Amazon Sale की 23 सितंबर से होगी लाइव, 80% की बंपर छूट, आधे से कम कीमत में करें खरीदारी

अमेजन फेस्टिवल सेल 2025 की शुरुआत 23 सितंबर 2025 से शुरू हो रही है। इस दौरान आप बंपर डिस्काउंट ऑफर का लुत्फ उठा सकते हैं।

Tue, 9 Sep 2025 05:47 PM

लोगों को पूरे साल अमेजन फेस्टिवल सेल का इंतजार रहता है, क्योंकि इस सेल में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को बेहद कम कीमत में खरीदा जा सकता है। कुछ प्रोडक्ट पर 80 फीसद तक की बंपर छूट दी जाती है, जिससे यूजर्स आधी से कम कीमत में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को खरीदा जा सकता है, तो आपका इंतजार खत्म हो रहा है, क्योंकि अमेजन ग्रेट इंडिया फेस्टिवल सेल 2025 का आगाज हो चुका है। यह सेल 23 सितंबर 2025 से शुरू हो रही है। इस सेल में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टवॉच, एसी, फ्रिज को भारी छूट के साथ लिस्ट किया गया है। इसके अलावा इस सेल में एसबीआई डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर 10 फीसद अतिरिक्त डिस्काउंट ऑफर का लुत्फ उठाया जा सकेगा।

इस लैपटॉप में 15.6 इंच FHD डिस्प्ले है। यह AMD Ryzen 5 7520U प्रोसेसर और 8GB RAM जैसे शानदार फीचर्स से लैस हैं, जो आपकी वर्क और एंटरटेनमेंट दोनों जरूरतों को आसानी से पूरा करते हैं। इसमें 512GB स्टोरेज दिया गया है। इसमें आपको कम समय में ज्यादा बैटरी चार्ज मिल जाती है। Windows 11 Home ऑपरेटिंग सिस्टम और बेहतरीन कनेक्टिविटी ऑप्शन्स इसे और भी यूजर-फ्रेंडली बनाते हैं।

यह इयरफोन यूएसबी-सी डिवाइस के साथ कम्पैटिबल है और इसमें इन-लाइन रिमोट दिया गया है, जिससे आप बिना अपने डिवाइस को छुए वॉल्यूम कंट्रोल और म्यूट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका टेंगल-फ्री सिरेशन वायर और स्लीक डिज़ाइन इसे और भी यूज़र-फ्रेंडली और पोर्टेबल बनाते हैं। हाई साउंड क्वालिटी और पॉवरफुल बास के साथ, आप किसी भी म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं।

अगर आप एक हाई-परफॉर्मेंस गेमिंग मॉनिटर की तलाश में हैं, तो Dell SE2425HG 23.8" FHD IPS Gaming Monitor आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकता है। 200Hz रिफ्रेश रेट और 1ms GtG रेस्पांस टाइम के साथ, यह मॉनिटर स्मूथ और लैग-फ्री गेमिंग एक्सपीरियंस देता है। AMD FreeSync Premium और HDMI VRR टेक्नोलॉजी के साथ, स्क्रीन टियरिंग और लैग को पूरी तरह से कम कर देता है। इसका 99% sRGB कलर कवरेज और HDR10 सपोर्ट इसे और भी आकर्षक बनाते हैं, खासकर उन यूजर्स के लिए जो कलर एक्यूरेसी और शानदार विज़ुअल्स की तलाश में हैं। इसके अलावा, 3 साइड नैरो बेजल्स और IPS पैनल इसे और भी स्टाइलिश और व्यूइंग एंगल्स में कंफर्टेबल बनाते हैं।

Specifications स्क्रीन साइज 23.8 इंच रिजोल्यूशन FHD (1080p) रिफ्रेश रेट 200Hz रेस्पांस टाइम 1ms GtG HDR HDR10 सपोर्ट स्मार्ट फीचर्स HDMI VRR क्यों खरीदें 200Hz रिफ्रेश रेट – फास्ट और स्मूथ गेमिंग 1ms GtG रेस्पांस टाइम AMD FreeSync Premium IPS पैनल HDR10 सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प HDR ब्राइटनेस ग्लॉसी स्क्रीन स्पीकर्स नहीं खरीदने के लिए क्लिक करेंDell SE2425HG

अगर आप एक स्मार्ट और हाई-फीचर्ड स्मार्टवॉच की तलाश में हैं, तो Samsung Galaxy Watch6 Classic (47mm) एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसकी Rotating Bezel, LTE सपोर्ट, और कई हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स इसे बेहद खास बनाते हैं। BP और ECG मॉनिटरिंग के साथ, आप अपनी सेहत पर गहरी नजर रख सकते हैं, वहीं इसकी स्लीप ट्रैकिंग और कस्टमाइज्ड HR जोन फीचर्स से आपकी फिटनेस जर्नी और भी स्मार्ट हो जाती है। 40 घंटे तक की बैटरी लाइफ और फास्ट चार्जिंग के साथ यह स्मार्टवॉच किसी भी दिन की ट्रैकिंग को आसानी से संभाल लेती है।

क परफेक्ट चॉइस हो सकती है। Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर, 13.2 इंच की 3.4k डिस्प्ले, और 144Hz के अडैप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ ये टैबलेट न सिर्फ फास्ट है, बल्कि हर स्क्रीन इंटरेक्शन को स्मूथ बनाता है। 12,140mAh की बड़ी बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग के साथ, आप लम्बे समय तक बिना रुके अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। साथ ही, इसके 8-स्पीकर सेटअप से मिलने वाला सिनेमेटिक साउंड एक्सपीरियंस एकदम इमर्सिव है।

HP Smart Tank 589 All-in-One WiFi Colour Printer एक बेहतरीन विकल्प है यदि आप घर या ऑफिस के लिए एक स्मार्ट, वर्सटाइल प्रिंटर की तलाश कर रहे हैं। इसका हाई-कैपेसिटी इंक टैंक, वायरलेस कनेक्टिविटी और 30ppm की तेज प्रिंट स्पीड इसे खास बनाती है। चाहे प्रिंट, कॉपी या स्कैनिंग हो, यह प्रिंटर आपको हर कार्य को आसानी से पूरा करने की सुविधा देता है। इसके अलावा, यह इंक की खपत को भी कम करता है, जिससे लंबी अवधि में लागत की बचत होती है।

यह डिवाइस डॉल्बी पावर्ड प्रीमियम साउंड के साथ आता है, जो आपको क्रिस्टल क्लियर हाई, डाइनामिक मिड्स और गहरे बास का अनुभव देता है। इसमें Alexa वॉयस असिस्टेंट भी है, जिससे आप स्मार्ट डिवाइसेज़ को वॉयस कमांड से कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसका उपयोग सिंगल स्टैंडअलोन स्पीकर के रूप में कर सकते हैं या इसे अपने फोन से जोड़कर ब्लूटूथ स्पीकर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें प्राइवेसी कंट्रोल्स भी मौजूद हैं, जैसे कि माइक्रोफोन ऑफ बटन, जो आपकी प्राइवेसी को सुरक्षित रखते हैं।

