लग की जरूरत
सीमित ऐप्स
वाटरप्रूफ नहीं
