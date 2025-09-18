Amazon का ऑफर, गेमिंग एडिटिंग में बेस्ट, कीमत 5 हजार
अगर आप गेमिंग और एडिटिंग के लिए एक मॉनिटर खरीदना चाहते हैं, तो अमेजन आपके लिए शानदार ऑप्शन लेकर आया है..
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गेमिंग हो या फिर एडिटिंग, हर किसी के लिए एक शानदार मॉनिटर होना चाहिए। अगर मॉनिटर अच्छा हो, तो फिर गेमिंग और एडिटिंग का मजा दोगुना हो जाता है, क्योंकि अच्छे मॉनिटर में शानदार कलर और ब्राइट डिस्प्ले मिलता है। हालांकि इनकी कीमत काफी होती है, लेकिन अमेजन डील से आप सस्ते में मॉनिटर खरीद सकते हैं। इन मॉनिटर की शुरुआती कीमत 5000 रुपये है, तो चलिए देखते हैं कुछ बेस्ट ऑप्शन..
7,699 रुपये वाले इस मॉनिटर को 5,299 रुपये में खरीदा जा सकेगा। मॉनिटर 21.5 इंच फुल एचडी डिस्प्ले में आता है। इसे अमेजन सेल में 31% की छूट पर खरीदा जा सकेगा। यह मॉनिटर 100Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है। यह गेमिंग और मल्टीमीडिया दोनों के लिए स्मूद विजुअल एक्सपीरियंस देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
गेमिंग और स्मूद एक्सपीरियंस
आँखों पर कम स्ट्रेन
डीप कॉन्ट्रास्ट और वाइड व्यूइंग एंगल
लैग और टियरिंग कम
क्यों खोजें विकल्प
स्पीकर इनबिल्ट नहीं
IPS पैनल
250 Nits ब्राइटनेस
यह एक 35,978 रुपये वाला मॉनिटर है। इसे 60 फीसद छूट के साथ 13,799 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह मॉनिटर ऑफिस और प्रोफेशनल काम के लिए है। इसमें 100Hz रिफ्रेश रेट, कलर एक्यूरेसी और एडवांस्ड एर्गोनॉमिक डिजाइन के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मूद मोशन और कम फ्लिकर
पूरा एर्गोनॉमिक एडजस्टमेंट
लैपटॉप/मोबाइल चार्जिंग और कनेक्टिविटी आसान
क्यों खोजें विकल्प
गेमिंग के लिए उतना फास्ट नहीं
HDR सपोर्ट नहीं
ब्राइटनेस सिर्फ 250 nits
यह 17,000 एमआरपी वाला मॉनिटर है। इसे अमेजन से सिर्फ 9,250 रुपये में खरीदा जा सकता है। मॉनिटर को 46% छूट पर खरीदा जा सकता है। यह सुपर स्लिम बॉर्डरलेस IPS डिस्प्ले मॉनिटर 100Hz रिफ्रेश रेट और गेम मोड सपोर्ट के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
वाइड व्यूएंग एंगल
स्मूद और कम फ्लिकर
गेमिंग के लिए बेहतर
मॉडर्न और मिनिमल
क्यों खोजें विकल्प
HDR सपोर्ट नहीं
सिर्फ Tilt सपोर्ट
कॉन्ट्रॉस्ट बेसिक लेवल
यह 11,999 रुपये वाला मॉनिटर है। यह 27 इंच आईपीएस फुल एचडी मॉनिटर है। मॉनिटर को अमेजन से 8,299 रुपये में आता है। मॉनिटर की खरीद पर 31% छूट दी जा रही है। मॉनिटर 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट, तेज गेमिंग और स्मूद विजुअल्स के लिए परफेक्ट है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा स्मूथ गेमिंग
लैग और टियर कम
इन बिल्ड स्पीकर
वाइड व्यूएंग एंगल
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 250 Nits
4K रिजॉल्यूशन
सिर्फ Full HD
यह मॉनिटर 17,990 रुपये में आता है, जो कि 27 इंच फुल एचडी आईपीएस मॉनिटर है। मॉनिटर को अमेजन से सिर्फ 10,498 रुपये में खरीदा जा सकता है। मॉनिटर 100Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट, कलर वर्क, एंटरटेनमेंट और गेमिंग के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑटो ब्राइटनेट एडजेस्टरमेंट
आई प्रोटेक्शन
इनबिल्ट स्टीरियो स्पीकर्स
ड्यूल एचडीएमआई
क्यों खोजें विकल्प
250 निट्स ब्राइटनेस
सिर्फ फुल एचडी रिजॉल्यूशन
गेमिंग के लिए आइडियल
इसकी वास्तविक कीमत19,999 रुपये हैं, जिसे अमेजन से 23 फीसद की छूट के बाद 15,499 में खरीदा जा सकेगा। यह एक कर्व्ड डिस्प्ले वाला मॉनिटर है। इसमें 180Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है, जिससे यह स्मूद और इमर्सिव गेमिंग एक्सपीरियंस देता है। इसमें इनबिल्ट स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
गेमिंग के लिए बेस्ट
शार्प और ज्यादा डिटेल्ड डिस्प्ले
इमर्सिव एक्सपीरिएंस
स्मूथ और विविड विजुअल्स
इनबिल्ट स्टीरियो स्पीकर्स
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ 250 Nits
VA पैनल
अगर आप बड़े और किफायती गेमिंग मॉनिटर की तलाश में हैं तो 32 इंच LED ेगेमिंग मॉनिटर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। मॉनिटर को अमेजन से 71% डिस्काउंट पर खरीदा जा सकता है। इस मॉनिटर को 12,999 में खरीदा जा सकता है। इसमें 165Hz रिफ्रेश रेट और 1800R कर्व्ड डिस्प्ले दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
165Hz रिफ्रेश रेट
32 इंच स्क्रीन
बिल्ड इन स्पीकर
ब्राइट और डिटेल्ड डिस्प्ले
प्रीमियम लुक और वाइड व्यू
क्यों खोजें विकल्प
गेमिंग के लिए लिमिटेड
सिर्फ FHD
स्पीकर्स बेसिक क्वालिटी
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।