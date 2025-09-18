Amazon का ऑफर, गेमिंग एडिटिंग में बेस्ट, कीमत 5 हजार Amazon Great Indian Fesitval Sale best computer monitor offer, Gadgets Hindi News - Hindustan
Amazon का ऑफर, गेमिंग एडिटिंग में बेस्ट, कीमत 5 हजार

अगर आप गेमिंग और एडिटिंग के लिए एक मॉनिटर खरीदना चाहते हैं, तो अमेजन आपके लिए शानदार ऑप्शन लेकर आया है..

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 12:05 PM
गेमिंग हो या फिर एडिटिंग, हर किसी के लिए एक शानदार मॉनिटर होना चाहिए। अगर मॉनिटर अच्छा हो, तो फिर गेमिंग और एडिटिंग का मजा दोगुना हो जाता है, क्योंकि अच्छे मॉनिटर में शानदार कलर और ब्राइट डिस्प्ले मिलता है। हालांकि इनकी कीमत काफी होती है, लेकिन अमेजन डील से आप सस्ते में मॉनिटर खरीद सकते हैं। इन मॉनिटर की शुरुआती कीमत 5000 रुपये है, तो चलिए देखते हैं कुछ बेस्ट ऑप्शन..

Amazon का ऑफर, गेमिंग एडिटिंग में बेस्ट, कीमत 5 हजार
7,699 रुपये वाले इस मॉनिटर को 5,299 रुपये में खरीदा जा सकेगा। मॉनिटर 21.5 इंच फुल एचडी डिस्प्ले में आता है। इसे अमेजन सेल में 31% की छूट पर खरीदा जा सकेगा। यह मॉनिटर 100Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है। यह गेमिंग और मल्टीमीडिया दोनों के लिए स्मूद विजुअल एक्सपीरियंस देता है।

Specifications

स्क्रीन साइज
21.5 इंच
पैनल
VA Panel
ब्राइटनेस
250 Nits
रिफ्रेश रेट
100Hz
रेस्पॉन्स टाइम
1ms

क्यों खरीदें

...

गेमिंग और स्मूद एक्सपीरियंस

...

आँखों पर कम स्ट्रेन

...

डीप कॉन्ट्रास्ट और वाइड व्यूइंग एंगल

...

लैग और टियरिंग कम

क्यों खोजें विकल्प

...

स्पीकर इनबिल्ट नहीं

...

IPS पैनल

...

250 Nits ब्राइटनेस

यह एक 35,978 रुपये वाला मॉनिटर है। इसे 60 फीसद छूट के साथ 13,799 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह मॉनिटर ऑफिस और प्रोफेशनल काम के लिए है। इसमें 100Hz रिफ्रेश रेट, कलर एक्यूरेसी और एडवांस्ड एर्गोनॉमिक डिजाइन के साथ आता है।

Specifications

स्क्रीन साइज
23.8 इंच
रिफ्रेश रेट
100Hz
रेस्पॉस टाइम
5ms
कलर एक्यूरेसी
99% sRGB

क्यों खरीदें

...

स्मूद मोशन और कम फ्लिकर

...

पूरा एर्गोनॉमिक एडजस्टमेंट

...

लैपटॉप/मोबाइल चार्जिंग और कनेक्टिविटी आसान

क्यों खोजें विकल्प

...

गेमिंग के लिए उतना फास्ट नहीं

...

HDR सपोर्ट नहीं

...

ब्राइटनेस सिर्फ 250 nits

यह 17,000 एमआरपी वाला मॉनिटर है। इसे अमेजन से सिर्फ 9,250 रुपये में खरीदा जा सकता है। मॉनिटर को 46% छूट पर खरीदा जा सकता है। यह सुपर स्लिम बॉर्डरलेस IPS डिस्प्ले मॉनिटर 100Hz रिफ्रेश रेट और गेम मोड सपोर्ट के साथ आता है।

Specifications

डिस्प्ले
27 इंच
रिफ्रेश रेट
100Hz
रेस्पॉन्स टाइम
5ms
व्यूइंग एंगल
178°

क्यों खरीदें

...

वाइड व्यूएंग एंगल

...

स्मूद और कम फ्लिकर

...

गेमिंग के लिए बेहतर

...

मॉडर्न और मिनिमल

क्यों खोजें विकल्प

...

HDR सपोर्ट नहीं

...

सिर्फ Tilt सपोर्ट

...

कॉन्ट्रॉस्ट बेसिक लेवल

यह 11,999 रुपये वाला मॉनिटर है। यह 27 इंच आईपीएस फुल एचडी मॉनिटर है। मॉनिटर को अमेजन से 8,299 रुपये में आता है। मॉनिटर की खरीद पर 31% छूट दी जा रही है। मॉनिटर 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट, तेज गेमिंग और स्मूद विजुअल्स के लिए परफेक्ट है।

Specifications

स्क्रीन साइज
27 इंच
पैनल
VA Panel
ब्राइटनेस
250 Nits
रिफ्रेश रेट
180Hz
रेस्पॉन्स टाइम
1ms

क्यों खरीदें

...

अल्ट्रा स्मूथ गेमिंग

...

लैग और टियर कम

...

इन बिल्ड स्पीकर

...

वाइड व्यूएंग एंगल

क्यों खोजें विकल्प

...

सिर्फ 250 Nits

...

4K रिजॉल्यूशन

...

सिर्फ Full HD

यह मॉनिटर 17,990 रुपये में आता है, जो कि 27 इंच फुल एचडी आईपीएस मॉनिटर है। मॉनिटर को अमेजन से सिर्फ 10,498 रुपये में खरीदा जा सकता है। मॉनिटर 100Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट, कलर वर्क, एंटरटेनमेंट और गेमिंग के साथ आता है।

Specifications

स्क्रीन साइज
27 इंच
कलर गामट
99% sRGB
ब्राइटनेस
250 Nits
रिफ्रेश रेट
100Hz
रेस्पॉन्स टाइम
5ms

क्यों खरीदें

...

ऑटो ब्राइटनेट एडजेस्टरमेंट

...

आई प्रोटेक्शन

...

इनबिल्ट स्टीरियो स्पीकर्स

...

ड्यूल एचडीएमआई

क्यों खोजें विकल्प

...

250 निट्स ब्राइटनेस

...

सिर्फ फुल एचडी रिजॉल्यूशन

...

गेमिंग के लिए आइडियल

इसकी वास्तविक कीमत19,999 रुपये हैं, जिसे अमेजन से 23 फीसद की छूट के बाद 15,499 में खरीदा जा सकेगा। यह एक कर्व्ड डिस्प्ले वाला मॉनिटर है। इसमें 180Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है, जिससे यह स्मूद और इमर्सिव गेमिंग एक्सपीरियंस देता है। इसमें इनबिल्ट स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं।

Specifications

स्क्रीन साइज
27 इंच
ब्राइटनेस
250 Nits
रिफ्रेश रेट
180Hz
रेस्पॉन्स टाइम
1ms
वारंटी
3 साल

क्यों खरीदें

...

गेमिंग के लिए बेस्ट

...

शार्प और ज्यादा डिटेल्ड डिस्प्ले

...

इमर्सिव एक्सपीरिएंस

...

स्मूथ और विविड विजुअल्स

...

इनबिल्ट स्टीरियो स्पीकर्स

क्यों खोजें विकल्प

...

सिर्फ 250 Nits

...

VA पैनल

अगर आप बड़े और किफायती गेमिंग मॉनिटर की तलाश में हैं तो 32 इंच LED ेगेमिंग मॉनिटर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। मॉनिटर को अमेजन से 71% डिस्काउंट पर खरीदा जा सकता है। इस मॉनिटर को 12,999 में खरीदा जा सकता है। इसमें 165Hz रिफ्रेश रेट और 1800R कर्व्ड डिस्प्ले दिया गया है।

Specifications

डिस्प्ले साइज
32 इंच
रेजोल्यूशन
Full HD
ब्राइटनेस
300 nits
रिफ्रेश रेट
165Hz
ऑडियो
बिल्ड इन स्टीरियो स्पीपकर

क्यों खरीदें

...

165Hz रिफ्रेश रेट

...

32 इंच स्क्रीन

...

बिल्ड इन स्पीकर

...

ब्राइट और डिटेल्ड डिस्प्ले

...

प्रीमियम लुक और वाइड व्यू

क्यों खोजें विकल्प

...

गेमिंग के लिए लिमिटेड

...

सिर्फ FHD

...

स्पीकर्स बेसिक क्वालिटी

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

