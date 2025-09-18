Amazon का ऑफर, गेमिंग एडिटिंग में बेस्ट, कीमत 5 हजार

अगर आप गेमिंग और एडिटिंग के लिए एक मॉनिटर खरीदना चाहते हैं, तो अमेजन आपके लिए शानदार ऑप्शन लेकर आया है..

Thu, 18 Sep 2025 12:05 PM

गेमिंग हो या फिर एडिटिंग, हर किसी के लिए एक शानदार मॉनिटर होना चाहिए। अगर मॉनिटर अच्छा हो, तो फिर गेमिंग और एडिटिंग का मजा दोगुना हो जाता है, क्योंकि अच्छे मॉनिटर में शानदार कलर और ब्राइट डिस्प्ले मिलता है। हालांकि इनकी कीमत काफी होती है, लेकिन अमेजन डील से आप सस्ते में मॉनिटर खरीद सकते हैं। इन मॉनिटर की शुरुआती कीमत 5000 रुपये है, तो चलिए देखते हैं कुछ बेस्ट ऑप्शन..

7,699 रुपये वाले इस मॉनिटर को 5,299 रुपये में खरीदा जा सकेगा। मॉनिटर 21.5 इंच फुल एचडी डिस्प्ले में आता है। इसे अमेजन सेल में 31% की छूट पर खरीदा जा सकेगा। यह मॉनिटर 100Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है। यह गेमिंग और मल्टीमीडिया दोनों के लिए स्मूद विजुअल एक्सपीरियंस देता है।

यह एक 35,978 रुपये वाला मॉनिटर है। इसे 60 फीसद छूट के साथ 13,799 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह मॉनिटर ऑफिस और प्रोफेशनल काम के लिए है। इसमें 100Hz रिफ्रेश रेट, कलर एक्यूरेसी और एडवांस्ड एर्गोनॉमिक डिजाइन के साथ आता है।

यह 17,000 एमआरपी वाला मॉनिटर है। इसे अमेजन से सिर्फ 9,250 रुपये में खरीदा जा सकता है। मॉनिटर को 46% छूट पर खरीदा जा सकता है। यह सुपर स्लिम बॉर्डरलेस IPS डिस्प्ले मॉनिटर 100Hz रिफ्रेश रेट और गेम मोड सपोर्ट के साथ आता है।

यह 11,999 रुपये वाला मॉनिटर है। यह 27 इंच आईपीएस फुल एचडी मॉनिटर है। मॉनिटर को अमेजन से 8,299 रुपये में आता है। मॉनिटर की खरीद पर 31% छूट दी जा रही है। मॉनिटर 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट, तेज गेमिंग और स्मूद विजुअल्स के लिए परफेक्ट है।

यह मॉनिटर 17,990 रुपये में आता है, जो कि 27 इंच फुल एचडी आईपीएस मॉनिटर है। मॉनिटर को अमेजन से सिर्फ 10,498 रुपये में खरीदा जा सकता है। मॉनिटर 100Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट, कलर वर्क, एंटरटेनमेंट और गेमिंग के साथ आता है।

इसकी वास्तविक कीमत19,999 रुपये हैं, जिसे अमेजन से 23 फीसद की छूट के बाद 15,499 में खरीदा जा सकेगा। यह एक कर्व्ड डिस्प्ले वाला मॉनिटर है। इसमें 180Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है, जिससे यह स्मूद और इमर्सिव गेमिंग एक्सपीरियंस देता है। इसमें इनबिल्ट स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं।

अगर आप बड़े और किफायती गेमिंग मॉनिटर की तलाश में हैं तो 32 इंच LED ेगेमिंग मॉनिटर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। मॉनिटर को अमेजन से 71% डिस्काउंट पर खरीदा जा सकता है। इस मॉनिटर को 12,999 में खरीदा जा सकता है। इसमें 165Hz रिफ्रेश रेट और 1800R कर्व्ड डिस्प्ले दिया गया है।

